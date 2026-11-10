Copa del Rey 2026/2027 en directo hoy | Partidos y resultados de primera ronda: Alavés, Valencia, Eibar, Leganés...

El Alavés vuelve a Txerloia 36 años después aunque se han medido en ocho ocasiones con cuatro victorias de los babazorros, tres empates y un triunfo azkoitiarra por 3-1 en 1987.

“Como hemos demostrado en los últimos años, es una competición muy especial a la que le damos la importancia que tiene”, explicó uno de los capitanes del equipo vitoriano, Ander Guevara.