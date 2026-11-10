La 'Tercera Vía' para comprar el Sevilla levanta la mano: "No nos hemos retirada de nada, la oferta sigue vigente"

Fede Quintero, socio de Antonio Lappí, empresario que lidera la opción sevillana para tomar el control del club, afirma que no se han retirado tras la negativa de Del Nido Benavente y que la oferta sigue en pie.

Una vez frustrada la operación con Sergio Ramos y Five Eleven Capital, la venta del Sevilla ha pasado a un segundo plano en la actualidad nervionense por la mejoría de los resultados deportivos en un comienzo de curso que ha solapado los temas extradeportivos.

Esta realidad no significa que no haya movimientos en este sentido o que haya decaído el interés por hacerse con el máximo paquete accionarial de la entidad de Eduardo Dato, en absoluto, y hoy ha quedado claro por la declaración de intenciones de la 'Tercera Vía', opción sevillana liderada por el empresario local Antonio Lappí que mantiene su posición.

Así lo ha expresado hoy Fede Quintero, amigo y socio de Lappí y que también forma esta iniciativa que ilusiona al sevillismo porque al factor económico se suma el sentimental y el del arraigo.

"Nosotros no nos hemos retirado"

En este sentido, en la entrega de los Premios Blázquez, el periodista ratificó que la oferta que se hizo en su momento para comprar las acciones se mantiene, que nada ha cambiado. "Aquí estamos, nosotros no nos hemos retirado de nada. No hemos roto la oferta, pero tampoco la hemos subido. Es una oferta vigente", indicó en Cope el Quintero, que recordó que la oferta fue rechazada por José María Del Nido Benavente.

"Como todos sabéis, nosotros hemos hecho una oferta, firmada y enviada a todos los accionistas hace meses. Del Nido Benavente la rechazó por la misma vía en la que llegó. Se nos dio a entender que no era el momento. Nosotros hicimos la oferta por el valor que creemos", indicó el empresario, que recuerda que "el proceso está abierto".

Quintero afirma que el "proceso sigue abierto"

"Nosotros respetamos la opinión y la decisión de todos los accionistas. El proceso está abierto, sí; parece que ninguno está de acuerdo con las pretensiones legítimas de los accionistas, también. Con nosotros no estaban de acuerdo con el precio. Hemos sido muy respetuosos. Somos personas que hemos estado inmersos en varias operaciones de compraventa. El fútbol es diferente, pero sabemos lo que es un respeto a una negociación y una empresa que queremos tanto. Hemos hecho una oferta firmada por los dos y no ha sido aceptada", apuntó el periodista, que reivindica la preparación de la Tercera Vía para asumir el mando nervionense.

Lince

"Nuestra oferta no solo es de sevillistas, sino sevillistas preparados, de altísimo nivel. Creo que por ese plus, hemos hecho una oferta superior al valor", apuntó Quintero, que cree que los accionistas terminarán vendiendo por una sencilla razón: "Mi experiencia me dice que cuando tú te pones con el chip de vendedor y empiezas en negociaciones, es difícil reactivar la ilusión por retomar un proyecto".