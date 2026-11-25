El Barça suma su cuarta victoria en cinco partidos en Europa tras derrotar claramente al rival azerí a domicilio (1-4) en un partido que encarriló en los primeros minutos del segundo tiempo

El FC Barcelona mantiene su brutal media goleadora de más de cuatro tantos por partido para otra gran victoria de prestigio en Europa, la cuarta en cinco partidos de la fase de grupos de la Champions. Los azulgranas están en el 'top 8' de la competición.

Le tocó esta vez solventar un trámite en Bakú y lo hizo sin contemplaciones, aunque le costó abrir la lata en la primera mitad y concedió algunas ocasiones claras al rival azerí.

Gordon por dos veces, Adeyemi y Gabriel Jesus incluyeron su nombre en la ficha técnica de un encuentro en el que no hubo demasiada oposición y cuya segunda mitad fue prácticamente amistosa. Mickels descontó para los locales ya con el partido decidido.

El triunfo cierra con sonrisa un desplazamiento de unos 4.000 kilómetros sin necesidad de llevar el partido al límite y con margen para gestionar los minutos de varios futbolistas importantes.

Anthony Gordon anotó un doblete en Baku. / FC Barcelona

Flick encuentra respuestas en las rotaciones

El Barcelona aprovechó así su visita al Sabah FC para dar un paso adelante en Europa y, al mismo tiempo, comprobar el rendimiento de algunas de las alternativas de su plantilla. Sin Lamine Yamal, Hansi Flick apostó por una línea ofensiva completamente novedosa, con Adeyemi, Gabriel Jesus y Gordon, que terminaron siendo los grandes protagonistas de una noche que dejó buenas noticias para el técnico alemán.

El experimento salió a la perfección. Los tres integrantes del frente de ataque participaron en la goleada y demostraron que pueden ofrecer soluciones cuando las circunstancias obligan a modificar el plan habitual. Gordon fue el más destacado, con dos tantos y otro que llegó a celebrar, pero que terminó siendo invalidado. Adeyemi y Gabriel Jesus también encontraron su recompensa en una segunda parte en la que el conjunto azulgrana terminó de decantar el encuentro.

Un Sabah atrevido que puso a prueba al Barcelona

El conjunto local arrancó sin complejos y aprovechó las dudas iniciales de los azulgranas para buscar la portería de Joan García. Du Queiroz tuvo la primera oportunidad del encuentro después de aprovechar el arranque algo frío del Barcelona, pero el guardameta respondió con seguridad para evitar que el Sabah se adelantase.

El propio Du Queiroz volvió a probar fortuna poco después, mientras que un error de Adeyemi en la salida permitió a Nwachukwu ganar metros y plantarse en una situación peligrosa. Frenkie de Jong, que volvió a desempeñarse en una posición más retrasada, estuvo atento para corregir y mandar el balón a córner.

El saque de esquina terminó generando otra ocasión para el equipo local, con Aliyev estrellando el balón en el larguero antes de que el siguiente remate se marchase por encima de la portería. El Barcelona sufrió durante algunos minutos, aunque poco a poco fue imponiendo su calidad y ganando terreno.

Pedri, que celebraba su cumpleaños, fue uno de los encargados de poner orden. El canario probó desde la frontal y obligó a Pokatilov a lucirse con una espectacular intervención. Fermín también se animó con un disparo lejano que volvió a exigir al portero local, cada vez más protagonista ante el dominio azulgrana.

Gordon abre el camino y el Barça toma el control

El primer gol llegó después de una gran acción individual de Adeyemi. El alemán arrancó con velocidad, superó a su marcador y puso un centro que el portero no consiguió blocar. Gordon, que había llegado desde el costado izquierdo, apareció en el área para aprovechar el rechace y mandar el balón al fondo de la red.

El tanto dio tranquilidad a un Barcelona que hasta entonces había alternado momentos de dominio con algunas imprecisiones. Gordon llegó a marcar nuevamente poco después, aunque la acción fue anulada por fuera de juego de Gabriel Jesus en el inicio de la jugada, evitando que los azulgranas ampliaran su ventaja antes del descanso.

El Sabah aguantó como pudo durante la primera mitad, impulsado por su afición y por el entusiasmo con el que afrontó el encuentro, pero la diferencia entre ambos equipos terminó apareciendo tras el paso por vestuarios.

La segunda parte sentencia el encuentro

Gordon no tardó en volver a golpear. Nada más comenzar la segunda mitad, el inglés culminó una combinación en la que participaron los tres integrantes del nuevo tridente ofensivo para firmar el 0-2 y encarrilar definitivamente la victoria.

El Barcelona no levantó el pie y, apenas unos minutos después, Balde volvió a ser protagonista con una incursión por la banda que terminó en centro. Adeyemi apareció para culminar la acción y marcar el tercero, dejando atrás un inicio de partido en el que había estado lejos de su mejor versión.

El cuarto llegó en una acción a balón parado. Gabriel Jesus estuvo atento al rechace de Pokatilov tras una intervención espectacular y aprovechó el balón suelto para completar la goleada. El brasileño, que tuvo la oportunidad de disputar todo el encuentro, también se sumó a la fiesta de un ataque que funcionó a la perfección.

La nota negativa llegó precisamente en esa jugada, ya que Balde se lesionó después de su última participación ofensiva y tuvo que abandonar el terreno de juego. El Barcelona se quedó momentáneamente con diez futbolistas mientras se preparaba el cambio, circunstancia que aprovechó Zedadka para iniciar una acción que terminó con el gol de Mickels, maquillando el resultado para el Sabah.

Minutos para todos y un nuevo debut

Con el encuentro resuelto, Flick aprovechó para repartir minutos, dosificar esfuerzos y dar entrada a varios futbolistas. Pedri pudo descansar en la segunda mitad, mientras Gavi acumuló más de 80 minutos, Gabriel Jesus completó el partido y Gordon se marchó después de una actuación que le permitirá ganar confianza.

Además, Àlex Campos tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo en una noche que dejó un resultado convincente y varias alternativas ofensivas para el entrenador alemán.

De esta forma, el Barcelona cumplió en Bakú, se llevó los tres puntos y encontró en un tridente poco habitual una respuesta más que satisfactoria. Una goleada sin sobresaltos que, además del resultado, permitió a Flick gestionar la plantilla y comprobar que sus rotaciones también pueden marcar diferencias.

Los jugadores azulgranas celebran uno de los goles contra el Sabah. / FC Barcelona

Ficha técnica

Sabah: Pokatilov; Zedadka (Mutamillov, min. 76), Solvet, Erivaldo Almeida (Dashdamirov, min.76), Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina (Parris, min. 61), Du Queiroz (Isaev, min. 61), Nwachukwu y K. Aliyev (Mickels, min. 46).

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, De Jong (Alex Campos, min. 64), Gerard Martín, Balde (Cancelo, min. 65); Pedri (Dani Olmo, min.46), Gavi (Fariñas, min. 86); Adeyemi, Fermín, Gordon (Raphinha, min. 76); y Gabriel Jesus.

Goles: 0-1, min. 31: Gordon. 0-2, min. 51: Gordon. 0-3, min. 55: Adeyemi. 0-4, min.60: Gabriel Jesus. 1-4, min. 63: Mickels.

Árbitro: Nicholas Walsh (SCO). Mostró cartulina amarilla a Lepinjica (min. 69).

Incidencias: Asistieron al encuentro unos 60.000 espectadores en partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Bakú.