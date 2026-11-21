Real Madrid - Celta en directo, resultado del partido de LaLiga EA Sports
Sigue, minuto a minuto, el partido correspondiente a la jornada 13 desde el Santiago Bernabéu...
Real Madrid
Celta
Minuto a minutoActualizar narración
¡GOLAAAAAAAAAZO DE BELLINGHAM! ¡EMPATA EL REAL MADRID!
¡FUERA JUTGLÀ!
Buenísimo el paso de Javi Galán, raso a la frontal del área, para encontrar libre al delantero del Celta que buscó el palo de Courtois con un disparo de interior, pero se marchó fuera...
Providencial Konaté en el mano a mano con Jutglà, que intentó regartearlo con un recorte y quedarse solo ante Courtois, pero el francés le robó la pelota...
TRIPLE CAMBIO EN EL MADRID
Se van Trent, Bernardo Silva y Carreras; entran Fede Valverde, Vinicius y Cucurella.
Centro llovido al segundo palo al que no puede llegar Bellingham... Vinicius va a salir en breve.
Ha salido el Real Madrid con otra marcha, buscando con ganas el empate sobre la portería de Radu.
Ha habido un cambio en el Celta. Ha entrado Ferrán Jutglà por Hugo Álvarez.
¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!
EL CELTA TOMA EL BERNABÉU
Final de la primera parte con triunfo del Celta. Marcó a los cinco minutos Pablo Durán, Williot tuvo dos claras para ampliar la renta pero Mbappé desperdició un penalti que mandó a las nubes. Enseguida volvemos, no se vayan...
¡DESCANSO EN EL BERNABÉU!
La última fue para Güler con una falta en la frontal pero que acabó estrellando en la barrera.
Dos minutos de añadido.
¡SACA RADU SOBRE LA LÍNEA!
Dos centros consecutivos de Mbappé, templaditos, el primero lo rechaza Radu y el segundo lo cabecea Bellingham pero el meta lo saca sobre la línea de gol, aunque había fuera de juego del inglés...
Increíble el lanzamiento del francés, que por el camino hizo una 'paradinha' y parece que dudó donde lanzarlo, pero ya Radu estaba tirándose a su izquierda cuando el galo le pega fuerte y al centro, pero muy muy alto...
¡A LAS NUBES EL PENALTI DE MBAPPÉ!
Javi Rodríguez agarra levemente de la mano a Mbappé cuando el balón va hacia él y que lo desequilibra. Lo revisa el VAR pero el penalti se va a tirar.
¡PENALTI SOBRE MBAPPÉ!
¡COURTOIS SALVA AL MADRID!
Otra gran jugada del Celta en ataque pero el belga evita el 0-2 saliendo de su portería y haciéndose grande ante Williot...
¡LA HA TENIDO EL CELTA!
Otra buena jugada combinativa, ahora por la derecha, Carreira asiste a Williot, solo dentro del área, y su disparo roza el lateral de la red...
¡LA PRIMERA DE MBAPPÉ!
Primera ocasión para el francés, que se fabricó la jugada y el disparo raso y cruzado pero algo desviado...
¡Pide penalti el Real Madrid!
Cae Güler dentro del área entre una maraña de piernas del Celta pero el colegiado dice que no hay nada...
Otro aviso del Celta al contragolpe, ahora en las botas de Williot pero su disparo se pierde demasiado cruzado...
Sigue teniendo el control del balón el Real Madrid pero de momento el Celta está bastante cómodo, defiende con orden y sin muchos agobios. Si el Real Madrid quiere empatar debe subir el ritmo...
Sigue buscando el Real Madrid el empate, sin mucha intensidad, pero sí teniendo la posesión en campo rival y rondando el área de Radu...
¡A PUNTO DE MARCAR BERNARDO SILVA!
Diomando caracoleó y buscó el hueco desde la banda izquierda para poner un centro al que llega con muchos apuros Bernardo Silva sin poder cabecear entre los tres palos...
¡Otro disparo del Celta! Ahora de Hugo Álvarez aunque en esta ocasión atrapó Courtois...
Magnífica jugada del Celta en ataque, todo empieza con un pase clave de Moriba para la incorporación de Javi Galán, que avanza y avanza, prolonga para Williot que pone el pase raso al corazón del área y Pablo Durán se come a la defensa con patatas para empujar el balón al fondo de la portería...
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CELTA! ¡ZARPAZO DE PABLO DURÁN!
Primeros minutos de partido con un ambiente frío despues del sobrecogedor homenaje a Jesús de Miguel...
¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL BERNABÉU!
Homenaje ahora a Jesús de Miguel, saltan al campo su hermana, su mujer y sus padres. Tremenda ovación de toda la grada, para dar lugar a un minuto de silencio.
¡Saltan los jugadores al campo!
Todo listo en el Bernabéu, jugadores en el túnel de vestuarios listos para saltar al campo...
EL ÁRBITRO DEL PARTIDO
El colegiado encargado de impartir justicia será Adrián Cordero Vega, que estará asistido desde el VAR por José Antonio López.
También los hombres de Mourinho están ya en casa...
CINCO CAMBIOS EN EL ONCE DE GIRÁLDEZ
Claudio Giráldez, por su parte, introduce hasta cinco novedades respecto al equipo que se enfrentó al Levante la pasada jornada de Liga. Yoel Lago, Burcio, Javi Galán, Hugo Álvarez y Williot entran en el once en sustitución de Rueda, Cáceres, Iago Aspas, Antañón y Driouech.
El técnico del Celta mantiene a Radu en la portería, mientras que Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira, Moriba y Durán repiten en la alineación titular.
Los hombres de Giráldez ya está en el Bernabéu...
VINICIUS SE QUEDA EN EL BANQUILLO
El brasileño, que ya ha cumplido los cuatro partidos de sanción, no es titular y será suplente. Mourinho introduce tres novedades con Trent, Carreras y Camavinga en sustitución de Valverde, Cucurella y Tchouaméni.
Vinicius tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo y Mourinho mantiene su apuesta ofensiva por Arda Güler, Diomande y Mbappé, mientras que Bellingham completa el frente de ataque blanco.
¡VAMOS CON EL ONCE DEL CELTA!
¡YA TENEMOS EL ONCE DEL REAL MADRID!
Así luce el Santiago Bernabéu a poco más de una hora para que arranque el partido...
Aquí os dejamos las alineaciones probables, antes de que Mourinho y Giráldez anuncien sus onces titulares...
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en el Santiago Bernabéu para cerrar la jornada del sábado entre Real Madrid y Celta...
El Real Madrid vuelve regresa al Santiago Bernabéu un mes después de su último encuentro en casa para recibir al Celta de Vigo en busca de la que sería la novena victoria consecutiva para los de Jose Mourinho, mientras que el equipo vigués aspira a sumar puntos ante un final de año en el que jugará contra los cuatro equipos de Liga de Campeones.
El Madrid ha ganado en 11 de los últimos 12 enfrentamientos entre estos dos equipos en LaLiga. Sin embargo, la única victoria del Celta fue precisamente la pasada temporada, en el encuentro del Santiago Bernabéu, por 0-2, con un doblete del sueco Williot Swedberg. Todo apunta a la titularidad de Vinícius, quien ya terminó de cumplir los cuatro partidos de sanción en LaLiga tras agarrar del pelo a Nathan Saliba ante el Villarreal.
Por su parte, el Celta inaugura en el Santiago Bernabéu su exigente tramo final de 2026, en el que se medirá a cuatro rivales de Liga de Campeones en LaLiga y se jugará su futuro en la Liga Europa ante dos de los máximos favoritos al título continental, Bournemouth y Olympique de Marsella. Claudio Giráldez recupera para esta batalla al polivalente Álvaro Núñez, quien ampliará la habitual rotación del técnico celeste tanto en la línea defensiva como en el carril derecho, y al atacante Jones El-Abdellaoui.