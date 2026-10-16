Julien Escudé, 47 años, desvela un factor clave del fichaje estrella del verano: "Fofana se informó muy bien sobre el Sevilla para no equivocarse"

El excentral del Sevilla celebra el acierto nervionense con el parisino y destaca lo que puso de su parte el medio para venir, a la par que bendice a Stassin, ve un equipo "para no sufrir" y no descarta nada en el Santiago Bernabéu.

Tras varias campañas de sufrimiento con el Sevilla, Julien Escudé, un baluarte en una de las versiones sevillistas más gloriosas de la historia, respira con cierto alivio en este curso al considerar que se ha construido un equipo "para no sufrir" con la base del curso pasado y fichajes muy interesantes.

En este sentido, como ex defensa, el galo celebra el nivel de la gente de la casa en la retaguardia, que están dando la talla con un rendimiento extraordinario. "Los centrales me encantan, canteranos que se dejan el alma. Kike Salas ha madurado mucho, tiene fe, potencia y toma mejores decisiones. Castrín tiene una gran actitud y salida de balón", expresó el otrora zaguero nervionense, que también resaltó los fichajes realizados este curso, haciendo hincapié en sus compatriotas y los futbolistas llegados de la Ligue 1, competición que conoce a la perfección.

De este forma, destacó el fichaje estrella del Sevilla este verano, con la llegada de Fofana, a la par que reveló que el parisino estudió con intensidad al club nervionense antes de decantarse por esta vía entre otras muchas el último día de mercado.

"Fofana es un jugador de un gran calibre y creo que ha llegado a un club donde va a ser importante y en una gran liga como la española. Tiene perfil de 6, de 8 y más variantes, es muy profesional y se informó bien del Sevilla para no equivocarse", explicó Escudé, que considera un acuerdo la llegada del centrocampista y que también alabó la figura de Stassin.

"Cumple con lo que necesita el Sevilla, un delantero guerrero, potente y luchador cuando futbolísticamente no son están las cosas fáciles. Lo veo a gusto, con fe y ganas", indicó el francés, también satisfecho con lo que puede aportar Félix Correia, un fijo para García Plaza: "Félix ha aprendido mucho en el Lille, que trabaja bien con los jóvenes".

Con estos mimbres, Escudé cree que se puede pensar en un presente sin apuros y en construir un futuro. "El Sevilla ha construido este año una plantilla al menos para no sufrir. Un buen arranque es clave y si la plantilla se lo cree pues se ven cosas mucho más positivas. Partiendo de la base de volver a hacer un fortín en casa y tener una dinámica de sumar puntos fuera de casa", precisó el exdefensa, que ve "a un Sevilla que limita los errores, un equipo más maduro, más hecho, con gente que conoce LaLiga y que hace buen vestuario": "Se puede construir un futuro".

En este sentido, no ve imposible que el Sevilla logre sumar algún punto en el Santiago Bernabéu: "El arranque ha sido bastante positivo después de varios años con dificultades, es la base para la ilusión de poder ganar allí. También tenemos en la memoria el buen partido que hizo el Sevilla ante el Barça en el Sánchez-Pizjuán, con un gran espíritu competitivo. Fuera de casa tiene argumentos, como la solidaridad, la intensidad y la confianza necesaria para enfrentarse a un Real Madrid que todavía no ha despegado".

Y es que cree que es un buen momento para visitar el Santiago Bernabéu: "Tiene nuevo entrenador y nuevos jugadores que tienen que encajar en el modelo, pero siempre es un peligro en su campo, donde apenas deja puntos. El Sevilla tiene que ser compacto, intenso, comprometido y rocoso, y luego tener eficacia arriba, claro. Puede ser un buen momento para ir al Bernabéu".