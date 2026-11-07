Málaga 1-2 Racing: La Rosaleda se indigesta con la remontada del Racing de Santander

El Racing de Santander rompió su mala racha a domicilio con una remontada en La Rosaleda. Tras adelantarse el Málaga por medio de Carlos Dotor, los goles de Iker Luque y Yassir Zabiri en apenas diez minutos de la segunda parte dieron la vuelta al marcador y permitieron a los cántabros poner fin a una serie de cinco derrotas lejos de casa

La Rosaleda volvió a vivir una tarde de esas que terminan atragantándose, con un equipo que empezó mandando en el marcador y acabó entregado a un Racing de Santander que encontró en la segunda parte todo lo que le había faltado hasta ahora lejos de casa. Los cántabros remontaron el tanto inicial de Carlos Dotor con los goles de Iker Luque y Yassir Zabiri (1-2), estrenando su casillero de victorias como visitante y dejando a los andaluces hundidos en el último puesto.El encuentro comenzó con bastante igualdad, aunque el primer contratiempo llegó pronto para los locales. Rafita tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 23 por lesión y David Larrubia ocupó su lugar. Apenas cinco minutos después, el Málaga encontró el camino hacia el gol. Una rápida acción por la banda derecha terminó con un centro que Adrián Niño prolongó de cabeza para dejar a Carlos Dotor en disposición de batir por bajo a Agirrezabala.El 1-0 espoleó a los malagueños, que durante algunos minutos consiguieron descolocar a un Racing al que le costaba encontrar continuidad. Sin embargo, la ventaja no cambió el guion de manera definitiva. José Alberto López movió el banquillo en el descanso y retiró a Iván Martín para dar entrada a Pablo García, buscando más presencia en ataque.El cambio surtió efecto. El Racing comenzó a encontrar espacios, a combinar entre líneas y a instalarse cada vez más cerca del área de Alfonso Herrero. El Málaga, por contra, fue perdiendo presencia y terminó cediendo el control. El empate era cuestión de tiempo y llegó en el minuto 50, después de una buena triangulación que culminó Iker Luque. El extremo, que ya había buscado el gol durante el primer acto, encontró por fin el premio.La reacción visitante no se quedó ahí. El Málaga acusó el golpe y apenas diez minutos después volvió a encajar. Pablo García probó fortuna con un disparo que Alfonso Herrero no consiguió blocar y Zabiri, atento al rechace, empujó el balón a la red para completar la remontada.La tarde se torció todavía más para los locales en el minuto 64, cuando Adam Aznou vio la roja y dejó a su equipo con diez. El Racing tuvo ocasiones suficientes para ampliar la diferencia, pero Zabiri, Luque y Pablo García no acertaron en sus siguientes oportunidades. Tampoco el Málaga aprovechó las suyas, con Adrián Niño, Joaquín y Chupete sin encontrar el camino del gol.El marcador ya no se movió. El Racing se llevó de La Rosaleda tres puntos que llevaba cinco salidas persiguiendo, mientras que el Málaga volvió a quedarse sin respuesta cuando el partido se le puso cuesta arriba. Cinco puntos, último puesto y una nueva derrota en casa para un equipo al que se le empieza a hacer muy larga la temporada.

Ficha técnica

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Rafita (Larrubia, m. 23), Calero, Pastor, Einar Galilea (Salinas, m. 71), Aznou; Dotor (Joaquín, min. 82), Ramón Enríquez, (Rafa Rodríguez, min. 71), Dani Lorenzo (Pablo Martínez, min. 82), Chupete y Niño.

2 - Racing: Agirrezabala; Pablo Ramón (Iñigo, m. 82), Pedro, Belocian, Salinas; Iker Luque (Aarón, m. 88), Iván Martín (Pablo García, m. 46), Patri, Vicente (Guliashvili, m. 73; Canales (Almeida, min. 73) y Zabiri.

Goles: 1-0, min.28: Dotor. 1-1, min. 50: Iker Luque. 1-2, min. 60: Zabiri.

Árbitro: Isidro García de Mera. Amonestó a los locales Einar Galilea (min. 46) y Aznou (m. 38 y m. 64, por lo que fue expulsado), y a los visitantes Agirrezabala (min. 31) y Guiliashvili (m. 90).