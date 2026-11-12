Perico Delgado, 66 años, sobre su patrimonio: "En ciclismo, la élite vive bien, pero infinitamente peor que en fútbol o baloncesto. La clase media debe reinventarse con 35 años"

El exciclista segoviano explica lo que gana un ciclista de elite y admite que muy pocos deportistas pueden vivir de lo que ganan como profesionales

Pedro Delgado es uno de los ciclistas legendarios que ha dado este deporte en España, pero en los últimos años ha sido más popular en su labor como comentarista de televisión que por su legado ciclista.

Ganó tres grandes vueltas y fue el tercer español en hacerlo en el Tour de Francia antes de la explosión de Miguel Indurain. A lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de correr para uno de los equipos que mejor pagaban en los años ochenta del siglo pasado y de los más fuertes del momento, el PDM holandés. Sin embargo, su exitosa carrera no le garantizaba el futuro.

Sus ingresos no eran los de las estrellas de ahora y, en parte, su llegada a la televisión española le permitió vivir de forma sosegada. Aunque él nunca tuvo dispendios. Sabía de donde venía. En numerosas entrevista ha señalado que, de pequeño, sus amigos tenían bicis y él no, y que quería una para poder ir al río a bañarse.

Al final pudo comprársela junto a su hermano gracias a que estuvieron un tiempo repartiendo periódicos. "Me compré mi primera bicicleta ahorrando dinero mientras trabajaba con mi hermano Julio repartiendo periódicos en Segovia", recordaba Perico, al que la televisión no sólo le ha dado un respiro económico, sino que también le ha permitido seguir ligado a su deporte. "Me ha permitido seguir siendo feliz con lo que hago", añade.

Las dificultades de los deportistas

Partiendo de esa realidad, Perico Delgado ha sabido gestionar bien su patrimonio, pero ha reconocido que "muy pocas personas viven del deporte" fuera del fútbol. En una entrevista con El Confidencial reconoce que su sueldo no le daba ni para invertir con seguridad.

"Si ganas el Tour de Francia, sí, tanto antes como ahora", bromea sobre lo que gana un Pogacar ahora mismo. "Esto es ley de vida. Si eres número uno, ganas mucho dinero. La vida se dispara, así que imagínate cómo sería vivir ahora con el sueldo que yo tenía", explica el segoviano.

Miguel Indurain y Perico Delgado / Imago

"En ciclismo, la élite vive bien, aunque infinitamente peor que en otros deportes como fútbol o baloncesto. La clase media ahorra, pero tienen que reinventarse cuando tienen 35 años", añade Pedro Delgado.

Tras la retirada, la incertidumbre apremia

El hoy comentarista de RTVE sabe en sus propias carnes que, si no se reinventa, el ciclista lo va a pasar mal cuando acabe su carrera deportiva y que ésta es muy corta. "Sabes como corredor cuando te retiras que tus ahorros te permitirán vivir como mucho cuatro o cinco años más, pero los ahorros se acaban y hay que tener ingresos", afirma en otra entrevista con Mundo Deportivo, donde apunta a lo que sabe que viven otros compañeros suyos. "La tensión y la incertidumbre de qué va a ser de ti crea mucha tensión y muchos miedos. (...) Del deporte vive realmente muy poca gente", sentencia.

Perico Delgado ha sabido reinventarse y es un personaje muy conocido por las nuevas generaciones de ciclistas y de aficionados a este deporte. Su desparpajo ya le hizo ganar las simpatías cuando corría y ahora lo ha hecho con el micrófono en la mano.