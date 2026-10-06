Frenazo madrileño al desembarco nervionense: sin entradas en Getafe y a precio de oro en el Bernabéu

Tras agotar el papel en Cornellá-El Prat y Orriols e, incluso, colapsar La Coruña y Bilbao con más hinchas que tickets disponibles, se espera una representación testimonial en Chamartín (donde habrá que gastarse 70 euros más desplazamiento y comidas) y nula o casi nula en el Coliseum

Las 613 localidades que componen desde hace una década la grada visitante del Estadio Ciudad de Valencia se llenarán el próximo lunes 12 de octubre de aficionados del Sevilla FC, que agotaron en cuestión de minutos las dos remesas enviadas por el Levante UD para una cita que, coincidiendo con un día festivo (el de la Hispanidad), apunta al lleno. Nada nuevo bajo el sol nervionense, habida cuenta de que ya se apuraron las 860 plazas en Riazor (un miércoles laborable nueve años después), donde hubo más de 1.000 hinchas blanquirrojos, como antes en San Mamés, aprovechando la Semana Grande de Bilbao y que no era un partido de Alto Riesgo, sino todo lo contrario.

Más de 500 (los que cabían en el anfiteatro asignado por el RCD Espanyol) estuvieron también el 6 de septiembre en Cornellà-El Prat, por lo que se superarán los 3.000 desplazados en los cuatro primeros encuentros a domicilio del curso 26/27. Sin embargo, ahora se aproxima un frenazo importante por causas ajenas a la entidad hispalense. Sin contar el duelo copero, a esta hora aún sin rival (será mucho más sencillo que haya presencia en el barrio de Hortaleza que en la localidad tinerfeña de Güímar), del próximo jueves 29 de octubre, tocará resignarse en los otros viajes que se avecinan, éstos sí a la capital de España y su provincia.

Ante el Real Madrid, un artículo de lujo

De este modo, aunque el Sevilla FC no suele especificar la cantidad de entradas que recibe de sus rivales, sí se conoce el precio fijado por el Real Madrid para las localidades de la zona visitante del Santiago Bernabéu con vistas el encuentro del próximo domingo 18-O a las 21:00 horas. Fue del pacto firmado por la mayoría de entidades para facilitar la presencia de aficiones rivales con precios en torno a los 30 euros, los nervionenses que quieran ir a Chamartín deberán abonar más del doble (70 euros), pudiendo solicitarlas hasta el miércoles 14 de este mes al filo de la medianoche. Sin la obligación de UEFA de reservar unas 4.000, se estima que sobrarán muchas de las 300-400 remitidas.

Contra los azulones, ninguna a la venta para los foráneos

Mientras tanto, el Sevilla FC ha informado también de que, igual que ocurriera hace algo mas de un año en Vallecas, no dispone de tickets para sus hinchas con vistas el encuentro liguero del domingo 1 de noviembre a las dos de la tarde en Getafe, puesto que su anfitrión "no está habilitando localidades del sector visitante para los clubes que se desplazan al Coliseum durante la presente temporada" debido a "la reducción del aforo del estadio como consecuencia de las obras que se están desarrollando en sus instalaciones". De esta manera, allí sólo caben unos 10.500 aficionados, casi todos socios azulones. Cuando esté terminado el recinto, rozará el doble.