Ángel Ortiz, lateral del Betis, da el salto en la Selección Española junto a Pablo García por orden de Luis de la Fuente

El carrilero extremeño, al igual que Pablo García, fue llamado este lunes para entrenar con la Absoluta junto a otros elegidos como Espí, Pitarch o Gonzalo García por petición expresa del seleccionador riojano

El Betis aporta numerosos internacionales en este parón liguero, más concretamente nueve, y entre ellos hay cuatro con la Selección Española por las llamadas a Álvaro Valles y Marc Roca para la Absoluta, y a Manu González y Ángel Ortiz para la Sub 21.

El lateral de Almendralejo es un habitual en la 'Rojita' y atraviesa un buen momento por su protagonismo creciente en el presente curso, con tres titularidades en los últimos siete partidos, dos de ellos en Champions, y participación en todos a excepción del jugado contra el Elche tras haber sido titular nada más y nada menos que el Signal Iduna Park del Borussia Dortmud. Y es que Pellegrini lo está rotando con Bellerín más allá de que el de Badalona sea el titular.

Premio especial para Ángel Ortiz: entrenar con Luis de la Fuente

Un buen momento que ha recibido hoy un premio especial en el primer día de concentración en Las Rozas, ya que Ángel Ortiz dio salto a la Selección Española Absoluta de forma puntual.

En este sentido, el canterano bético fue llamado por Luis de la Fuente para entrenar con los 'mayores' en la primera sesión de la concentración, por lo que ha coincidido con sus compañeros Álvaro Valles y Marc Roca.

El seleccionador español reclutó a trece jugadores de la sub-21 para completar el entrenamiento, entre ellos el futbolista verdiblanco y también jóvenes valores consolidados como los madridistas Carlos Espí y Thiago Pitarch, el delantero del Fulham Gonzalo García, el centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo Mendoza o el defensa del PSV Yarek Gasiorowski.

Pablo García, también entre los elegidos

Una lista de elegidos a la que también se ha sumado el exbético Pablo García, ahora en las filas del Racing del Santander y pieza destacada en el engranaje de la 'Rojita'.

Cabe recordar que la sub-21 también inició la concentración en Las Rozas este lunes para preparar los amistosos ante Japón y Albania los días 13 y 17, respectivamente, al igual que la sub-17, que participará en el Mundial de la categoría en Catar a partir del día 19.

Una llamada que no es casualidad

Una experiencia magnífica que tanto Ángel Ortiz como Pablo García han disfrutado a tope bajo la atenta mirada de Luis de la Fuente, que no los ha llamado por casualidad, sino porque gustan y encajan para elevar el nivel del trabajo en el primer día. No es descartable que a lo largo de la concentración vuelva acitar llamar al extremeño, si bien lo de hoy ya ha sido un paso más en su todavía incipiente carrera.