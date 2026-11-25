La escocesa, que cuando era un hombre se llamaba Robert Millar, hablaba en unan entrevista reciente con El País sobre lo que tuvo que sufrir en la ronda española en 1985. "No era gay, no me atraían los hombres", afirmó

El ciclismo vio en 1985 como Perico Delgado ganaba la que era la primera de las dos Vuelta a España que terminaría dominando. Por medio hubo un Tour de Francia y la sensación de que Es﻿paña contaba con uno de los mejores ciclistas del momento. En la Vuelta a España de 1985, Perico Delgado ganó, contra todo pronóstico al escocés Robert Millar.

En la penúltima etapa de esa Vuelta a España, Robert Millar terminó perdiendo los seis minutos que tenía de ventaja sobre Perico Delgado y el ciclista español terminó coronándose por primera vez en una ronda de tres semanas. En una reciente entrevista para El País, Pippa York, que es como se llama ahora Robert Millar tras su cambio de sexo, habló sobre esa rivalidad con Perico Delgado y los insultos que recibía de la afición española en las etapas.

Robert Millar culminó su transición a mujer en 2003 y en la entrevista citada anteriormente y en su libro llamado 'La escapa: el Tour, el ciclista y yo' recordaba cómo fueron esos años en los que compartió tanto carretera como espacios de comentarista con Perico Delgado. En primer lugar, Pippa York habló del menosprecio que reciben las personas trans: "Hay gente que piensa: ‘Ah, sí, los gais... eso, más o menos, ya lo entiendo. Está bien’. Pero si eres trans, es como: ‘Eso es demasiado complicado’. Y la reacción es: ‘Ah, vale... aléjate de mí’. Ser transexual te sitúa en un nivel por debajo". Pippa York aclaró que él no era gay antes de transicionar y que le gustaban las mujeres: "No era gay, no me atraían los hombres".

De Robert Millar a Pippa York, la mujer trans rival de Perico Delgado

Cuestionada Pippa York sobre la impresión que causó su imagen, con un pendiente, en la Vuelta a España de 1985, la ex ciclista reconoció que la sombra de la época de Franco aún estaba latente: "España aún no se había recuperado de la época de Franco y de toda esa represión. Y llego yo con un pendiente. En España la gente no llevaba pendientes. Era como: ‘¿Qué es esto?’. En Europa, los años ochenta fueron la época en la que podías llevar pendiente sin importar si eras hombre, mujer o lo que fuera".

Sobre Perico Delgado, Pippa York admitió tener una buena relación con el ciclista segoviano: "Perico me cae bien. Es buena persona. No me importó esa reacción. Me gustó estar en España. Me gustó esa especie de locura de las carreras ciclistas". Además, dejó claro que Perico Delgado seguiría siendo de los mejores hoy en día: "Si coges a los mejores y les aplicas la forma moderna de hacer las cosas, seguirían siendo los mejores. Si piensas en Delgado como el mejor ciclista de España hace 30 años, pues 30 años después, esa versión de Delgado seguiría siendo el mejor ciclista. Simplemente, rodaría más rápido".

Por último, confesó que Pogacar y Evenepoel le gustan por el carácter que tienen: "Todo el mundo adora a Wout Van Aert, porque pierde bastante y tiene carácter. Y me gusta Pogacar. Me gustan los personajes complejos y con carácter. Cuando veo a Remco y se enfada, eso me gusta".