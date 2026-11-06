Tottenham y Juventus preguntan por Youssouf Fofana y complican aún más si cabe su futuro en Nervión

La buena campaña del mediocentro francés, a cuya cesión de última hora accedieron los blanquirrojos en términos económicos muy favorables, ha despertado el interés de clubes europeos importantes que podrían hacerse cargo de su alto caché y de un traspaso cuantioso

Se convirtió, antes siquiera de tocar un balón enfundado en la blanquirroja, en el jugador-franquicia del Sevilla FC, que celebraba haber podido acceder en las horas postreras del mercado estival a alguien de su enjundia. Con un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 15 millones de euros y dos años más de contrato en San Siro, pocos salvo un inspirado José Ignacio Navarro pensaban en rematar la plantilla con Youssouf Fofana, que, encima, está rindiendo conforme a las expectativas, con un gol y tres asistencias en ocho participaciones oficiales hasta el momento.

Suficiente para despertar el interés de clubes europeos importantes que no solamente estarían en condiciones de satisfacer su alto caché -lo mejor, más incluso que el aspecto deportivo, son las ventajosas condiciones conseguidas, pues en el Ramón Sánchez-Pizjuán apenas se hacen cargo del 11% de su salario-, sino hacer frente a un traspaso, como querrá un Milan que aprovecharía la tesitura para cuadrar ese balance contable. Repetir la fórmula de Odysseas Vlachodimos, a préstamo por segunda campaña consecutiva del Newcastle, era a priori la máxima aspiración para los nervionenses, si bien eso se ha complicado al máximo.

Desvela el experto en el mercado Ekrem Konur que Tottenham y Juventus han abierto conversaciones ya con los 'rossoneri' para abordar la contratación a título definitivo del parisino, siempre con vistas a la 27/28 y no en la inminente ventana invernal, con los lombardos en busca de recuperar los 25-26 millones que abonaron en 2024 al Mónaco para llevarse de la Ligue 1 a este centrocampista de origen maliense con más llegada a portería rival de lo que podría inferirse de su físico y sus principales condiciones futbolísticas, como demuestran el hecho de que lleva 19 goles y 32 asistencias en 346 partidos.

Dio el susto, pero no faltará antes del parón de noviembre

Con todo el parón de selecciones para recuperarse completamente de las molestias en la cintura que le han lastrado en las dos últimas semanas y que, en parte, forzaron su cambio a mediados del segundo tiempo en el Coliseum de Getafe, no descansará Youssouf Fofana este viernes contra el Deportivo Alavés, cuando, incluso, apunta de nuevo a la titularidad. El propio Luis García Plaza avanzaba su situación, aunque todo quedó en un susto y, de hecho, no faltó a su obligación durante la mayoría de las sesiones recientes, por lo que, en cualquier caso, la dosificación se aplaza unas horas.