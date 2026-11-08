Tangana en el túnel de Mestalla: los testigos señalan a Rüdiger y Bellingham pero el acta apunta a Braulio Vázquez

El descanso se produjeron momentos de mucha tensión en la bocana de vestuarios donde los dos futbolistas del Madrid golpearon a los se seguridad privada del club, aunque el colegiado no lo recogió en su acta, todo lo contrario que las palabras del director deportivo del Valencia

El partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Real Madrid volvió a ser de alto voltaje. El Real Madrid venció claramente por 0-3 pero durante todo el partido saltaron chispas, especialmente por la alta intensidad en los hombres de Javier Aguirre, lo que provocó que el partido se fuera al descanso con muchísima tensión, que se acabó reflejando en el túnel de vestuarios.

Allí se produjo una tangana en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional para apaciguar la situación. De hecho, según testigos presenciales, Rüdiger, central del Real Madrid, llegó a enzarzarse con un miembro de la seguridad privada del Valencia, quien se llevó un golpe en su intento por separar a los jugadores entre los que también estaban Militao y Bellingham.

En el origen de este enfrentamiento se encuentra en las protestas de los jugadores del Valencia, y parte de su cuerpo técnico, al colegiado por una supuesta falta de Maffeo a Mbappé que señaló el colegiado y que en el Valencia no consideran que fuera tal. En esa jugada llegaría el 1-0 de Fede Valverde.

Gayà, Guido Rodríguez y Pepelu se acercaron al colegiado para pedirle explicaciones por esa falta camino de vestuarios y fue ya dentro, en el túnel, cuando los otros tres jugadores del Real Madrid criticaron a los tres del Valencia por sus continuas quejas.

Hernández Maeso señala a Braulio en su acta

Según el periodista Nacho Sanchís, también Bellingham habría golpeado a otro miembro de la seguridad privada del Valencia, aunque nada de esto quedo reflejado en el acta. Del que sí anotó una incidencia Francisco José Hernández Maeso fue del director deportivo del Valencia Braulio Vázquez, que también bajó al túnel de vestuarios al descanso.

Así lo recogió en acta el colegiado: "En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia C.F., D. Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente n.º 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: "¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!.

Asimismo, cuando pasé por su lado, se dirigió también a mí en repetidas ocasiones, manifestando las mismas palabras y manteniendo una actitud exaltada. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes procedieron a su identificación y tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al incidente".