Jugó seis años en el Real Betis y los ocho siguientes en el Sevilla FC, donde trabajó como entrenador en la etapa de Del Nido Benavente. Desde su experiencia, analiza el derbi y expresa sus dudas sobre el proceso de venta del club nervionense

Nació hace 66 años en Santa Cruz de Tenerife y comenzó su carrera en el club chicharrero, pero Diego Rodríguez Fernández lleva décadas siendo un recurrente protagonista en las previas de El Gran Derbi. Pocas voces hay más avaladas para analizar los pormenores de este partido que la del que fuera central internacional. No en vano, disputó 256 partidos como jugador del Real Betis entre 1982 y 1988, año en el que cambió de acera para fichar por el Sevilla FC, donde permaneció hasta 1996 y acumuló 293 encuentros.

Diego Rodríguez, excéptico con la posible venta del Sevilla FC

Además, Diego ejerció varios cargos como entrenador en la cantera nervionense durante la etapa como presidente de José María del Nido Benavente, de quien ha sido un fiel partidario en la cada vez más apagada labor de oposición que ha ejercido el abogado sevillano en los últimos años. "Isco, con del Nido padre, seguiría siendo jugador del Sevilla FC", espetó antes del derbi en el Benito Villamarín del 30 de marzo de 2025.

El exfutbolista canario siempre ha sido muy crítico con la actual regencia y, en una entrevista concedida a AS, se ha mostrado incrédulo con respecto al eterno proceso de venta de la entidad. "No creo que el Sevilla FC pueda volver a ser el de antes", ha expresado Diego Rodríguez en la previa del derbi de este sábado, sumándose a la senda abierta por el propio Del Nido Sénior con sus recientes declaraciones asegurando que todo es un 'bluf' e insinuando que una cosa es escuchar ofertas y otra que exista voluntad real de vende con cierta inmediatez.

Diego Rodríguez, en un partido con el Sevilla, donde militó desde 1988 hasta 1996. / Archivo ED

"Es muy difícil que el Sevilla vuelva a ser el de antes. Se ha cambiado algo, este año no vamos a sufrir como los anteriores. Pero para tener un equipo que aspire a la Champions hacen falta jugadores de calidad, dinero, tiempo... Será un proyecto a varios años... Pero no sé si se venderá o no se venderá", ha manifestado Diego Rodríguez, que reconoce el enorme mérito que tiene Luis García Plaza.

Elogios a Luis García Plaza y sombrerazo con Manuel Pellegrini

"Lleva poco tiempo. No es el Sevilla de años atrás, había más calidad. Ahora hay jugadores de otro corte, pero no creo que suframos este año. El cambio de ahora es gracias a él, es un técnico curtido en situaciones parecidas. El equipo ha ganado en agresividad, en disciplina y en apretar todos juntos", ha analizado, aplaudiendo también a Manuel Pellegrini: "Siempre tiene buen talante, es un hombre comedido. Me recuerda a Aragonés y a Cantatore. Y siempre tiene al Betis arriba".

Diego Rodríguez jugó 256 partidos con el Real Betis desde 1982 hasta 1988 y 293 con Sevilla FC, de 1988 a 1996 / Archivo ED

Diego Rodríguez analiza el Sevilla - Betis de la jornada 13 en LaLiga

"El Sevilla se va a fajar, igual que el Betis. Veo un 60-40 de favoritismo para el Betis; pero con el ambiente y el estadio se puede igual todo un poco. Isco y Antony pueden marcar las diferencias y el Sevilla puede hacer mucho daño a balón parado", ha opinado Diego Rodríguez, quien considera que el derbi es un partido más emocional que táctico.

"En los vestuarios se contagia todo, incluso a los que han llegado este año. Son más que tres puntos, sobre todo por lo anímico. El que pierde sale muy tocado". "Espero un derbi entretenido, creo que el Betis está muy bien y el Sevilla ha ido de menos a más. Tiene menos calidad arriba, pero está bien situado y trabaja bien", ha añadido.