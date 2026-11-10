Endrick prepara su salida en enero: tres grandes clubes se lanzan a por su fichaje

El delantero brasileño no encuentra los minutos que esperaba en el Santiago Bernabéu y ya valora un cambio de aires para relanzar su carrera; varios grandes europeos siguen sus pasos y el conjunto blanco no pondría obstáculos a su marcha

El futuro de Endrick apunta lejos del Real Madrid. El joven delantero brasileño está cada vez más cerca de abandonar el Santiago Bernabéu en el próximo mercado invernal ante la falta de oportunidades que está teniendo a las órdenes de José Mourinho. A sus 20 años, el atacante necesita continuidad para no frenar su progresión y ya estudia las diferentes alternativas que tiene sobre la mesa, con la Roma y el Sporting de Portugal como principales candidatos a hacerse con sus servicios.

Según informa el diario As, la posibilidad de que Endrick salga en enero está ganando muchos enteros ya que el propio futbolista admite a nivel interno que necesita encontrar un destino donde pueda jugar con regularidad. Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes, cifró en un 70% las posibilidades de que el brasileño abandone el club blanco en el próximo mercado de invierno.

Endrick apenas tiene protagonismo con Mourinho

Los números explican buena parte de la situación del delantero. Endrick únicamente ha disputado 140 minutos repartidos en siete encuentros, con una sola titularidad, la que tuvo frente al Sevilla. Una participación muy inferior a la que esperaba cuando decidió continuar en el Real Madrid el pasado verano, después de que su cesión a la Roma estuviese prácticamente cerrada.

El brasileño había recibido el interés de varios equipos para salir en busca de protagonismo, pero finalmente atendió la petición de Mourinho de quedarse en la plantilla. Sin embargo, su situación no ha cambiado demasiado y el futbolista entiende que necesita jugar para seguir creciendo.

El Real Madrid no pondría impedimentos a una salida si esa es la voluntad del jugador, aunque la preferencia de la entidad sería que su próximo destino estuviese fuera de España. "Si el chico dice que se quiere ir cedido, puede pasar. Su voluntad es la clave", apunta Moretto, que también desvela el interés de la Roma, el Milan y varios clubes de la Premier League.

Endrick tendría ya decidido abandonar el Real Madrid en invierno.

La Roma tiene competencia por su fichaje

Uno de los equipos que lleva tiempo siguiendo los pasos de Endrick es la Roma, que ya intentó incorporarlo el pasado verano. Sin embargo, ahora ha aparecido un competidor importante: el Sporting de Portugal.

El conjunto lisboeta se ha movido para intentar conseguir su incorporación de cara a la segunda mitad de la temporada. Allí se encontraría con Paulo Fonseca, precisamente el entrenador que apostó por él durante su etapa en el Olympique de Lyon y que consiguió sacar su mejor versión.

La experiencia en Francia fue especialmente positiva para el brasileño. Durante su cesión al Lyon disputó 21 encuentros, acumuló 1.663 minutos y firmó ocho goles y siete asistencias. Unos registros que demostraron su capacidad para marcar diferencias cuando dispone de continuidad.

El Sporting reúne varios condicionantes que pueden resultar atractivos para el futbolista: disputa la Champions League, cuenta con un entrenador que ha solicitado expresamente su fichaje y la adaptación sería relativamente sencilla por el idioma y la cercanía con Madrid.

Paulo Fonseca, ahora técnico del Sporting de Portugal, estaría intentando convencer a Endrick.

El Real Madrid no descarta una fórmula diferente a la cesión

Aunque la opción de una cesión vuelve a ser la más probable, el futuro de Endrick también podría resolverse mediante una operación diferente. El entorno del jugador no descarta una salida mediante traspaso, siempre que el Real Madrid conserve cierto control sobre su futuro.

Entre las posibilidades estaría la venta de un porcentaje de sus derechos o incluir una opción de recompra favorable para la entidad madridista. Una fórmula que permitiría al brasileño encontrar continuidad sin que el club blanco perdiese definitivamente el control sobre uno de sus jóvenes talentos.

Endrick no esconde que necesita jugar

El propio delantero se pronunció este martes sobre su futuro durante una comparecencia con la selección brasileña, aunque evitó dar pistas sobre lo que sucederá en enero. "No sé qué va a pasar en enero. Eso está en las manos de Dios. Y yo le pido discernimiento para que pase lo mejor para mí, para mi carrera", explicó.

Endrick también dejó claro que su prioridad es recuperar las sensaciones que tuvo durante su etapa en Francia. "Sólo quiero jugar, ser feliz, soy muy joven, tengo 20 años. No es que necesite tirarme por el precipicio, pero sólo quiero ser feliz, jugar, marcar goles y dar asistencias, ayudar a mis compañeros", reconoció.

Eso sí, quiso dejar claro que su relación con Mourinho es excelente y que no guarda ningún reproche hacia el técnico portugués. "Está muy pendiente de mí. Se acerca a mí en los entrenamientos. Habla conmigo y me pregunta cómo estoy. Pero nada sobre fútbol. Siempre sobre cómo me va en la vida personal", desveló.

También reafirmó su compromiso con el club blanco. "El Real Madrid siempre estará por encima de todo para mí". Sin embargo, el deseo de ser importante parece pesar cada vez más. Con varios pretendientes al acecho y el mercado de enero en el horizonte, la salida de Endrick empieza a tomar forma.