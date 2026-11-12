Posibles Alineaciones, horario, canal y dónde ver en TV y online el Navalcarnero - Betis de la Copa del Rey

El Betis, con Lo Celso en la lista y diez bajas, disputa este jueves el partido aplazado de la Copa del Rey contra el Navalcarnero, aplazado por la tragedia ferroviaria de Toledo

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

En pleno parón y antes del primer derbi de la temporada contra el Sevilla, el Betis afronta la tarde de este jueves en el estadio Santo Domingo de Alcorcón el choque de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Navalcanero, aplazado en su momento por el trágico accidente ferroviario de Urda.

Un partido que Pellegrini afronta sin los nueve internacionales que se han marchado con sus respectivas selecciones y con la baja de Cucho Hernández, lo que obviamente condiciona el once del chileno contra el rival de cuarta categoría.

Estreno de Diego Conde y vuelta de Lo Celso

Así las cosas, Diego Conde disfrutará de su primera titularidad oficial en la portería verdiblanca, pues Álvaro Valles lo ha jugado absolutamente todo en LaLiga y Champions. Por delante, está obligado a utilizar a Bellerín por la ausencia de Ángel Ortiz, mientras que en el centro de la zaga, Diego Llorente y Valentín Gómez darán descanso a Natan y Bartra, y en la zurda reaparecerá Junior tras su larga lesión.

En el centro del campo, las ausencias de los internacionales Facundo Bernal, Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Nelson Deossa reducen muchos las alternativas y, sobre el papel, el doble pivote corresponderá a Fornals y Ceballos como escuderos de Lo Celso, que, a priori, tendrá la oportunidad de inicio tras tres partidos sin minutos y fuera de la lista contra el Elche.

En el flanco derecho del ataque es el momento para José Antonio Morante después de ser clave en el Martínez Valero, al igual que Riquelme, autor del 0-1 y titular este jueves contra el Navalcarnero por la izquierda. Arriba, sin Parrott ni Cucho, será Aitor Ruibal el que ejerza de punta de lanza.

Posibles alineaciones en el Navalcarnero-Betis

Navalcarnero: Álvaro Calado; Víctor Rodríguez, Richi Sousa, Larrañaga, Azurmendi; Asier, Cruz, Peque; Kensly Vázquez, Rober Álvarez y Álvaro Domínguez. Real Betis: Diego Conde; Bellerín, Diego Ll Gómez, Junior; Fornals, Ceballos; Lo Celso, Morante, Riquelme; Aitor Ruibal.

Navalcarnero-Betis: ¿A qué hora comienza del partido?

El partido aplazado de la Copa del Rey que enfrenta hoy a hispalenses con madrileños se disputará en el estadio Santo Domingo de Alcorcón este jueves 12 de noviembre de 2026, a partir de las 19:00 horas, con presencia verdiblanca en las gradas.

Navalcarnero-Betis: ¿Dónde se puede ver por televisión este encuentro?

Este duelo podrá verse por plataforma de pago, más concretamente por Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 8 y 54 en Movistar y 110 en Orange). Como siempre, resulta posible visualizar este duelo en diferentes dispositivos (Smart TV, móviles y tabletas) a través de las respectivas aplicaciones.

Navalcanero-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de por televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la posibilidad a través de estadiodeportivo.com de seguir el partido sin perderse absolutamente nada con un detallado minuto a minuto con todo lo que suceda en Santo Domingo. Una vez concluido el duelo, la cobertura continuará con la crónica, las notas de los futbolistas del Betis y las declaraciones de los principales protagonistas.