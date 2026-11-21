El piloto de Cervera se cae a dos vueltas para el final cuando tenía controlado a Martín y se iba a proclamar campeón del mundo; Bezzecchi gana el Sprint y sigue aún con opciones, aunque a Marc le bastará con ser 9º mañana para proclamarse campeón

A dos vueltas de ser campeón del mundo de MotoGP... Marc Márquez se fue al suelo. La lluvia evitó la definición del campeonato cuando el piloto de Cervera lo tenía en la mano y dio vida a Marco Bezzecchi y a Jorge Martín, que llegan a la carrera del domingo con opciones, aún, de ser campeones.

El piloto italiano de Aprilia se hizo con el triunfo en un Sprint del Gran Premio de Portugal 2026 que dominó de principio a fin y en el que los de Noale hicieron doblete con la segunda plaza de Raúl Fernández.

Marc Márquez iba tercero de forma muy cómoda y estaba conservando para proclamarse campeón, ya que estaba escoltado por su hermano, que mantenía a raya a Pedro Acosta y a Jorge Martín.

Pero en el tramo final de la carrera empezó a llover en algunas partes del circuito y con la pista húmeda, la moto de Marc patinó y se fue al suelo.

Pese a que este resultado traspasa la emoción al domingo, el piloto de Ducati lo tiene en la mano para proclamarse campeón. Le bastaría con ser noveno en la carrera larga de Portimao. Aunque también le serviría que Bezzecchi no ganara y que Jorge Martín no acabara entre los dos primeros clasificados.

Un Sprint con muy poca historia

La carrera en sí tuvo muy poca historia más allá de lo vivido en esas dos últimas vueltas. Bezzecchi salió muy bien, Marc Márquez fue más conservador y tras verse adelantado en la primera vuelta por Raúl Fernández, se dedicó a mantener a raya a todos los que tenía detrás.

Jorge Martín adelantó posiciones en la salida, pero muy pronto se vio relegado de nuevo a la séptima plaza. Por delante, entre él y Marc, tenía a Alex, a Di Giannantonio y a Pedro Acosta.

Todo se mantuvo así en las diez primeras vueltas y tan sólo a tres del final, Acosta y Martín adelantaron a Di Giannantonio. Nada hacía parecer que fuera a cambiar algo, ya que Marc Márquez había abierto un segundo sobre sus perseguidores y su hermano estaba bastante separado de Acosta y Martín.

Ese resultado le bastaba para ser campeón al mayor de los Márquez, pero llegó la caída y todo cambió... Mañana más.

Clasificación Sprtint - GP de Portugal 2026 de MotoGP

1. M. Bezzecchi (Aprilia) 19'48.999

2. R. Fernández (Trackhouse) +8.378

3. A. Márquez (Gresini) +11.568

4. P. Acosta (KTM) +11.888

5. J. Martín (Aprilia) +12.058

6. A. Ogura (Trackhouse) +12.217

7. F. Di Giannantonio (VR46) +12.658

8. F. Quartararo (Yamaha) +18.392

9. I. Lecuona (Ducati) +19.077

10. J. Miller (Pramac) +19.467

11. E. Bastianini (Tech3) +21.898

12. J. Dixon (Honda) +22.380

13. P. Espargaró (Tech3) +22.569

14. A. Rins (Yamaha) +26.136

15. L. Marini (Honda) +27.065

16. F. Morbidelli (VR46) +1'39.024