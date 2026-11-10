Riquelme se convierte en un filón económico para el Betis por el vivo interés de la Premier y la Serie A

Su crecimiento en el Betis, donde ha pasado a ser importante con sus goles, le ha situado en el punto de mira de clubes punteros en Italia y en la agenda de la Premier; el precio, muy por encima de su valor de mercado.

Rodrigo Riquelme permaneció en el Betis este verano a pesar de su discreta primera temporada como verdiblanco, fuera básicamente de los planes de Pellegrini y este curso ha crecido considerablemente en protagonismo y en aportación.

Aunque no es titular habitual, sí que entra en las rotaciones como pieza importante y hasta el momento ha respondido con una contribución real y determinante en varios partidos. De ese modo, el domingo resultó vital en la victoria contra el Elche con el gol que desestabilizó el marcador y ya suma tres en el campeonato liguero, siendo el futbolista de la plantilla con mejor promedio anotador en LaLiga.

No en vano, suma 480 minutos en LaLiga (588 en total) y promedia un tanto cada 160 minutos, por los 178 de Bartra y los 227 de Abde. A este registro hay que sumarle dos asistencias, lo que demuestra su buen estado de forma.

La Serie A y la Premier ponen los ojos en Rodrigo Riquelme

Y es que el madrileño ha recuperado la confianza y se acerca a su mejor versión, mostrada especialmente en el Girona, lo que ha provocado que empiece a despertar un vivo interés en el mercado internacional y, por ende, se pueda erigir en otro filón económico para el Betis en próximos mercados.

Y es que, según apuntan diversas fuentes, entre ellas el periodista especializado en mercado Ekrem Konur, aseguran que tanto la Premier Legue como, especialmente, la Serie A, le siguen los pasos muy de cerca de cara a plantearse movimientos para hacerse con sus servicios.

Así las cosas, según esta información, Lazio, Como, Nápoles y AS Roma están muy interesados por el futbolista verdiblanco, mientras que en Inglaterra lo vigilan tanto el Fulham como el Coventry City, pero sin haber mostrado todavía intenciones para ventanas venideras. También lo tiene en el punto de mira ojeadores de la Bundesliga.

Un precio muy por encima de su valor de mercado

A día de hoy, el valor de mercado de Riquelme asciende a cuatro millones tras sufrir una caída en picado después de haber alcanzado los 25 millones, sobre todo por su poco protagonismo el curso pasado.

No obstante, no cabe olvidar que el Betis alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid por ocho millones de euros por el 50% del pase, por lo que la mitad de lo que ingresara por una hipotética venta iría para las arcas colchoneras. Es decir, que para recuperar lo invertido tendría que venderlo por 16 y las fuentes antes reseñadas apuntan que el precio de partida sería de 20.

Imago

El Betis apostó por quedárselo en verano, pero se plantearía abrirle la puerta en próximos mercados si llegara una oferta convincente que le dejara plusvalía para aprovechar su crecimiento en el presente curso. El futbolista, ahora mismo, es feliz en Heliópolis, si bien todo dependerá de los movimientos que se puedan producir de cara al próximo verano. Lo cierto es que se trata de otra vía bética para hacer caja.