Al fin un guiño para la 'marea blanquirroja': hasta 1.500 sevillistas en el debut copero

Los 70 euros de las entradas para el Bernabéu y la inexistencia de las mismas en Getafe fastidian a los aficionados nervionenses, que acumulan más de 3.200 desplazamientos en las cuatro salidas de este curso, pero vendrá el desquite en el Municipal El Val de Alcalá de Henares

El Sporting Hortaleza, primer rival en Copa del Rey del Sevilla FC esta temporada, hacía oficial este jueves el traslado de la cita del próximo jueves 29 de octubre a las 21:00 horas de su habitual y pequeño polideportivo municipal de la populosa barriada de la capital de España al vecino Estadio El Val de Alcalá de Henares, con una capacidad para 7.000 espectadores que permitirá no sólo acoger a todos los socios y simpatizantes del cuadro azulino, sino también dar paso al mayor desplazamiento hasta la fecha de la 'marea blanquirroja', que ya se ha hecho notar en Bilbao, La Coruña, Barcelona y Valencia.

No en vano, los aficionados nervionenses agotaron todas las entradas disponibles ante el Athletic Club, el RC Deportivo, el RCD Espanyol y el Levante UD, incluyendo partidas extraordinarias de paquetes sobrantes. Alrededor del millar colapsaron las calles de la capital vizcaína (en pleno 'Aste Nagusia', la Semana Grande) y la ciudad gallega, mientras que unos 600 estuvieron en Cornellà-El Prat y el barrio de Orriols, con el añadido de que uno de los choques fue entre semana y el último, un lunes, aunque festivo eso sí. Más de 3.200 sevillistas de viaje por el norte y el este de la geografía nacional.

Casi el triple que en Chamartín siendo doce veces más pequeño

Ahora, el Sporting Hortaleza ha cedido al Sevilla FC una remesa de 1.500 entradas para asistir al encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, además al precio de 30 euros que fijaron, por ejemplo, casi todos los clubes de Primera división para potenciar la presencia de aficionados visitantes. Un dato que contrasta con los 70 euros y las algo más de 600 localidades dispuestas este domingo por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu para su zona foránea y, especialmente, con la inexistencia de tickets en el siguiente compromiso foráneo de LaLiga.

Así las cosas, tres días más tarde de comparecer en el Municipal El Val (en realidad, dos y medio, pues pasará de jugar el jueves a las nueve de la noche a hacerlo el domingo a las dos de la tarde), los blanquirrojos visitarán el Coliseum sin posibilidad de asistir a no ser que se consiga algo del escaso papel que aparecerá en taquilla para los no socios del Getafe CF, escudado en las obras del recinto para no facilitar el acceso de hinchas visitantes. Un alivio para los viajeros sevillistas tras el carísimo trago en Chamartín y la recepción del CA Osasuna antes de otra doble y dispar aventura en tierras madrileñas.