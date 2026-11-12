La reflexión de Sara Carbonero sobre sus hijos porteros, ahora en el Leganés: 'Lo sufro. Reconozco que lo sufro mucho'

"Cuando encima están en la posición de portero, que ya lo viví, claro, es la más ingrata del mundo", reconocía la periodista y empresaria semanas antes de que Martín y Lucas cambiaran La Fábrica del Real Madrid por la cantera pepinera

Carbonero, junto a sus hijos.

Sara Carbonero conoce el fútbol desde todos los ángulos posibles. Lo contó durante años desde Radio Marca y desde los platós de televisión, lo vivió desde dentro compartiendo su vida con uno de los mejores porteros de la historia y, ahora, lo sufre desde la grada como madre de dos guardametas. Una posición, la de sus hijos Martín y Lucas, que ella misma define como "la más ingrata del mundo" y que vuelve a estar de actualidad tras la salida de los hijos de Casillas del Real Madrid rumbo al Leganés.

La noticia se conoció el pasado 7 de noviembre. Martín, de 12 años y portero del Infantil B, y Lucas, de 10 y guardameta del Alevín A, dejan la cantera blanca para continuar su formación en el club de Butarque. Una decisión que, tal y como se conoció, responde a la búsqueda de un proyecto deportivo que consideran más adecuado para seguir creciendo, y que fue tomada por los propios chavales y su entorno.

Sara Carbonero y el sufrimiento de ser madre de porteros

Pocas semanas antes, en una entrevista concedida a la periodista Raquel Peláez para S Moda, la revista de El País, Sara Carbonero ya había dejado claro lo que supone para ella ver a sus hijos bajo palos. Eso sí, no sin antes poner una advertencia por delante, la de una madre que trata de protegerlos del foco: "No me gusta hablar de ellos pero ahí están los partidos y las retransmisiones".

Tras ello, la de Corral de Almaguer reconocía que el fútbol no le resultaba en absoluto ajeno, aunque la persepctiva había cambiado por completo. "Es un mundo que yo ya conocía, pero que ahora lo estoy viviendo desde el papel de madre, que te aseguro que es muchísimo más sufrido", explicaba Carbonero, quien en esa misma entrevista recordó cómo vivió el machismo en el Mundial de Sudáfrica por el simple hecho de ser la pareja del portero de la Selección.

"Ahora lo estoy viviendo desde el papel de madre, que te aseguro que es muchísimo más sufrido"

¿Por qué más sufrido? La respuesta de Sara Carbonero fue tan sencilla como contudente: "Porque son tus hijos y se te va una parte de la vida en ellos". Una frase que cualquier padre o madre que acompañe a sus hijos al fútbol base los fines de semana suscribiría sin dudarlo. "Como el último gol te lo metan a ti, la gente se va a quedar con eso", dice Carbonero.

Al sufrimiento lógico de cualquier madre se suma, en el caso de Sara Carbonero, el de la demarcación. Y es que la periodista sabe mejor que nadie lo que significa defender una portería, después de haber acompañado durante años la carrera de Iker Casillas, con todo lo bueno y también con todo lo malo.

"Cuando encima están en la posición de portero, que ya lo viví, claro, y es la más ingrata del mundo… puedes hacer un partido buenísimo que como el último gol te lo metan a ti, la gente se va a quedar con eso. Y a la historia me remito", aseveraba Carbonero, quien vivió muy de cerca las críticas que recibió el de Móstoles en sus últimos años en el Real Madrid.

La comparación con el resto de posiciones, en cualquier caso, la hizo ella misma: "En cambio, un delantero puede fallar, puede tirar veinte y meter una. Pero yo, mis niños, lo sufro. Reconozco que lo sufro mucho".

Sara Carbonero e Iker Casillas.

Sara Carbonero, sobre sus hijos: "Sé que es un juego y durará lo que tenga que durar"

Pese a ello, la madre de Martín y Lucas quiso restar dramatismo a su preocupación, dejando claro que no se trata tanto del fútbol como del hecho de ver competir a sus hijos. "Aunque soy madre, sufriría igual si estuvieran haciendo gimnasia rítmica, atletismo, que también se les da fenomenal, o básquet. Sé que es un juego y durará lo que tenga que durar", sentenciaba.

Sara Carbonero, el ADN y una saga de porteros

Hubo también espacio para el humor durante la conversación. Hablando de la coquetería que, según ella, heredó de su abuela -quien murió "con las uñas y los labios pintados de coral"-, Sara Carbonero lanzó una reflexión sobre la herencia familiar que terminó, cómo no, en la portería: "Yo creo que llevamos más en el ADN de lo que pensamos. Por eso mis hijos son porteros…".

Un ADN que no sólo se ve en la posición, sino también en la manera de entender el oficio. El propio Martín ya reconoció en una entrevista con José Ramón de la Morena que su padre le da consejos sobre la humildad, el mismo valor que la familia Casillas trató de inculcarle a Iker desde pequeño, tal y como recordaba en su momento la madre del exportero, María del Carmen Fernández.

Iker Casillas, en cualquier caso, tampoco ha ocultado nunca el peso que supone el apellido. En una conversación con Santi Cañizares en 2021, el campeón del mundo dejó una reflexión que hoy cobra todavía más sentido: "Si ellos quieren ser porteros, por supuesto que sí, mientras que sean buenas personas y elijan eso. Mis hijos igual lo pueden tener más fácil porque tienen esos genes y tienen esa manera de caer o lo que sea, también creo que lo tienen mucho más difícil que nosotros, sobre todo, si tu padre ha sido alguien reconocido en el mundo del fútbol, porque al final siempre te van a estar comparando".

Martín y Lucas Casillas, del Real Madrid a Butarque

Es precisamente ese contexto el que ayuda a entender el cambio de aires de los dos hermanos. Martín y Lucas dieron sus primeros pasos en el Pozuelo antes de llegar a la cantera del Real Madrid en categoría prebenjamín, y ya habían dejado muestras de su potencial. El mayor destacó en el Mundial Sub 12 de Brunete y en la Crevillent Cup del pasado mes de marzo, mientras que el pequeño llamó la atención en una tanda de penaltis ante el Barcelona en la que detuvo varios lanzamientos.

Ahora, el objetivo no es otro que el de encontrar continuidad, minutos y un entorno en el que seguir progresando, algo que a estas edades se antoja fundamental. Y lo harán en un Leganés que, además, se ha convertido en destino de otros apellidos ilustres del madridismo, como el de Lucas Zidane, hijo de Zinedine, que defiende la portería del primer equipo pepinero.

Mientras tanto, Sara Carbonero sigue centrada en su faceta empresarial al frente de Slowlove, que acaba de abrir su novena tienda en Valencia, y en un momento personal delicado tras el fallecimiento de su madre el pasado mes de abril. "Yo ahora tengo que pasar un duelo por mi madre, por mis procesos de salud, que han sido muy duros, mucho más de lo que la gente puede pensar", reconocía en la misma entrevista, en la que dejaba claro cuáles son sus prioridades: "La poquita energía que tengo me la tengo que guardar para mí. Y después de mí, los niños".