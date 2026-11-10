Copa del Rey 2026/2027 en directo hoy | Partidos y resultados de primera ronda: Alavés, Valencia, Eibar, Leganés...
Sigue en directo en ESTADIO Deportivo los partidos de este martes de la primera ronda del torneo del KO
Anaitasuna FT
Alavés
Minuto a minutoActualizar narración
Anaitasuna 1-6 Deportivo Alavés
El exbético hace el sexto tanto de la tarde ante Anaitasuna y cierra el partido prácticamente con este set.
¡GOOOOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOOOOL DE CARLES ALEÑÁ!
Se confirma la 'manita' del Alavés. Siguen apretando los de Quique Sánchez Flores pee a tener la victoria ya en el bolsillo toda la segunda parte. El quinto lo hace Aitor Mañas, que entró desde el banquillo por Ángel Pérez.
¡GOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOOOOL DE MAÑAS! ¡ES EL QUINTO DEL EQUIPO BABAZORRO!
Pamplona 0-3 Eibar
El Pamplona, consciente de que tiene una misión ya imposible ya que tendría que remontar tres goles, ha decidido dar minutos a varios de sus suplentes para que disfruten de la experiencia.
CP Mijas 0-1 Real Jaén
¡GOOOOOOOL DE GALLEGO PARA EL JAÉN! Se abre la lata en los encuentros del turno de las 20:00
Anaitasuna 1-4 Alavés
Apenas un minuto después del tanto de Miguel Rodríguez, Mariano añade un segundo a su cuenta particular para acabar con las esperanzas del Anaitasuna y encarrilar la eliminatoria para los suyos.
¡DOBLETE DE MARIANO! ¡ES EL CUARTO DEL ALAVÉS!
El Alavés recupera la iniciativa con Miguel Rodríguez. Renta de dos goles en el marcador. Los locales están obligados a prácticamente una machada para soñar con al menos el empate que alargue el partido hasta la prórroga.
¡GOOOOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOOOL DE MIGUEL RODRÍGUEZ!
Pamplona 0-3 Eibar
Vuelve a marcar Magunazelaia, esta vez a pase de Lucas Núñez, y consigue un doblete que prácticamente deja sentenciado el partido para los suyos y el pase a la siguiente ronda.
¡GOOOOOOOOOL DEL EIBAR! ¡GOOOOOOOOL DE MAGUNAZELAIA!
Tenemos cinco partidos en juego:
- Anaitasuna 1-2 Alavés
- Pamplona 0-2 Eibar
- CP Mijas 0-0 Real Jaén
- Amorebieta 0-0 Logroñés
- Trival Valderas 0-0 Leganés
¡ARRANCAN LOS PARTIDOS DE LAS 20:00 HORAS!
20Vamos con las alineaciones de los partidos de las 20:00 horas:
CP Mijas: Martínez; Huertas, Appiah-Kubi, Raúl Pérez, Castillo; Morihisa, Caballero, Wagner, Williams; José Carlos, Cristóbal
Real Jaén: Salvi; Montejano, Caballero, Castillo, Gallego; Keita, Martos, Moyano, Adri; Alejandro Pérez, Serrano
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Amorebieta: Altamira; Díaz, Entreca, Viña, Hernaiz; Intxausti, Aguirregomezcorta, Ajuriagoikoa, Luis; Rekagorri, Llamas
Logroñés: Konate; Val, Bolo, Cabetas, Barandalla; Ba, Issman, Zabala, Chinedu; Amigo, Baselga
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Trival Valderas: Arias; Adom, Díez, Jiménez, Guzmán; Iván López, Gozalo, Pascual, Yeboah; Rivero, Reguera
Leganés: Raúl Fernández; Jorge Martínez, Pulido, Montero, Naim García; Soko, Kechta, Buurmeester, Dani Rodríguez; Millán, Unax del Cura
FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN LOS DOS PARTIDOS QUE EMPEZARON A LAS 19:00.
¡ATENCIÓN QUE MARCA ANAITASUNA! ¡GOOOOOOOOL DEL ANAITASUNA! ¡GOOOOOOOL DE JUARISTI!
Anaitasuna 0-2 Alavés
Mariano Díaz aumenta la renta en el marcador para los babazorros. Encarrilan la eliminatoria los de Quique Sánchez Flores.
¡¡¡EL SEGUNDO DEL ALAVÉS!! ¡HA MARCADO MARIANO!
Anaitasuna 0-1 Alavés
El Alavés se ha puesto por fin por delante antes de la media hora. Han conseguido batir a Alain gracias a Johnny Otto, que estaba siendo uno de los hombres más destacados en el equipo de Álava.
¡GOOOOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOOOL DE JOHNNY!
Anaitasuna 0-0 Alavés
Se le sigue atascando el partido al equipo de Quique Sánchez Flores. Por el momento no consigue abrir el marcador el cuadro babazorro.
El Eibar encarrila el pase gracias a un tanto de Magunazelaia a pase de Pejiño, que suma ya dos asistencias esta tarde.
¡GOOOOOOOOL DEL EIBAR! ¡GOOOOOOOOL DE MAGUNAZELAIA!
Pamplona 0-1 Eibar
El Eibar sigue mandando. El Pamplona no tiene intención de dejar que eso suceda tan fácilmente.
Anaitasuna 0-0 Alavés
Alain ya ha tenido que intervenir para evitar el primero de los babazorros. Los locales siguen aguantando las embestidas de los vitorianos, pero ellos también han tenido acercamientos a la portería defendida por Rodríguez.
Pamplona 0-1 Eibar
El Eibar acelera tras el 0-1. Los de Jokin Arrizabalaga siguen atacando la portería de Bezunartea con la intención de ampliar su ventaja en el marcador.
Los de Quique Sánchez Flores han salido muy directos dispuestos a llevarse el partido. No vacilan a pesar de la diferencia de categoría con el Anaitasuna. Controlan la posesión de la pelota con tranquilidad, e incluso ya han tenido acercamientos a portería.
El Anaitasuna quiere seguir soñando en esta Copa del Rey
¡GOOOL DEL EIBAR! ¡HA MARCADO MARTÓN!
PAMPLONA 0-1 EIBAR
¡ARRANCAN LOS PARTIDOS DE LAS 19:00 HORAS!
Estos son los equipos ya clasificados para la siguiente ronda tras los partidos de la pasada semana:
Girona, Europa, Elche, Sestao River, Almería, Cultura Leonesa, Mirandés, Ponferradina, Rayo Majadahonda, Las Palmas, Sant Andreu, Extremadura, Arosa, Zaragoza, Atlético Paso, Málaga, Villarreal, Rayo Vallecano, Numancia, Huesca, Zamora, Osasuna, Getafe, Eldense, UD Ceuta, Coria, Granada, Sporting de Gijón, Real Valladolid, Real Ávila, Burgos, Andorra, Antequera, Castellón, Gimnástica Torrelavega, Athletic Club, Sevilla, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Cádiz.
Anaitasuna: Alain; Guembe, Errazu, Alberdi, Larramendi; Julen, Juaristi, Olabarria, Uzin; Hicham, Pastrian
Alavés: Rodríguez; Johnny, Olaiz, Valentini; Ángel Pérez, Benavidez, Novoa, Denis Súarez, Aleñá; Miguel Rodríguez, Mariano
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Eibar: Luis López; Cubero, Llorente, Jair, Ortuzar; Olaetxea, Lucas Núñez, Magunazelaia; Pejiño, Martón, Eric Pérez
Pamplona: Bezunartea; Chavarren, Gil, Asiáin, Urriza; Mahugo, Amadoz, Cemboráin, Ripa; Cubillo, Zapata
El Alavés vuelve a Txerloia 36 años después aunque se han medido en ocho ocasiones con cuatro victorias de los babazorros, tres empates y un triunfo azkoitiarra por 3-1 en 1987.
“Como hemos demostrado en los últimos años, es una competición muy especial a la que le damos la importancia que tiene”, explicó uno de los capitanes del equipo vitoriano, Ander Guevara.
Actualmente, Anaitasuna milita en la División de Honor de Guipúzcoa, un escalón por debajo de la Tercera Federación, y ocupa la tercera posición tras el último empate que rompió la racha de siete victorias consecutivas, cinco de ellas en campeonato doméstico.
En esta edición, los de Loren Barbado accedieron a la primera eliminatoria tras superar de forma contundente en la fase previa al Tedeón riojano con un global de 10-2.
Anaitasuna ya sabe lo que es medirse a un rival de la máxima categoría en el torneo copero. Hace seis temporadas, el cuadro azkoitiarra plantó cara a un Getafe que solo pudo llevarse el triunfo en el tiempo añadido gracias a un penalti convertido por Ángel Rodríguez en el minuto 94 (1-2).
El Deportivo Alavés examina su favoritismo en su ambiciosa participación en la Copa del Rey ante un ilusionado Anaitasuna, de Azkoitia, que recibirá al conjunto blanquiazul en el campo de Txerloia, con capacidad para unos 1.500 espectadores.
Desde las 19:00 horas, cuando la jornada comience con el Pamplona-Eibar y el Anaitasuna-Alavés, hasta el partido que cerrará la jornada en Tavernes a las 21:00 horas, el torneo del KO regresa para devolver la emoción del fútbol a aquellos clubes humildes, algunos incluso de barrio, que sueñan con la posibilidad de enfrentarse a los futbolista de la máxima categoría.
Los partidos programados para esta tarde son los siguientes:
- Pamplona-Eibar (19:00 horas)
- Anaitasuna-Alavés (19:00 horas)
- Trival Valderas-Leganes (20:00 horas)
- Amorebieta-Logroñés (20:00 horas)
- Mijas Las Lagunas-Real Jaén (20:00 horas)
- Tavernes-Valencia (21:00 horas)
Entran hoy en liza equipos de Primera División como Alavés y Valencia, así como Eibar o Leganés de Segunda. Siempre suele haber sorpresas en las primeras eliminatorias por lo que estos clubes deberán tener mucho cuidado si no quieren verse fuera del siempre ilusionante torneo copero a las primeras de cambio.
La Copa del Rey recupera su primera ronda este martes tras el aplazamiento de gran parte de los partidos por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel.
Muy buenas tardes. Ya estamos preparados para vivir una tarde copera de las de fútbol y barro.
La Copa del Rey recupera su primera ronda este martes tras el aplazamiento de gran parte de los partidos por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel.
Entran hoy en liza equipos de Primera División como Alavés y Valencia, así como Eibar o Leganés de Segunda. Siempre suele haber sorpresas en las primeras eliminatorias por lo que estos clubes deberán tener mucho cuidado si no quieren verse fuera del siempre ilusionante torneo copero a las primeras de cambio.
Los partidos programados para esta tarde son los siguientes:
- Pamplona-Eibar (19:00 horas)
- Anaitasuna-Alavés (19:00 horas)
- Trival Valderas-Leganes (20:00 horas)
- Amorebieta-Logroñés (20:00 horas)
- Mijas Las Lagunas-Real Jaén (20:00 horas)
- Tavernes-Valencia (21:00 horas)
Desde las 19:00 horas, cuando la jornada comience con el Pamplona-Eibar y el Anaitasuna-Alavés, hasta el partido que cerrará la jornada en Tavernes a las 21:00 horas, el torneo del KO regresa para devolver la emoción del fútbol a aquellos clubes humildes, algunos incluso de barrio, que sueñan con la posibilidad de enfrentarse a los futbolista de la máxima categoría.
En ESTADIO Deportivo seguiremos en directo los seis partidos dando buena cuenta de los resultados y novedades que puedan producirse a lo largo de la tarde.