Valencia - Real Madrid, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo el duelo entre Aguirre y Mourinho; los blancos visitan Mestalla con la intención de prolongar su espectacular racha de resultados y aprovechar el enfrentamiento directo entre Barcelona y Atlético de Madrid para acercarse al liderato; le espera un equipo que busca dar continuidad a su última victoria para salir del descenso

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en Mestalla preparados para narrar el partido entre el Valencia y el Real Madrid.

Será el último partido que el Real Madrid disputará en Mestalla si no se produce un cruce en Copa del Rey este curso. Los valencianistas se mudan el próximo verano.

El conjunto che no gana al Madrid en Mestalla desde mayo de 2023, cuando se impuso por 1-0 gracias a un gol de Diego López. En las tres temporadas siguientes, el saldo en el feudo valencianista es de un empate y dos victorias blancas.

Los valencianistas lograron el pasado fin de semana en Elche la primera victoria de la era Aguirre en el cuarto partido del mexicano, y, aunque siguen anclados en la penúltima posición, se colocaron a un punto de la salvación.

Aguirre no podrá contar con los lesionados Kayne Van Oevelen, David Otorbi, Diego López y Sergi Canós , mientras que podría recuperar a José Copete y volvería el sancionado Harvey Elliott . Para frenar el potencial ofensivo del equipo blanco, es probable que el Vasco opte por una línea de cinco defensas y podría entrar en ataque su máximo goleador Sadiq .

El Real Madrid busca la que sería la octava victoria consecutiva para marcharse al parón de selecciones con las mejores sensaciones. El premio, si gana, será doble, ya que el domingo se enfrentan entre sí Atlético de Madrid (segundo en LaLiga) y Barcelona (primero), por lo que al menos uno de los dos se dejará puntos.

No es partidario Jose Mourinho de dar demasiadas pistas sobre su alineación, pero las rotaciones después de tres partidos en siete días (todos fuera de casa) le han obligado a adelantar parte de su once. Tras el encuentro contra el AEK, confirmó que había sustituido a Diomande y Bernardo pensando en Valencia, así como que Huijsen, Konaté, Tchouaméni y Arda Güler serían titulares .

"Como habéis visto, he cambiado a algunos jugadores para el partido del AEK, es fácil de entender que, a pesar de que Militao y Rüdiger han hecho un óptimo partido, mañana jugarán Konaté y Dean Huijsen. Intentar repartir minutos en jugadores que se pueden repartir", afirmó el técnico portugués en la rueda de prensa previa al encuentro de Mestalla.

En la portería repetirá Courtois . En defensa, la duda es si las rotaciones se extenderán a los laterales, dando entrada a Trent y Carreras , o si se aferrarán a la titularidad Dumfries y Cucurella . La pareja de baile de Tchouaméni , al margen de Bernardo , podría ser Valverde , que terminó el partido en Grecia en esa posición, y por delante parecen seguros Bellingham, Diomande y Mbappé .

José Copete es la gran novedad de la convocatoria del Valencia para el encuentro de esta noche, mientras que el centrocampista japonés Ryunosuke Sato se ha quedado fuera por decisión técnica y tampoco ha entrado Dimitri Foulquier por molestias

El central sevillano vuelve a estar disponible por primera vez ocho meses después de la lesión meniscal que sufrió en la rodilla izquierda el pasado 22 de febrero ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, que le obligó a pasar dos veces por quirófano y que le ha tenido apartado de los terrenos de juego más tiempo del previsto inicialmente.

Tras superar las diferentes fases de rehabilitación y trabajar durante las últimas semanas junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna, Copete estará disponible para el técnico Javier Aguirre, con quien coincidió en el Mallorca.

En el caso del japonés Sato, en la previa del partido el técnico mexicano Javier Aguirre se mostró contento con su trabajo, pero apuntó que quiere que compita mejor y con más agresividad. "Está mejorando. Está en un equipo donde hay mucha competencia y tendrá su oportunidad sin lugar a dudas. Creo que es un chico que merece una oportunidad y la va a tener, tarde o temprano. Sí le pido un poquito más de intensidad y agresividad en los entrenamientos para que llegue su oportunidad, que llegará seguramente", dijo.

Finalmente, también ha entrado en la convocatoria el guardameta neerlandés Kayne Van Oevelen , que sufrió hace una semana un esguince en la rodilla derecha, y vuelve tras la sanción el mediapunta inglés Harvey Elliott. En cuanto a los canteranos, Aguirre ha convocado a Aaron Mayol y Aimar Blázquez .

Arda Güler y Aurélien Tchouaméni son la novedad de la convocatoria del Real Madrid, una lista en la que siguen sin aparecer Raúl Asencio, Rodrygo Goes y Ferland Mendy y en la que tampoco está Vinicius , que cumple su último partido de sanción.

El turco y el francés se perdieron el viaje de su equipo a Atenas entre semana por descanso, ya que Jose Mourinho consideró que necesitaban recuperación en una semana en la que el Real Madrid jugará tres partidos en siete días. Tchouaméni, de hecho, entrenó en solitario en la sesión del jueves, pero regresó con el grupo ya este viernes.

El otro cambio respecto a la convocatoria del AEK de Atenas es la salida de Vinicius , en su caso por sanción . El brasileño cumple hoy el último de los cuatro partidos de suspensión que recibió con motivo de la roja que vio ante el Villarreal. Vinícius, además, no entrenó junto a sus compañeros en la sesión del viernes ya que se encuentra en Dubái atendiendo compromisos publicitarios .

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no estarán en Valencia. La otra baja es Ferland Mendy. El francés, a pesar de que entrena con sus compañeros desde hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de Mourinho.

El regreso de Güler y Tchouaméni a la lista de Mourinho perjudica a Sergio Martínez. El jugador del Real Madrid Castilla viajó con el equipo a Atenas ante la ausencia de centrocampistas, pero se cae de la convocatoria para el Valencia y sigue sin debutar con el primer equipo.

José Mourinho va con cinco cambios con respecto al once de Atenas. El portugués repite el equipo del Clásico salvo por Lunin que jugó en lugar de Courtois por fiebre. Vuelven Huijsen y Konaté como pareja de centrales. También regresa Tchouameni a la medular, con Valverde retornando a su posición de lateral derecho. Arriba, Arda Güler caerá por banda derecha y Diomande atacará su costado ideal, el izquierdo.

Javier Aguirre introduce dos cambios con respecto al último partido. Regresa De Haas a una defensa que pasa a ser de cinco . También entra Sadiq en ataque tras marcar el gol de la victoria la pasada jornada en Elche.

El Valencia saldrá en ataque con la dupla formada por Umar Sadiq y Arnau Danjuma. El Real Madrid presenta cinco cambios con respecto al once de Atenas con Fede Valverde en el lateral derecho .

Javier Aguirre ha pasado por los micrófonos de DAZN: "Les dije a los chicos que es el último Valencia-Madrid aquí y que hay que hacer historia".

Javier Aguirre: "Tengo dos puntas veloces. Sé que no voy a tener mucho tiempo la pelota, espero pases de seguridad y buscar arriba. Ellos hacen bien la presión cuando la pierden, que es poco. Te presionan mucho, te incomodan y queremos jugar con este esquema".

Javier Aguirre: "Va a ser difícil tener la pelota más tiempo que ellos. Hay que hacer el partido perfecto para ganar, no vamos a tener seis ocasiones, pero la una, la dos o las que tengamos las tenemos que mandar a guardar".

Mestalla se prepara para acoger el último Valencia-Real Madrid de la historia. Salvo que la Copa del Rey vuelva a cruzar sus caminos, el de este sábado será el último que se dispute en el histórico estadio valencianista, antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027.

El conjunto che intentará despedir este clásico del fútbol español de la mejor manera posible, aunque los precedentes recientes no invitan precisamente al optimismo. Los valencianistas no derrotan al Real Madrid en su estadio desde mayo de 2023, cuando un tanto de Diego López permitió a los locales imponerse por 1-0. Desde entonces, el balance en Mestalla es de un empate y dos triunfos madridistas.

Sin embargo, las necesidades de unos y otros convierten el choque en una cita de máxima importancia. El Valencia pelea por abandonar la zona de descenso, mientras que el Real Madrid quiere aprovechar la jornada para meter presión a los dos primeros clasificados.

El Valencia de Aguirre busca hacerse fuerte en casa

La llegada de Javier Aguirre al banquillo valencianista todavía no ha conseguido cambiar por completo la dinámica del equipo, aunque el mexicano ya ha logrado su primera victoria. Fue el pasado fin de semana, en el derbi ante el Elche, donde los blanquinegros sumaron tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia.

Pese a ello, el Valencia continúa instalado en la penúltima posición de la clasificación, aunque la distancia con la salvación se ha reducido a un solo punto. Ahora tendrá delante a uno de los rivales más en forma del campeonato y tratará de conseguir en Mestalla un triunfo que supondría un importante impulso anímico y clasificatorio.

Para la cita, Aguirre tendrá varias ausencias. No estarán disponibles los lesionados Kayne Van Oevelen, David Otorbi, Diego López y Sergi Canós, mientras que José Copete podría estar de vuelta. Además, recupera a Harvey Elliott, que regresa después de cumplir su sanción.

A la hora de plantear el encuentro, el técnico mexicano podría apostar por una defensa de cinco hombres para intentar contener el potencial ofensivo madridista. En ataque, Sadiq, máximo goleador del equipo, tiene opciones de regresar a la titularidad en busca de los tantos que necesita el Valencia.

Mourinho prepara rotaciones para seguir lanzado

En el otro lado estará un Real Madrid que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Los blancos encadenan siete victorias consecutivas y quieren alcanzar la octava antes del parón de selecciones, una racha que les permitiría marcharse con confianza y mantener intactas sus aspiraciones de conquistar LaLiga.

Además, el calendario ofrece una oportunidad especialmente interesante. Mañana se medirán Atlético de Madrid y Barcelona, segundo y primer clasificado, respectivamente, por lo que una victoria en Mestalla garantizaría que, como mínimo, uno de sus dos principales rivales por el título perdiese puntos.

José Mourinho no ha ofrecido muchas pistas sobre sus planes, pero la acumulación de partidos ha obligado al portugués a adelantar algunos detalles de su alineación. El Real Madrid viene de disputar tres encuentros en siete días, todos ellos lejos de casa, y el técnico ya ha confirmado varios cambios respecto al equipo que jugó ante el AEK.

En la rueda de prensa previa, el entrenador madridista explicó los motivos de las sustituciones realizadas en el compromiso europeo y confirmó la presencia de Konaté y Dean Huijsen en el once.

Las dudas del once madridista

Con Courtois preparado para repetir bajo palos, la principal incógnita se encuentra en los laterales. Mourinho debe decidir si extiende las rotaciones a esas posiciones y da entrada a Trent y Carreras o si mantiene su confianza en Dumfries y Cucurella.

También está confirmada la presencia de Tchouaméni, mientras que su acompañante en la medular podría ser Valverde, que terminó jugando en esa posición durante el encuentro frente al AEK. Por delante, Bellingham, Diomande y Mbappé parten con muchas opciones de formar el tridente ofensivo, en un equipo que buscará imponer su pegada para sumar tres puntos de enorme valor.