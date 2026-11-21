El tenista murciano doblega a Ben Shelton en dos horas de partido y peleará por el título en Turín: "Llevo persiguiendo este torneo desde hace mucho tiempo"

Carlos Alcaraz tendrá opción de proclamarse por primera vez campeón de las ATP Finals. Con mucho sufrimiento y teniendo que remontar, el tenista español doblegó al norteamericano Ben Shelton en un 'tie break' de la tercera manga en el que pasó por encima de su rival.

El español fue de menos a más en el partido. Comenzó más irregular en una primera manga en la que, pese a ello, contó con más opciones de rotura que su rival, que aprovechó la primera que dispuso. Alcaraz mejoró en la segunda y le devolvió el resultado a Shelton y ambos se lo jugaron todo en un tercer set emocionante, que se definió en la 'muerte súbita'. Total: 3-6, 6-3 y 7-6(1) en una hora y 59 minutos.

"Ha sido una gran batalla. Cada vez que jugamos es una batalla, un espectáculo, un buen partido que jugar y ver. Estos partidos te dicen mucho en qué tienes que mejorar en el futuro", señalaba a pie de pista nada más acabar el encuentro.

Shelton comenzó el partido con las ideas claras y supo aprovechar las dudas iniciales de Alcaraz. Se apoyó en su saque para tomar la iniciativa y logró romper el servicio del español, algo poco habitual durante el torneo, en el que el murciano apenas había concedido tres opciones de quiebre, todas ante Frances Tiafoe; y las había salvado.

Alcaraz empieza dormido

Carlos Alcaraz no terminó de encontrar su juego en los primeros compases y llegó a mostrar su frustración con un grito cuando el marcador reflejaba un 4-1 para el estadounidense. Aunque dispuso de dos oportunidades para recuperar el break con 4-2, Shelton resistió y mantuvo su ventaja gracias a la precisión de sus devoluciones. En apenas 31 minutos se adjudicó el primer set, poniendo fin a la racha de mangas ganadas por el español en estas ATP Finals.

"El primer set no lo he empezado muy bien. Estaba nervioso y he notado la presión después de un gran partido ayer. Quería seguir al mismo nivel y no estaba ahí, no ha sido fácil. Desde el segundo set y hasta el tercero ha sido un gran nivel de los dos, con juegos y puntos complicados. Me alegra haber jugado un buen tenis en el tie-break para darme la oportunidad de luchar por el título mañana", analizaba el español.

El mejor Alcaraz se reencuentra

Con el paso de los minutos, Alcaraz fue recuperando sensaciones y comenzó a imponer su ritmo, aunque sin necesidad de asumir demasiados riesgos. Los juegos se sucedieron con el murciano siempre por delante, mientras Ben Shelton perdía protagonismo ante la creciente eficacia de su rival. El español encontró cada vez más confianza en sus golpes y empezó a jugar con mayor determinación.

Sus aciertos le dieron alas. Se atrevió a buscar más golpes ganadores y logró encender al público de Turín. La grada respondió con entusiasmo y mostró su apoyo al español, muy querido en Italia pese a ser el principal rival deportivo de Jannik Sinner. Alcaraz imitó a su rival, ganó la única bola de 'break' que tuvo y terminó imponiéndose en el segundo set.

El tercero mantuvo la igualdad hasta los últimos compases, con ambos jugadores alternando buenos momentos y sin hacer concesiones en sus turnos de saque. Shelton encontró soluciones con sus subidas a la red, mientras Alcaraz se apoyó en la solidez de su servicio para mantenerse en el partido.

Ben shelton, despedido por Alcaraz / Imago

Sin un dominador claro, la manga tuvo que decidirse en el 'tie-break', donde el murciano dio un paso al frente, controló los nervios y no concedió opciones a su rival. Con un contundente 7-1 en el desempate, selló la remontada y se llevó la victoria.

Alcaraz, con las ATP Finals en el punto de mira

Alcaraz aún no tiene rival, ya que se enfrentará al ganador del duelo que, a continuación, deben disputar Alex Zverev y Daniil Medvedev. Tras perder la final del pasado año, el murciano espera apuntarse por primera vez en Turín el torneo de maestros, un trofeo que no levanta un español desde que lo lograra Alex Corretja en 1998.

"Mañana será un día importante para mí y mi equipo. Llevo persiguiendo este torneo desde hace mucho tiempo. Al principio de año decía que este trofeo era un objetivo importante. Y ahora me alegra estar en la final y darme la oportunidad de jugar un buen tenis. Ojalá de levantar el trofeo. Ahora tengo que disfrutar el tiempo después del partido, preparar tácticamente el partido de mañana y, por supuesto, también veré la otra semifinal, eso es importante", sentenciaba el de El Palmar.