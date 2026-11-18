El que fuera máximo mandatario blanquirrojo entre 2002 y 2013 no quiere ni pensar "lo que sería aparecer mañana por la ciudad deportiva" en clave derbi, aunque admite que "ésta no es una semana de críticas ni de torpedear al consejo de administración, pues lo importante es ganar al Betis" el próximo sábado

"Yo no me voy a postular, porque llevo mucho tiempo postulándome y la gente me conoce y sabe que a mí me dicen que tengo que ser presidente del Sevilla FC ahora mismo y me quito los auriculares, cojo un taxi (porque el coche está lejos, lo tengo aparcado en la Plaza de la Magdalena)... Corriendo tardo poco, todavía estoy en forma, y estoy allí ya toda la noche poniendo a todo el mundo firme. No le digo lo que sería aparecer yo mañana por la ciudad deportiva, eso ya no se lo digo. Ni le digo lo que serviría de aliciente para los míos y de 'decreciente' para los contrarios del sábado. Eso tampoco se lo digo... Pero usted imagíneselo", apuntaba ﻿José María del Nido Benavente este miércoles en la Fundación Caja Rural.

Con todo, el que fuera máximo mandatario entre 2002 y ﻿2013 entiende que toda opinión contraria a los actuales gestores, con su primogénito a la cabeza, debe esperar a que pase ﻿El Gran Derbi﻿, que es lo que concentra todas las atenciones y los esfuerzos en el sevillismo hasta que los dos clubes de la capital andaluza midan sus fuerzas este próximo ﻿sábado 21 de noviembre a partir de las ﻿18:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán﻿: "No es semana de críticas, de torpedear al consejo de administración, porque esta semana lo importante es ganarle al Real Betis Balompié, pero lo que hay que hacer es otro proyecto en el que estén al frente de la entidad las personas que sean capaces de revertir esta situación. Nada más".

Deja claro que el precio de sus acciones lo pone él

"Yo a día de hoy creo que la venta del Sevilla es un bluf. Es mi opinión personal. Me he reunido con personas, entidades, fondos, representantes de multimillonarios que querían comprar el Sevilla desde el año 2016 a hoy y no ha llegado una oferta de verdad a los que somos los dueños de las acciones. Muchas veces dicen 'ha llegado una oferta de estas características'. Mire usted, el dueño del capital es el que exige lo que vale ese capital. El precio no lo ponen ni el mercado ni el comprador; el precio lo pone el vendedor. Ni ha llegado de verdad una oferta económica razonable ni alguien que de verdad dé el paso con una capacidad económica suficiente, a entender de los máximos accionistas actuales, como para que se dé esa posibilidad", añadía.

"Me he reunido con personas, entidades, fondos, representantes de multimillonarios que querían comprar el Sevilla desde el año 2016 a hoy y no ha llegado una oferta de verdad a los que somos los dueños de las acciones"

Da su sitio a Lappí, que cree que "la venta se va a cerrar antes de que acabe la temporada"

Como estaba presente uno de los postores por su paquete mayoritario, ﻿Del Nido Benavente quiso "salvar" a ﻿Antonio Lappí de lo que acababa de decir: "No se consideró por los accionistas lo suficientemente importante (su propuesta) como para ceder a ella. Es un empresario importante, un empresario sevillano, de postín y sevillista, pero no ha llegado a los números que pensamos los accionistas; no soy yo el único, sino que la familia Carrión, la familia Castro, la familia Alés... y A-CAP, que tiene 15.000 acciones, también lo creen así". A continuación, el editor le contestaba en la misma mesa redonda organizada por el 50º Aniversario de la Asociación José Ramón Cisneros Palacios.

"Cuando llegan personas de primer nivel (para algunos ha sido un bluf, pero han llegado personas de primer nivel), han cerrado la puerta y se han ido, y algunos ni contestaron... Ahora es diferente. Ha llegado la banca más grande mundial, que nos financia, que es nuestro mayor acreedor y que ha tomado el control y asumido la responsabilidad. El problema no es si se va a vender, sino si de verdad tienen responsabilidad y saben el valor de la entidad los vendedores. El precio y el valor no están encontrados. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días o meses. Yo he dicho en diferentes ocasiones que la operación se va a cerrar. Sin duda. Creo que antes de que se acabe la temporada, porque tiene sentido. ¿Que esto se puede revertir? Sí ¿Que va a ser más complejo que en 2002? También", aseveraba ﻿Antonio Lappí.

Un último 'palo' al consejo por su gestión

"A día de hoy no se valora ni puede haber un nuevo pacto, porque, entre otras cosas, quienes tienen menos acciones quieren ser los que gobiernen. Yo le voy a cambiar la pregunta '¿usted conoce alguna sociedad del Ibex español en la que la compañía tenga pérdidas los últimos cinco años, que revierta los fondos propios de +100 a -250 millones, los consejeros delegados remunerados y le sigan renovando el cargo?' Cuando la encuentre, por favor escríbalo y dígamelo. La salida no es que esto siga así; desgraciadamente es que esto va a seguir siendo así﻿. Ojalá lo pudiera cambiar", terminaba el ex presidente nervionense.