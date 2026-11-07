Marc Márquez gana y puede ser campeón del mundo de MotoGP en Catar, pese a la sorpresa de Jorge Martín

Con la carrera interrumpida en la segunda vuelta por la caída de Bagnaia, el piloto de Cervera dominó y además logró su primera bola de campeonato. Jorge Martín terminó tercero tras perder la segunda plaza en la última vuelta a manos de Giannantonio. Por otro lado, Marco Bezzecchi se despidió matemáticamente del campeonato tras chocar con Márquez e irse la suelo

En la carrera al sprint de este sábado en MotoGP en el circuito de Catar, había mucho en juego. Marc Márquez, que salía segundo detrás de Marco Bezzechi, buscaba seguir acercándose al título de campeón del mundo de MotoGP. Por otro lado, Jorge Martín, aún lejos de su mejor estado físico, arrancó undécimo en una parrilla de salida que ocupaban 18 pilotos.

Para ser campeón en este fin de semana, Marc Márquez necesitaba sacarle 30 puntos o más a Jorge Martín y ocho a Marco Bezzecchi. A partir de las 17:00 horas (hora peninsular española) empezaron las hostilidades en el GP de Catar aunque una fea caída de Bagnaia antes de la tercera vuelta, cambió los planes de carrera.

Caída estremecedora de Bagnaia y vuelta a la parrilla de inicio

Con la caída de un Bagnaia que parecía por momentos algo aturdido aunque se marchó en camilla consciente, la dirección de carrera del GP de Catar, decidió sacar la bandera roja por seguridad y mandar a todos los pilotos de vuelta a sus boxes. La carrera se reinició a partir de las 17:15 horas pero eso sí, con una vuelta menos de las 11 prevista en un principio por lo que la primera de las dos batallas por el título de MotoGP de Marc Márquez se reduciría solo a 10 giros.

Cambio de moto de Marc Márquez y de neumáticos para Jorge Martín

Con la vuelta al box, Marc Márquez decidió cambiar de Ducati y cogió su segunda moto por una cuestión de neumáticos. Por otro lado, Jorge Martín cambió a neumático blando y Bezzecchi mantuvo el medio. Entre tanto, Bagnaia, informaba dirección de carrera, estaba siendo atendido en la clínica del circuito. En la reanudación, Marc Márquez salió mejor que en la 'primera' sprtint y se colocó por delante de un Bezzecchi que tenía que ganar para seguir aspirando al título.

Jorge Martín inicia una gran remontada

Por detrás Jorge Martín demostraba que estaba mucho más inspirado y en forma que en Malasia. El piloto español de Aprilia se colocaba sexto antes de terminar la primera vuelta y en la primera frenada del segundo giro, superaba a Raúl Fernández tras una gran frenada. Jorge Martín sabía que en una carrera al sprint de tan solo 10 vueltas, no podía dejarse nada para más adelante y terminó la tercera vuelta en cuarta posición después de superar a Zarco y con Gianantonio como siguiente objetivo para meterse en puestos de pódium.

Marco Bezzecchi se cae tras tocarse con Marc Márquez y Jorge Martín al ataque

El sprint seguía a un ritmo vertiginoso en el GP de Catar y en la cuarta vuelta se produjo uno de los momentos claves. Marco Bezzecchi se tocaba con Marc Márquez y el italiano acababa en el suelo. Este incidente fue investigado por dirección de carrera aunque determinó que fue algo no sancionable para el español.

Giannantonio evita la segunda plaza de Jorge Martín y le da alas a Marc Márquez

Esta pelea la aprovechó Jorge Martín, que parecía que no tenía ningún tipo de lesión en su muñeca derecha, para colocarse momentáneamente en primer lugar. Le duró el liderato poco al de Aprilia ya que Marc Márquez demostró un ritmo algo superior. Pero Jorge Martín no desistió pero la degradación de sus neumáticos blancos provocó que Giannantonio le adelantase en la última vuelta.

Marc Márquez consiguió su décimo triunfo en carrera al sprint de este curso y la vigésimo quinta de su carrera. De este modo, Marc Márquez tendría que ganar el domingo y que Jorge Martín no puntuase para coronarse como campeón del mundo.