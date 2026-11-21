Matarazzo, sobre la vuelta de Barrenetxea: "Seguro que lo echaremos de menos pero volverá con nosotros en una fase muy importante"
El técnico de la Real Sociedad ha analizado la baja de larga duración de Barrenetxea, la posibilidades de Dani Díaz y el regreso de Mamadou Sarr
Racing
Real Sociedad
Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha pasado por rueda de prensa para analizar el choque que disputarán sus pupilos este domingo frente al Racing de Santander en El Sardinero, partido para el que no podrá contar con Yangel Herrera, que regresó lesionado con Venezuela. "Que Yangel Herrera haya regresado lesionado no es una noticia positiva pero todos los que están en condiciones físicas estuvieron ayer sobre el césped con muy buena concentración e intensidad y estamos preparados para el partido de mañana", ha explicado.
Sí que puede jugar ya Mamadou Sarr
"También somos muy optimistas. Mamadou Sarr ha tenido un proceso de recuperación muy eficaz y rápido. Mejor de lo que esperábamos. Ha podido hacer muchas cosas, también en la rehabilitación, sobre el césped, con muchos registros físicos. Ha corrido mucho. Está preparado para el partido de mañana y, desde luego, es una opción para el once titular".
Qué supone la larga baja de Barrenetxea
"Hemos demostrado que somos un equipo que puede adaptarse. Creo que eso es muy importante. Sabemos la calidad que tiene Ander Barrenetxea. Seguro que lo echaremos de menos y volverá con nosotros en una fase muy importante y regresará más fuerte, de eso también estoy seguro. Al mismo tiempo, buscamos soluciones. Tenemos soluciones. Tenemos diferentes opciones para jugar en la derecha y en la izquierda, diferentes perfiles. Nos adaptamos a la situación y, dependiendo de lo que necesitemos en cada partido, decidimos en función de ello. Y, por supuesto, el estado de forma de cada jugador también es decisivo".
"Mamadou Sarr ha tenido un proceso de recuperación rápido y muy eficaz, está preparado para el partido de mañana"
Cree que jugará esta temporada
"La operación fue muy bien y somos muy optimistas. No quiero decir exactamente cuánto tiempo, porque nunca se sabe cómo va a ir el proceso, pero somos optimistas respecto a que Ander Barrenetxea pueda formar parte de este equipo en una fase muy importante al final de la temporada".
No puede contar con Barrenetxea pero Dani Díaz ha irrumpido con fuerza
"Veo a Dani Díaz como un jugador con mucha profundidad, mucha velocidad, más directo, mientras que Ander Barrenetxea es más un jugador de espacios reducidos. Así que veo similitudes por su aceleración por banda, pero diferencias en el perfil y en sus cualidades ofensivas y defensivas. He podido percibir que se ha generado una gran expectación alrededor de Dani Díaz en los últimos días y solo quiero decir que estoy muy contento de ver su desarrollo y su estado de forma actual. Sin duda, esto no solo habla del jugador, sino también del gran trabajo que Jon Ansotegi y su cuerpo técnico están haciendo en el Sanse para desarrollar a los jóvenes jugadores y, al mismo tiempo, competir en Segunda División. Creo que lo más importante para Dani Díaz es seguir haciendo lo que está haciendo. Tengo muy presente a Dani Díaz. Lo vi en febrero, cuando jugó con nosotros contra el Deportivo Alavés en la Copa. Creo que disputó un segundo partido, creo que fue contra el Real Madrid. Y también lo vi este verano, cuando estuvo con nosotros en la pretemporada, y después, lamentablemente, se lesionó, estuvo fuera y regresó al Sanse. Y el hecho de que esté jugando todas las semanas es muy importante. Esa es la etapa de su desarrollo en estos momentos. Seguimos a Dani Díaz y esperamos tenerlo como parte de este equipo en el futuro. Llegará el momento, solo es cuestión de cuándo".
Viene ahora un calendario muy apretado
"Nueve partidos en cuatro semanas, en muy pocos días. Y también algunos partidos exigentes. Tenemos al Real Madrid, jugamos fuera contra el Barcelona, fuera contra el Villarreal y contra el Crystal Palace. Tenemos partidos exigentes al mismo tiempo y en un periodo muy corto. Pero también estamos en un buen momento y preparados para afrontar estos partidos. Y todo empieza mañana contra el Racing de Santander. Un equipo al que no puedes subestimar, que ha conseguido once puntos en seis partidos en casa, que ha marcado muchos goles y que ya nos puso las cosas difíciles en pretemporada. Tenemos que entender a qué nos enfrentamos mañana. El desafío que supone defender su juego ofensivo. Es muy importante. Paso a paso, queremos seguir creciendo. Queremos seguir estando en una buena posición durante la Navidad y el Año Nuevo para continuar atacando en 2027".
Qué Racing espera mañana
"Hacen cosas diferentes. Tienen estructuras diferentes en su salida de balón desde el saque de puerta. Tienen una red de pases muy, muy cerrada. Mantienen a sus jugadores muy cerca unos de otros. Con muchos pases cortos, ya sea acumulando jugadores en el centro del campo o en el lado izquierdo o derecho, es un poco diferente. Tienen a Yassir Zabiri siempre preparado para atacar la profundidad en todas las direcciones. Así que tienen calidad ofensiva en su estilo de juego y también en sus jugadores. Y tenemos que estar preparados".