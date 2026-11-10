El bonito mensaje de Del Nido Carrasco a Pepe Mel, ex suegro del presidente sevillista: "Más allá de rivalidades, se merece toda la fuerza del mundo en estos momentos complicados"

El presidente del Sevilla FC ha querido trasladar públicamente sus mejores deseos al ex entrenador del Betis, que atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un ictus, aprovechando la gala de los Premios Blázquez

El presidente del Sevilla FC aprovechó la gala de los Premios Blázquez para trasladar públicamente sus mejores deseos al exentrenador del Betis, con quien mantiene también un vínculo familiar.

El fútbol deja a un lado cualquier rivalidad cuando las circunstancias lo requieren. Y así lo ha demostrado José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC, que ha querido tener un bonito gesto con Pepe Mel después de que el que fuera entrenador del Real Betis sufriera un ictus hace algunos días.

El máximo mandatario nervionense no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandarle un mensaje de ánimo y desearle una pronta recuperación en la gala de los Premios Blázquez, mostrando públicamente su cariño hacia una persona con la que, además de la rivalidad futbolística entre Sevilla y Betis, le une un vínculo familiar, ya que Del Nido Carrasco estuvo casado con la hija de Pepe Mel, Iris Mel, que hace algunos días dejaba una publicación en redes hacia su padre con mucho cariño.

Un mensaje lleno de cariño y emoción

"Quiero mandarle un afectuoso abrazo a una persona que, más allá de rivalidades, se merece toda la fuerza del mundo en estos momentos complicados", expresó Del Nido Carrasco, que también pidió un fuerte aplauso para el técnico madrileño con el objetivo de insuflarle fuerzas en este complicado trance. Unas palabras que evidencian que, por encima de los colores y de la histórica rivalidad entre los dos grandes clubes sevillanos, hay situaciones en las que el fútbol queda completamente en un segundo plano. El presidente sevillista ha querido así trasladar todo su apoyo a Pepe Mel, al que le ha deseado una pronta recuperación.

"Quiero mandarle un afectuoso abrazo a una persona que, más allá de rivalidades, se merece toda la fuerza del mundo en estos momentos complicados"

Una gala llena de emoción

Unas palabras que encontraron su espacio en una jornada que, aunque tenía como principal objetivo reconocer el trabajo de periodistas y fotoperiodistas que han contribuido a contar la historia del Sevilla FC en este último año, también dejó momentos de marcado carácter humano.

En esta XVII edición de los Premios Blázquez, el primer galardón recayó en 'El Legado', el programa de Canal Sur TV dedicado a la figura de Antonio Puerta, mientras que el segundo premio fue para nuestro compañero Juan José Ponce, de ESTADIO Deportivo, por sus dos reportajes sobre Remedios, una abuela sevillista con Alzheimer que pudo cumplir su sueño de recibir un mensaje de Frederic Kanouté.

Juanjo Ponce recibe el premio junto a Alejandro Sáez, Del Nido Carrasco y Willy Blázquez

Por su parte, el XIV Premio Manuel Ruesga Bono de fotoperiodismo distinguió a María de los Ángeles Mendoza Araujo por una fotografía del tifo desplegado por la afición sevillista ante el Espanyol, con el lema 'Ni retirada, ni rendición'. La ceremonia también incluyó menciones especiales a los periodistas y fotoperiodistas sevillanos que cubrieron el pasado Mundial de 2026 como José Manuel Oliva.

Una jornada de reconocimiento al periodismo deportivo sevillano que dejó también espacio para la emoción y la solidaridad. Porque, por encima de los colores y de la histórica rivalidad entre Sevilla y Betis, hay situaciones en las que el fútbol pasa a un segundo plano. Y Del Nido Carrasco quiso aprovechar el escenario para hacer llegar públicamente todo su apoyo a Pepe Mel.