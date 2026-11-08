Cañizares, sobre Maffeo: "Hacerse el guapo y hacerse el fuerte está muy bien, pero sin comprometer a tu equipo"

El excapitán del Valencia criticó la actitud del lateral che durante la primera parte contra el Real Madrid, provocando varias faltas y cargándose con una amarilla muy temprano

Pablo Maffeo fue uno de los protagonistas del Valencia - Real Madrid. El lateral del Valencia, que en el pasado ya había protagonizado varias polémicas con Vinicius cuando militaba en el Mallorca, ayer lo fue por otra razón. El delantero brasileño no estaba anoche sobre el césped por sanción, pero Maffeo se las vio con Cucurella, con quien tuvo sus más y sus menos.

El lateral del Valencia no tuvo su mejor partido, de hecho se cargó muy pronto con una cartulina amarilla, motivo por el cual Javier Aguirre tuvo que sacarlo del campo pasada la hora de juego. Durante los 63 minutos, el catalán solo ganó tres duelos de once disputados, aunque solo fue regateado dos veces, cometiendo un total de cinco faltas. Y de una de ellas nació el gol de Fede Valverde que significó el 0-1.

Uno de los más críticos con la actitud y el juego de Pablo Maffeo fue el excapitán del Valencia Santiago Cañizares. El ahora colaborador de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE se despachó a gusto con las formas del lateral che, que no le gustaron nada.

"Al Valencia le interesa embarrar el partido, y así es como se gana al Real Madrid, como se compite. No es contra el Valencia, es contra Maffeo", ha afirmado el exfutbolista, que además explicó que esta forma de jugar le perjudicó a su equipo: "Lo que ha conseguido estar ya amonestado y una falta al borde del área que acababa en gol".

Para colmo, el exguardameta también criticó la actitud desafiante del futbolista en todo momento. "Y hacerse el guapo y hacerse el fuerte está muy bien, pero sin comprometer a tu equipo", zanjó el comentarista deportivo.

El enfado de Maffeo con el periodista de DAZN

Tal era el estado de tensión de Maffeo que de camino al vestuario tenía que atender a los micrófonos de DAZN para la breve entrevista del descanso, ante la que se mostró bastante contrariado por lo vivido en la primera parte. "No me apetece nada hacer esta entrevista, es una mierda esta entrevista aquí, que no pinta nada, estamos jugando un partido... Nos pitan faltas que no son, en fin. Se hace esta entrevista y ya está, pregunta lo que quieras", dijó el futbolista antes ni siquiera de que el periodista pudiera preguntarle.

El periodista insistió en que hiciera su análisis de la primera parte, a lo que respondió señalando a Hernández Maeso: "Que sea más justo el árbitro y ya está, no es falta en el primer gol y eso nos condiciona. Obviamente nos falta llegar al área, nos falta juego y ya está. Creo que el equipo está compitiendo bien y ya está".

Eso sí, tras acabar el partido, Maffeo acudió hasta el periodista, Sergio Quirante, para disculparse por su actitud al descanso, quedando todo en un apretónde manos.

Marcelo se burla de Maffeo

La primera parte y la entrevista tampoco pasó inadvertida para Marcelo. El exjugador del Real Madrid siguió el encuentro y reaccionó en X a la actitud del defensa valencianista, con quien el madridismo ya tiene cierta memoria por sus duelos anteriores ante el conjunto blanco, especialmente durante su etapa en el Mallorca.

"Qué rabia tiene al MADRID el Masfeo... madre mía", escribió el brasileño, que poco después añadió otro mensaje: "Y gol".