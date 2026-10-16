Pendientes de Kochorashvili días antes de la visita del Sevilla al Bernabéu

El georgiano no ha estado presente en la sesión de entrenamiento del equipo sevillista, por lo que habrá que estar pendientes a las próximas horas para ver si puede estar en el Santiago Bernabéu

La visita al dentista suele ser un plato más que complicado para las personas, pero más cuando esta supone visitar una plaza que no gusta desde hace cerca de veinte años. A eso será lo que se enfrentará el Sevilla FC este fin de semana que, en este caso, tendrá que hacer la correspondiente visita al Santiago Bernabéu para buscar algo que casi ya se consideraría histórico, como es el poder sumar de tres en el casillero de la visita a la capital de España. A pesar del agónico empate en Valencia, el equipo no acumula malas sensaciones, y eso es lo que quiere transmitir en un nuevo intento de asalto.

Luis García Plaza es consciente de la dificultad que tiene el visitar esta plaza y enfrentarse a estos equipos grande. De hecho, muy sonadas fueron sus palabras durante todo la semana previa a la visita del FC Barcelona, recordando en varias ocasiones que es un equipo que daba miedo. Ahora la contienda es más complicada, y es que soñar con algo que ya lleva cerca de veinte años sin pasar se considera una quimera. Ni con las mejores plantillas ni con las peores se ha logrado, pero se vive con la esperanza de que algún día sucederá.

Es por ello que el equipo ya trabaja para intentar hacer esta posibilidad algo real. En este caso, la sesión se ha desarrollado en la mañana de este viernes con total normalidad. Kochorashvili ha estado presente, junto a otros nombres, en la charla que el entrenador ha dado antes de ponerse a trabajar. Sin embargo, que estuviese vestido con botines ya hacía indicar de que no iba a ejercitarse con el grupo. Dicho y hecho. El georgiano no ha trabajado en la mañana de este viernes aunque, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, se espera que pueda estar mañana junto al grupo. Luis García Plaza marcará el estado del centrocampista que, como ya se vio el día del Levante, tiene una gran importancia en los esquemas del técnico madrileño.

En esa charla previamente nombrada también se han visto tanto a Marcao, como a Guridi y Miguel Sierra. Este último luciendo cabestrillo tras la lesión que sufrió el pasado lunes en el Ciutat de València, una imagen que también se repitió en la mañana del pasado jueves. Todos estos, tras la palabra del entrenador, regresaron al interior de la Ciudad Deportiva para seguir ejercitándose con vistas a recuperarse de sus respectivas lesiones. Tampoco ha estado el canterano Iker Muñoz, por lo que es previsible que pueda volver Fabio Cardoso a la convocatoria para el Santiago Bernabéu.

Los que han estado en el entrenamiento previo han sido tanto Nico Guillén como Jesús Cruz, dos pistas importantes que pueden hacer vislumbrar que vayan a estar en la convocatoria de este próximo domingo. Con buen ambiente, y algunos juegos de disparos, el equipo ya trabaja para poder hacer algo más que complicado, y es intentar el asalto al Santiago Bernabéu más de veinte años después.