Cinco podios para Yamaha Eduardo Castro en el Andaluz de Priego de Córdoba

El Campeonato de Andalucía celebró su anpenúltima prueba en Priego de Córdoba, donde la Escudería Yamaha Eduardo Castro fue la que más pilotos aportó a la competición con más de veinte motocicletas de la marca Yamaha

La apuesta por el motociclismo de base de Eduardo Castro sigue dando excelentes resultados y en el circuito cordobés sus pilotos se llevaron hasta cinco podios en las seis categorías en liza.

En MX1, José Manuel Morillo continúa dejando patente su velocidad después de reengancharse al campeonato en la carrera disputada en mayo en Morón de la Frontera. Su buen hacer en la jornada del domingo le ha llevado a la segunda posición del podio sobre la YZ450 después de ser segundo en los cronos, tercero en la primera manga y segundo en la definitiva entrada a pista.

Eduardo Castro Motos sigue cosechando éxitos

En Trofeo Júnior 125 2T, Alejandro Torres afianza su liderato tras ganar la primera manga y ser segundo en la segunda, lo que le llevó a ocupar el lugar más alto de los puestos de honor. Un podio que cerró con la tercera posición Óscar Rueda, segundo y tercero en las carreras, para continuar en la segunda posición de la general provisional a 22 puntos de su compañero Torres. Víctor Corbacho acabó quinto en Priego, Damián Mancera sexto, Manuel Partido séptimo y Javier Mateos Paricio sufrió varios problemas que no le dejaron puntuar.

Alejandro Torres se afianza en el Trofeo Júnior

Cabe destacar la buena actuación de Torres peleando en todo momento y ofreciendo espectáculo ante los rivales de las cilindradas de 250cc y 450cc. En MX85, Álvaro Domínguez ha tenido una puesta en escena perfecta, lo que le permite ampliar su primera posición en la general hasta los 41 puntos.

En esta ocasión puntuaron las tres entradas a pista y Domínguez fue el mejor en todas ellas haciendo un pleno que le llevó de nuevo a la primera posición del domingo. Los otros resultados de sus compañeros en Yamaha Eduardo Castro fueron: Pablo Caballero, sexto; Julián Cabezuelo, undécimo; Rubén Presa, decimocuarto; Álvaro Camacho, decimoctavo; Jaime Torrejón, decimonoveno, Jesús Montaño, vigésimo; y Manuel Piñero, vigésimo primero.

Juanvi Cañado también está rubricando un muy buen final de temporada en el MX65. Líder indiscutible hasta la fecha, el joven fue el segundo más rápido en la sesión contra el reloj, fue segundo en la primera manga y se anotó la segunda para ser primero en la suma de puntos. Daniel Ruiz se quedaba a un paso del podio; David Borrallo era Top 5; Carlota Blanco finalizó octava; Torrin Lennon, noveno; Félix Blanco, décimo, Ana Vázquez, sexta, y David Bermúdez, duodécimo.

El más pequeño del equipo sevillano, Juan Francisco Ventura, logró la sexta posición en la categoría de MX50. El 22 de noviembre, Yamaha Eduardo Castro y todos sus pilotos se desplazarán a Chiclana de la Frontera para afrontar la penúltima prueba de este trepidante Campeonato de Andalucía de Motocross 2026.