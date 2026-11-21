El técnico del Alavés ha vuelto a salir al área técnica tras recuperarse totalmente de su cirugía de rodilla, coincidiendo con el fin de la mala racha de resultados del Alavés

El Alavés volvió a la senda del triunfo nueve partido después en LaLiga, para alivió del equipo y sobre todo de su entrenador, Quique Sánchez Flores. "Estamos muy felices por el resultado y la actuación de los jugadores. Han demostrado mucha energía, mucha intención y han tenido fútbol. Hemos pasado por situaciones que nos podían quitar energía como el gol en contra antes del descanso o el penalti, pero hemos sido muy fuertes mental y físicamente. Hemos generado muchas ocasiones de gol y es un partido que me recuerda al inicio de temporada", ha reconocido el técnico babazorro.

Sobre si esta ansiada victoria puede suponer un punto de inflexión para lo que viene de competición hasta Navidades, Quique Sánchez Flores dijo: "El equipo necesitaba la victoria y para eso había que dar un paso adelante. Sabíamos que estábamos a un resultado de que los números nos cuadraran para muy bien. Entendía la tristeza que generan estos momentos en los que el equipo no acaba de ganar, pero sabíamos que íbamos a salir de esa racha y lo hemos hecho con mucha autoridad".

Supone una liberación

"Estoy aquí para dar energía a la gente, para dar autoridad, pero desde el buen ambiente y aunque todo eso lo cuides en cada entrenamiento, cuando los resultados no acompañan todos estamos más tristes y eso me genera inquietud porque no es lo que quiero generar. Yo quiero generar ilusión, felicidad y motivación. Hoy desde el primer minuto he visto la energía del equipo y eso me ha generado una alegría muy alta. Doy las gracias porque hay un respeto que me parece fundamental para que el club pueda salir adelante y alcanzar los objetivos".

"Hoy desde el primer minuto he visto la energía del equipo y eso me ha generado una alegría muy alta"

Por fin puede salir al área técnica

"No sé hasta qué punto tiene un efecto directo, pero he podido sentir liberación y sentirme entrenador. No significa que el peso de la victoria esté en eso, pero he dejado atrás una frustración grande. Le doy muchas gracias a la dirección deportiva, a Josean y a la afición".

La fortaleza mental del grupo

"Nosotros tenemos que ser muy concretos con nuestra forma de jugar. Tenemos dos delanteros que alimentar, somos peligrosos con espacios, somos un equipo que tiene que ser compacto, hemos sido atrevidos a la hora de presionar arriba y toda esa frescura es la que necesitamos. Recuperar sensaciones es lo mejor que nos podía pasar".

El partido de Boyé

"No sólo ha hecho un gran partido, sino que se ha reactivado ante la negatividad que le ha podido caer con el penalti fallado. Tiene mucha personalidad".

La lesión de Novoa

"No le he visto después del partido, pero espero que no sea serio porque tiene una ilusión enorme y creo que nos va a dar mucho".

La importancia de los carrileros en este sistema

"Es fundamental que los carrileros se activen inmediatamente cuando tenemos el balón. Les ha venido bien que tiremos la presión más alta porque cuando recuperábamos ya estaban bastante incorporados".