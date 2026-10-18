Youssouf Fofana, futbolista del Sevilla de 27 años: "A la extrema derecha se le combate con educación en la familia, en la escuela y en los medios de comunicación"

El internacional francés, que confía que sus buenas actuaciones en Nervión le ayuden a volver al combinado galo de la mano de Zinedine Zidane, analiza toda la actualidad deportiva y extradeportiva en una entrevista en la que insinúa sus planes para el próximo verano: "Todos contentos, yo estoy en el Sevilla y en el Milan tienen la plantilla que querían"

Su enorme talento, su abrumadora potencia física y su experiencia al máximo nivel estaban fuera de toda duda. Por eso generó tantísima repercusión mediática el fichaje que el Sevilla FC completó en los últimos minutos del mercado estival de fichajes con la incorporación como cedido de Youssouf Fofana. El omnipresente mediocentro de 27 años siempre parece tener muy claro lo que debe hacer sobre el césped y fuera de los estadios también expresa con transparencia su manera de pensar. Así, justo antes de visitar al Real Madrid un Santiago Bernabéu que a él -personalmente- sí le trae buenos recuerdos, ha analizado la actualidad deportiva y extradeportiva.

En este sentido, Fofana ha dejado claro que se encuentra muy feliz en el Sevilla FC, el club que más le ha demostrado quererle; ha dado a entender que a día de hoy no tiene ninguna intención de volver al AC Milan, aunque le queda un año más de contrato allí (hasta 2028); ha analizado la potencia física que caracteriza a los futbolistas franceses e incluso ha aceptado pisar el siempre turbio charco de la política para mostrar su empatía con la sociedad y remarcar "la necesidad de combatir a la extrema derecha con educación".

Fofana insinúa que da por definitivamente cerrada su etapa en el AC Milan: "Voy a donde me quieren"

"Me he adaptado muy bien al Sevilla, mis compañeros me han ayudado mucho", ha explicado Fofana en una entrevista concedida al diario El País en la previa del choque de este domingo ante el Real Madrid en la que ha dejado claro que está muy contento de haber elegido al equipo de Nervión y, de cara al futuro inmediato tras esta cesión hasta final de curso, ha dejado claro que dificilmente se ve volviendo a vestir la camiseta del AC Milan. Al menos, mientras sigan los mismos que le señalaron la puerta de salida.

"Todo ocurrió muy rápido. No tuve tiempo para reflexionar perohabía una cosa importante: el Sevilla FC realmente me quería. Para mí eso era fundamental. No quería seguir esperando en el Milan porque sabía que no iba a jugar. Me voy donde me quieren y me dan confianza", ha remarcado con gratitud, sin entender bien su situación en Italia: "Los dirigentes y el entrenador (Rúben Amorim) decidieron que no entraba en su proyecto. Lo entiendo y lo respeto. Había otras formas de gestionar la situación, pero ellos eligieron la suya y no hay rencor. Hoy todo el mundo está satisfecho: yo estoy en el Sevilla y ellos tienen la plantilla que deseaban".

El poderío físico de los centrocampistas franceses y la dupla Agoumé - Fofana en la medular sevillista

"En Francia existen estándares físicos muy elevados. Se exige mucho a los futbolistas, se trabajan muy bien las condiciones físicas y luego hay una serie de cualidades innatas en determinados jugadores. En los últimos años nos hemos acercado mucho al perfil de Paul Pogba, que marcó tendencia como centrocampista 'box to box' y todo el mundo quiso encontrar jugadores parecidos", ha analizado Fofana, antes de analizar sus propias características de juego y su vocación de futbolista omnipresente.

"Me gusta marcar goles. Soy un jugador que disfruta encontrando espacios, tanto para pasar el balón como para correr con él o sin él. Hace unos años se me pedía más jugar y distribuir. Ahora me piden correr más y sé ocupar mejor los espacios", ha expuesto, considerando que forma una gran pareja con su compatriota Lucien Agoumé: "Él tiene características parecidas a las mías, pero podemos complementarnos. A veces él se proyecta más al ataque y otras veces lo hago yo".

El Sevilla FC lleva 16 años sin ganar en el Santiago Bernabéu y Fofana ganó en su única visita al Real Madrid

Es la segunda vez que Fofana visita el estadio del Real Madrid, dos años después de estrenarse con una victoria por 1-3 en la UEFA Champions League como jugador del AC Milan. El Sevilla FC no gana allí desde un 3-4 en 2008, pero el vestuario blanquirrojo alberga "buenas sensaciones".

"Si vamos a ir pensando sólo en no perder, es mejor no ir. Hay que ser competitivos. Los aficionados hacen el esfuerzo de desplazarse y debemos demostrarles que también queremos ganar. Después el resultado será el que sea. Contra el Barcelona, aunque perdimos, nuestros aficionados estaban contentos porque jugamos para ganar e intentamos jugar bien al fútbol", ha recordado.

Las quejas del Real Madrid y la polémica permanente con los árbitrajes

"No tengo una opinión clara porque no estoy dentro del Real Madrid y probablemente no tengo las mismas sensaciones que ellos. Los árbitros disponen hoy de más herramientas para reducir los errores, pero eso no significa que vayan a desaparecer completamente. Siguen siendo personas, no robots. Hay interpretaciones y cada uno puede ver las jugadas de una manera diferente", ha opinado el centrocampista del Sevilla FC.

Fofana analiza la política en España y remarca la necesidad de frenar a la ultraderecha

"No conozco el contexto de España. Acabo de llegar. El de Francia, sí. En cualquier caso, no creo que la extrema derecha sea buena para el funcionamiento de la sociedad de cualquier país. Defiende ideas que no me parecen correctas, no son buenas para el ser humano en general, para la vida en sociedad ni para el mundo. Habrá que estar atentos y votar cuando llegue el momento. Que el pueblo siga teniendo voz es la manera de evitar que lleguen al poder", ha reflexionado Fofana sobre la agitada vida política.

"A la extrema derecha se combate con educación. En la escuela y en la familia. También en los medios de comunicación. Tengo la sensación de que los medios no dan voz a personas con cosas interesantes que decir, sino a quienes generan ruido o polémica. Parece que quien dice la mayor tontería es quien sale en televisión o en prensa", ha añadido el galo sobre la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.