El Granada se deja dos puntos en Sabadell y Tenerife y Mallorca cierran con empate una jornada del sábado que vio el regreso al liderato del Castellón, a costa de ganarle al Eldense

El Castellón recupera el liderato de LaLiga Hypermotion tras derrotar este sábado al Eldense en una jornada que vivió una goleada del Cádiz y el empate entre el Sabadell y Granada, que corta la racha andaluza, pues los de Pacheta venían de sumar seis victorias consecutivas.

En el segundo partido en Tenerife tras el fallecimiento de De Miguel, los chicharreros sólo pudieron empatar ante un Mallorca que sigue sin ganar y a dusras esa sobrevive en la zona de 'play off', aunque ve cómo se le alejan las dos primeras posiciones de la tabla.

Tenerife 0-0 Mallorca

En el partido que cerraba la jornada, Tenerife y Mallorca firmaron un empate sin goles en el Heliodoro Rodríguez López que frena las aspiraciones de ambos conjuntos. Por un lado, con estas nuevas tablas, el cuadro blanquiazul suma ya siete empates en quince jornadas y sigue en mitad de tabla, mientras que el conjunto balear acumula seis y no termina de asentarse en la zona alta.

Tras una semana exigente en la Copa del Rey, la primera mitad estuvo marcada por la escasez de ocasiones y el juego horizontal. Apenas un remate inicial de Enric Gallego taponado por Valjent y un intento de espuela de Adri Fuentes inquietaron las áreas.

El duelo se abrió tras el descanso, donde emergieron ambos guardametas para sostener el marcador. Dani Martín evitó el tanto visitante con una gran estirada ante Fuentes en el minuto 72; y Arnau Tenas respondió en el descuento volando para desviar un potente disparo de Nacho Gil.

Castellón 2-0 Eldense

El Castellón recuperó de forma provisional el liderato tras imponerse al Eldense, en un encuentro dedicado a Jesús de Miguel, gracias al tanto de Agustín Sienra y a un espectacular gol de Álvaro Martín desde el centro del campo en el tramo final.

El equipo de Calleja arrancó el choque con una presión alta que incomodó a los locales, aunque sin llegar a inquietar la meta defendida por Matthys. Superada la media hora, el Castellón asumió el mando y logró abrir el marcador en el minuto 39. El central Agustín Sienra aprovechó una gran asistencia de Matías Orozco para batir a Ramón Vila con un disparo picado.

Tras el descanso, el cuadro castellonense controló el ritmo ante un Eldense sin capacidad de reacción. En el minuto 87, Álvaro Martín aprovechó un saque de banda visitante para sorprender desde el centro del campo a un adelantado Vila y sentenciar el duelo.

Real Sociedad B 0-3 Cádiz

Antes, el Cádiz había logrado una goleada balsámica que le permite abandonar provisionalmente los puestos de descenso. Los andaluces se impusieron por 0-3 a la Real Sociedad B en Zubieta tras aprovechar la superioridad numérica en la segunda mitad. El filial txuri-urdin acabó con nueve jugadores y, tras esta derrota, cae a la zona de peligro.

Los jugadores del Cádiz celebrann un gol / Imago

Tras un arranque muy equilibrado con ocasiones para ambos conjuntos, el Cádiz logró adelantarse al filo del descanso. En el minuto 41, una combinación en el área culminó con un disparo certero de Antonio Cordero directo a la escuadra de Lander Olasagasti.

El encuentro se complicó para los locales en el minuto 53 con la expulsión de Marchal por doble amarilla. Aunque el VAR anuló un penalti favorable a los amarillos y Dani Díaz rozó el empate para el Sanse, el Cádiz sentenció en el tramo final con los goles de Izeta (min. 83) y Borja Vázquez (min. 89), antes de que Carrera viera también la roja en la prolongación.

Sabadell 1-1 Granada

En el partido que abría la jornada, el Sabadell frenó al Granada y rescató un merecido punto en la Nova Creu Alta. Pese a llevar siete jornadas sin ganar, el conjunto arlequinado fue superior, aunque vio cómo la intervención del VAR por partida doble y la gran actuación del meta sevillano Alberto Flores le privaban del triunfo.

Tras un dominio inicial local, la polémica estalló pasada la media hora cuando el VAR anuló un gol a Edgar González por mano previa de Óscar Sanz. El Granada aprovechó el desconcierto antes del descanso para adelantarse mediante Pedro Alemañ, que empujó a la red un pase de la muerte de Jorge Pascual.

En la reanudación, el VAR volvió a invalidar otro tanto local de Yanis Rahmani por fuera de juego. La insistencia catalana obtuvo finalmente premio en el minuto 78, cuando el suplente Alain Ribeiro aprovechó un centro-chut de Rahmani para firmar el empate definitivo.

Resultados y horarios de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion 2026-2027

Andorra 1-3 CD Leganés

Sabadell 1-1 Granada

Real Sociedad B 0-3 Cádiz

Castellón 2-0 Eldense

Tenerife 0–0 RCD Mallorca

Córdoba – Real Oviedo (domingo 14:00 horas)

Sporting – UD Las Palmas (domingo 16:15 horas)

Celta Fortuna – Real Valladolid (domingo 18:30 horas)

Girona – Eibar (domingo 18:30 horas)

Burgos – Albacete (domingo 21:00 horas)

Ceuta – Almería (lunes 20:30 horas)

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 15

1. Castellón - 33 puntos (26-5 goles)

2. Almería - 32 puntos (26-11)

3. Granada - 27 puntos (22-15)

4. Girona - 24 puntos (24-13)

5. Mallorca - 24 puntos (18-10)

6. Eibar - 24 puntos (22-15)

7. Burgos - 24 puntos (20-17)

8. Sporting - 23 puntos (16-17)

9. Oviedo - 21 puntos (20-18)

10. Córdoba - 20 puntos (25-25)

11. Las Palmas - 20 puntos (19-22)

12. Tenerife - 19 puntos (17-17)

13. Sabadell - 19 puntos (13-14)

14. Valladolid - 18 puntos (22-21)

15. Leganés - 18 puntos (17-25)

16. Eldense - 17 puntos (15-21)

17. Cádiz - 14 puntos (20-19)

18. Celta Fortuna - 13 puntos (19-26)

19. Real Sociedad B - 13 puntos (17-27)

20. Albacete - 13 puntos (14-24)

21. Andorra - 11 puntos (19-27)

22. Ceuta - 5 puntos (10-32)