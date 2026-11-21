El conjunto valencianista vence por 0-1 con un cabezazo del central antes del descanso, mientras el Rayo, que dominó los primeros minutos y apretó hasta el final, se queda sin premio y encadena su segunda derrota consecutiva.

Vallecas vivió una tarde de fútbol, lluvia y frustración. El Rayo Vallecano puso la intensidad, el empuje y buena parte de las ocasiones, pero fue el Valencia quien encontró el camino hacia la victoria. Un cabezazo de Copete en el minuto 40, a la salida de un córner, decidió un encuentro en el que los visitantes demostraron que también se puede ganar desde la paciencia y el orden.

El 0-1 permite al conjunto valencianista sumar su segunda victoria consecutiva a domicilio y alcanzar los doce puntos, los mismos que su rival. Para el Rayo, en cambio, la derrota supone un nuevo tropiezo que le acerca peligrosamente a la zona de descenso.

La lluvia había dejado el césped de Vallecas rápido y exigente. En ese escenario, el equipo de Beñat San José salió con más energía, presionando arriba y buscando sorprender con un planteamiento diferente, una defensa de tres, dos delanteros y los extremos muy abiertos. La apuesta inicial funcionó: el Rayo consiguió incomodar al Valencia y hacerse con el control de los primeros compases.

Lance del Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga. / Imago.

Dimitrievski, un muro para sus ex

Isi Pa﻿lazón, que regresaba a la titularidad después de un mes, fue uno de los protagonistas de ese arranque. Su disparo cruzado obligó a intervenir a Stole Dimitrievski, antiguo jugador rayista y una de las figuras de la tarde. El portero macedonio comenzó a construir su particular muro ante un Rayo que encontraba espacios, pero no el gol.

La ocasión más clara de los locales antes del descanso llegó en las botas de Jorge de Frutos. El extremo protagonizó una buena acción individual que terminó con un remate despejado prácticamente sobre la línea. Dimitrievski volvió a aparecer para evitar que el dominio franjirrojo se tradujera en ventaja.

El Valencia, mientras tanto, no se dejó arrastrar por el ritmo de su adversario y esperaron su oportunidad. Y la encontraron en el balón parado. En el minuto 40, un saque de esquina permitió a Copete rematar de cabeza sin oposición y enviar el balón a la red. El central valencianista aprovechó la falta de vigilancia de la defensa rayista para cambiar el rumbo del encuentro. Aguirre celebraba el tanto con entusiasmo desde la banda: su plan había resistido el asedio inicial y acababa de dar resultado.

El Rayo, a contracorriente y sin fortuna

El gol dejó al Rayo obligado a remar contracorriente. Tras el descanso, los locales salieron decididos a recuperar el terreno perdido y estuvieron cerca de hacerlo nada más comenzar la segunda parte. Florian Lejeune ejecutó una falta que pasó rozando el poste, un aviso serio para un Valencia que tuvo que volver a emplearse a fondo.

Con el paso de los minutos, el conjunto visitante fue ganando tranquilidad y el Rayo empezó a desesperarse. San José recurrió al banquillo para buscar más profundidad y capacidad ofensiva, con la entrada de Alemao y Álvaro García. La intención era clara: abrir el campo, acelerar las jugadas y encontrar alguna grieta en la defensa valencianista.

Pero el Valencia se mantuvo firme. Javi Guerra y Umar Sadiq también obligaron a trabajar a la zaga local con su velocidad, mientras los visitantes encontraban espacios para amenazar a la contra. El Rayo, pese a su insistencia, dependía cada vez más de las acciones individuales.

Lance del Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga. / Imago.

Unai López estuvo a punto de cambiar la historia con un potente disparo que se estrelló en el larguero. Fue el último gran argumento de un equipo que no dejó de buscar el empate. En los minutos finales, Vallecas empujó y los franjirrojos se volcaron sobre el área rival, incluso con sus defensas incorporándose al ataque.

El Valencia resistió el asedio con disciplina, despejó los últimos centros y protegió una ventaja que había conseguido mucho antes de que el partido entrara en su tramo decisivo. Sin necesidad de sufrir en exceso, el equipo de Aguirre cerró una victoria de enorme valor.

El Rayo se marchó con la sensación de haber hecho méritos para algo más, pero el fútbol volvió a premiar la eficacia por encima del dominio. Copete puso el gol y Dimitrievski sostuvo la ventaja. Vallecas tuvo empuje, ocasiones y un larguero, pero se quedó sin recompensa.

- Ficha técnica:

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid (Álvaro, m.60); Unai López (Bouare, m.80), Pathé Ciss; De Frutos, Isi (Alemao, m.70), Tsitaishvili (Pedrosa, m.61); Nteka (Pedro Díaz, m.61) y Camello.

Valencia: Dimitrievski; Arnau, Copete (Diakhaby, m.73), Tárrega, Maffeo; Raba (Ugrinic, m.69), Guido (Dieng, m.83), Pepelu, Luis Rioja; Javi Guerra (Hugo Duro, m.83) y Sadiq (Mayol, m.83).

Gol: 0-1 (40') Copete.

Árbitro: José Luis Munuera Montero. Amonestó a Camello (m.45) y De Frutos (71), del Rayo; y a Javi Guerra (64), del Valencia.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 13.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana, y del padre de Arnaut Danjuma, jugador del Valencia.