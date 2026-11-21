Sigue, minuto a minuto, el partido correspondiente a la jornada 13 desde el Santiago Bernabéu...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en el Santiago Bernabéu para cerrar la jornada del sábado entre Real Madrid y Celta...

Vinicius tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo y Mourinho mantiene su apuesta ofensiva por Arda Güler, Diomande y Mbappé , mientras que Bellingham completa el frente de ataque blanco.

El brasileño, que ya ha cumplido los cuatro partidos de sanción, no es titular y será suplente. Mourinho introduce tres novedades con Trent, Carreras y Camavinga en sustitución de Valverde, Cucurella y Tchouaméni .

Claudio Giráldez, por su parte, introduce hasta cinco novedades respecto al equipo que se enfrentó al Levante ﻿la pasada jornada de Liga. Yoel Lago, Burcio, Javi Galán, Hugo Álvarez y Williot entran en el once en sustitución de Rueda, Cáceres, Iago Aspas, Antañón y Driouech .

Homenaje ahora a Jesús de Miguel, saltan al campo su hermana, su mujer y sus padres. Tremenda ovación de toda la grada, para dar lugar a un minuto de silencio.

Magnífica jugada del Celta en ataque, todo empieza con un pase clave de Moriba para la incorporación de Javi Galán, que avanza y avanza, prolonga para Williot que pone el pase raso al corazón del área y Pablo Durán se come a la defensa con patatas para empujar el balón al fondo de la portería...

Diomando caracoleó y buscó el hueco desde la banda izquierda para poner un centro al que llega con muchos apuros Bernardo Silva sin poder cabecear entre los tres palos...

Sigue buscando el Real Madrid el empate, sin mucha intensidad, pero sí teniendo la posesión en campo rival y rondando el área de Radu...

Sigue teniendo el control del balón el Real Madrid pero de momento el Celta está bastante cómodo, defiende con orden y sin muchos agobios. Si el Real Madrid quiere empatar debe subir el ritmo...

Cae Güler dentro del área entre una maraña de piernas del Celta pero el colegiado dice que no hay nada...

Javi Rodríguez agarra levemente de la mano a Mbappé cuando el balón va hacia él y que lo desequilibra. Lo revisa el VAR pero el penalti se va a tirar.

Increíble el lanzamiento del francés, que por el camino hizo una 'paradinha' y parece que dudó donde lanzarlo, pero ya Radu estaba tirándose a su izquierda cuando el galo le pega fuerte y al centro, pero muy muy alto...

Dos centros consecutivos de Mbappé, templaditos, el primero lo rechaza Radu y el segundo lo cabecea Bellingham pero el meta lo saca sobre la línea de gol, aunque había fuera de juego del inglés...

La última fue para Güler con una falta en la frontal pero que acabó estrellando en la barrera.

Final de la primera parte con triunfo del Celta. Marcó a los cinco minutos Pablo Durán, Williot tuvo dos claras para ampliar la renta pero Mbappé desperdició un penalti que mandó a las nubes. Enseguida volvemos, no se vayan...

Providencial Konaté en el mano a mano con Jutglà﻿, que intentó regartearlo con un recorte y quedarse solo ante Courtois, pero el francés le robó la pelota...

Buenísimo el paso de Javi Galán, raso a la frontal del área, para encontrar libre al delantero del Celta que buscó el palo de Courtois con un disparo de interior, pero se marchó fuera...

El Real Madrid vuelve regresa al Santiago Bernabéu un mes después de su último encuentro en casa para recibir al Celta de Vigo en busca de la que sería la novena victoria consecutiva para los de Jose Mourinho, mientras que el equipo vigués aspira a sumar puntos ante un final de año en el que jugará contra los cuatro equipos de Liga de Campeones.

El Madrid ha ganado en 11 de los últimos 12 enfrentamientos entre estos dos equipos en LaLiga. Sin embargo, la única victoria del Celta fue precisamente la pasada temporada, en el encuentro del Santiago Bernabéu, por 0-2, con un doblete del sueco Williot Swedberg. Todo apunta a la titularidad de Vinícius, quien ya terminó de cumplir los cuatro partidos de sanción en LaLiga tras agarrar del pelo a Nathan Saliba ante el Villarreal.

Por su parte, el Celta inaugura en el Santiago Bernabéu su exigente tramo final de 2026, en el que se medirá a cuatro rivales de Liga de Campeones en LaLiga y se jugará su futuro en la Liga Europa ante dos de los máximos favoritos al título continental, Bournemouth y Olympique de Marsella. Claudio Giráldez recupera para esta batalla al polivalente Álvaro Núñez, quien ampliará la habitual rotación del técnico celeste tanto en la línea defensiva como en el carril derecho, y al atacante Jones El-Abdellaoui.