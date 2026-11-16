Gales, golf... y Sevilla FC: la verdad sobre el interés de Gareth Bale y los millonarios saudíes

La venta del Sevilla FC, en manos de Goldman Sachs, sigue en una fase de entada de interesados, a pesar de las filtraciones: Bale, unos saudíes millonarios, la oferta de Lappi...

Posiblemente usted no lo recuerde, pero un servidor ya lo avisó el pasado 2 de noviembre: la venta del Valencia beneficia al Sevilla FC, pero no a los sevillistas. Y lo auguraba con conocimiento de causa.

Era de Perogrullo pensar que la entrada en el Valencia de Pitchwise Holding, valorando al conjunto che en 1.250 millones de euros, iba a propiciar la inflación del mercado. Si el Valencia CF vale 1.250 millones de euros -incluyendo una deuda financiera asumida de 450 kilos-, ¿cómo iba a costar el Sevilla FC tan sólo los 450 millones en los que se tasó? Y si lo piensa usted, un sevillista de base, o yo, un juntaletras del montón, cómo no iban a pensarlo también los Castro, Carrión, Alés, Guijarro y compañía.

El interés de Gareth Bale, asesor de Juggernaut Capital Partners, y de los saudíes de HD Ventures

Dicho y hecho. De ahí que este lunes hayamos amanecido en la capital hispalense con la noticia de El Confidencial sobre el interés del exmadridista Gareth Bale, como asesor del fondo Juggernaut Capital Partners, y unos millonarios saudíes; los hermanos Mansoor y Haider Syed, de HD Ventures, quienes ya adquirieron el pasado año el 45% del Crystal Palace junto a otros inversores. No seré yo quien diga que esto es una filtración interesada para vestir de guapo al muñeco, pero... ¿No huele un poco raro aquí?

Que no me malinterprete nadie. Que con esto no estoy diciendo que lo de Bale y lo de los saudíes sea mentira. Que por ahí merodean, como tantos otros. ESTADIO Deportivo está en condición de afirmar que a día de hoy no hay nada avanzado con nadie y que la venta del Sevilla FC va a ir bastante más lento de lo esperado. Algo que, por otro lado, tampoco sorprende ya a nadie a estas alturas de la película, con varios compradores por el camino y una negociación con Sergio Ramos y Five Eleven retransmitida casi en directo.

El galés Gareth Bale, en un acto publicitario. / Imago

Pero sí. La filtración de los de Bale y los saudíes canta por sí sola. Y es que la venta del Sevilla FC, en manos de Goldman Sachs desde el pasado verano, se encuentra ahora mismo en una fase de entrada de interesados. Es decir, que oferta concreta y cifras sobre la mesa no hay ninguna y que los 500 millones de euros, un 25% más de lo que se pagaba en junio por el Sevilla FC, es más cosa de los accionistas del club que de los posibles compradores.

Oye, que yo no digo que no. Que quizá acaban llegando esos 4.500 euros por acción, en lugar de los 3.600 que barajaban meses atrás, pero que a día de hoy no nada avanzado. Repito: nada.

Será el mercado el que marque el precio del Sevilla FC

Noviembre, eso sí, es y será un mes importante en el futuro de la venta del Sevilla FC, porque como ya hemos comentado anteriormente, se están valorando las posibles ofertas no vinculantes que aparecen. Y es que cabe recordar que detrás está Goldman Sachs y su amplia cartera de clientes.

Pese a ello, la redacción de este diario, y un servidor, es conocedora de que en Nervión está costando engranar los procesos más de lo esperado, aunque lo deportivo juega a favor. El temor que existía a comienzos de temporada de que el equipo pudiera estar en la zona baja de la tabla para diciembre parece no haberse concretado, facilitando la llegada de posibles compradores para una transacción que todos esperan cerrar para final de curso.

En cualquier caso, será el mercado el que ponga precio a la futura venta del Sevilla FC. La idea en la planta noble del Sánchez Pizjuán es muy obvia: si el Valencia vale 1.250 millones, el Sevilla no puede costar 450.

¿Cuál es el nuevo precio del Sevilla?

Llegados a este punto, la pregunta de cualquier sevillista es también evidente: ¿Cuánto vale ahora el Sevilla? Pues ni los accionistas lo saben. Lo que marque el mercado. Hoy se habla de Bale, de adinerados saudíes y de 500 millones de euros. Como globo sonda está bien, pero si mañana se puede hablar de 600, pues se intentará.

En Nervión consideran que la situación económica del club se encuentra en una fase de estabilización, cerrando el último ejercicio con unas pérdidas de 27'4 millones de euros; la mitad que el curso anterior. Para la presente temporada se ha presupuestado a LaLiga unos seis millones de euros en negativo.

Lappi, descartado

Mientras los accionistas del Sevilla FC encarecen el producto con la aparición de Bale y de los saudíes, el empresario Antonio Lappi sigue recordando que su oferta sigue ahí. Unos 320 millones de euros fue la presentada en su momento y la que todavía considera vigente. Cada vez más lejos de las pretensiones al alza de los accionistas del club, en manos de Goldman Sachs. Eso, sin embargo, no impide que el que fuera consejero del Sevilla en tiempos de Del Nido Benavente siga pregonando su interés públicamente, como bien pudo comprobarse días atrás durante la entrega de los premios Blázquez.

Pese a ello, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que su propuesta no está participando en el proceso que tiene abierto Goldman Sachs y que, por tanto, es una opción descartada ante los ojos del vendedor.

Y así está, realmente, la venta del Sevilla FC. El orden, para desgracia de algunos, sigue siendo el mismo: Gales, golf... Y Sevilla FC.