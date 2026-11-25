Un gol de Tajon Buchanan en la segunda parte permitió al conjunto castellonense sumar tres puntos en la quinta jornada de la Liga de Campeones y reforzar sus opciones de clasificarse para la siguiente fase de la competición

El Villarreal necesitaba una victoria en Praga y lo consiguió. Sin brillo, con mucho trabajo defensivo y sabiendo sufrir hasta el último suspiro, el conjunto castellonense se llevó tres puntos que pueden resultar decisivos para mantener vivo su objetivo de avanzar en la Champions League. Tajon Buchanan puso el gol y Luiz Júnior y la zaga hicieron el resto para contener a un Slavia que no dejó de buscar el empate.

El resultado también tiene un valor añadido: el equipo español puso fin a una racha de ocho encuentros sin ganar como visitante en la Champions, con siete derrotas consecutivas. Para conseguirlo tuvo que aceptar un partido incómodo desde el principio, porque el conjunto checo salió con una marcha más y avisó antes incluso de que se cumpliera el primer minuto con un disparo de Suleiman que obligó a intervenir a Luiz Júnior y que terminó en córner.

Los locales impusieron su ritmo, apretaron en campo contrario y encontraron una y otra vez la forma de acercarse al área amarilla mediante centros y saques de esquina. Al Villarreal le costaba superar la presión y apenas conseguía conectar con sus hombres de ataque. Ayoze y Oluwaseyi pasaron buena parte del primer tiempo desconectados, mientras Moleiro trataba de acercarse a la zona de creación para ofrecer una salida.

La reacción visitante llegó en el tramo final. Ayoze inventó un pase de espaldas que dejó a Oluwaseyi en disposición de rematar, aunque Markovic atajó sin problemas. Poco después, Buchanan protagonizó una gran acción individual y puso un centro que Mouriño no logró convertir en gol. El Slavia también encontró portería, pero el tanto de Mubarak fue invalidado por fuera de juego tras una gran parada previa de Luiz Júnior a Nowak.

Todavía hubo tiempo para otro sobresalto antes del descanso. Renato Veiga vio inicialmente la roja directa por un codazo cuando era el último defensor, pero el VAR intervino y el colegiado rectificó su decisión, dejando la sanción en amarilla.

La segunda mitad mantuvo el guion, aunque el Villarreal comenzó a encontrar mejores espacios cuando consiguió conectar con Ayoze. Mouriño avisó con una chilena que atrapó Markovic y Jurasek respondió con una acción individual que terminó con una reclamación de penalti por una posible mano de Veiga. El partido seguía abierto y el Slavia no renunciaba a llevar la iniciativa.

Pero el golpe lo asestó el equipo español. En el minuto 62, Macià recuperó el balón en la medular y lanzó a Ayoze al espacio. El delantero canario llegó al área y encontró a Buchanan, que ajustó su disparo para superar a Markovic y firmar el 0-1.

A partir de ahí tocó resistir. El Slavia movió el banquillo y se volcó sobre la portería de Luiz Júnior, mientras el Villarreal fue modificando su estructura hasta terminar con una defensa de cinco y Mikautadze como referencia para buscar la contra. El equipo checo acumuló efectivos en ataque, pero se encontró con una zaga amarilla firme. Al final, el sufrimiento acabó con premio.

Ficha técnica

0 - Slavia de Praga: Markovic; Vlcek (Kubiak, m. 68), Holes, Zima, N’Guessan (Kacor, m. 68); Mubarak Suleiman, Nowak, Sadilek, Jurasek, Chytil y Ayaosi (Scharanz, m. 83).

1 - Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Cardona (Romero, m. 91); Buchanan, Macià (Freeman, m. 75), Gueye, Moleiro (Comesaña, m. 58); Ayoze (Mikautadze, m. 75) y Oluwaseyi.

Gol: 0-1, m. 62: Buchanan.

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia). Mostró tarjeta amarilla a Sadilek (m. 4) y N’Guessan (m. 29), por el Slavia de Praga, y a Cardona (m. 11), Renato Veiga (m. 44), Buchanan (m. 92) y Romero (m. 93), por el Villarreal.