El fichaje frustrado que cambió el destino de Gabriel Jesus y le abrió las puertas del Barcelona

El delantero brasileño estuvo cerca de fichar por el Nápoles, al que esperó durante un mes y medio, pero la falta de acuerdo terminó abriéndole las puertas del Barcelona, donde ya suma cuatro goles y dos asistencias

El camino de Gabriel Jesus hasta el FC Barcelona pudo ser muy diferente. El delantero brasileño terminó convirtiéndose en uno de los refuerzos del conjunto azulgrana en el pasado mercado de verano, pero su llegada al Camp Nou estuvo condicionada por una operación que nunca llegó a buen puerto. El Nápoles también quiso hacerse con sus servicios y, de hecho, el atacante estuvo esperando durante semanas a que el club italiano concretase su fichaje.

La dirección deportiva encabezada por Deco tenía inicialmente otro objetivo para reforzar la delantera: Julián Álvarez. El argentino era la gran prioridad del Barcelona para cubrir la vacante que dejaría Robert Lewandowski, pero el Atlético de Madrid no facilitó las negociaciones y terminó cerrando la puerta a una posible salida de su delantero. Ante la dificultad de alcanzar un acuerdo, el club azulgrana tuvo que explorar otras alternativas. En ese escenario apareció Gabriel Jesus. El brasileño, de 29 años, encajaba en la búsqueda de un delantero con experiencia y un coste asumible. Finalmente, el Barcelona alcanzó un acuerdo con el Arsenal para incorporarlo por diez millones de euros a finales de agosto. Una oportunidad que el propio futbolista no quiso dejar escapar.

El Nápoles tuvo la oportunidad de adelantarse al Barcelona

La llegada del brasileño a Barcelona esconde una historia que ahora ha salido a la luz desde Italia. El periodista Ivan Zazzaroni, en declaraciones a 'Radio Kiss Kiss Napoli', desveló que Gabriel Jesus estuvo esperando durante un mes y medio al conjunto italiano, que también había mostrado un interés importante en su contratación. "Estuvo un mes y medio esperando al Nápoles", explicó el periodista, que también destacó la predisposición del atacante para incorporarse al proyecto italiano. "Es un chico fantástico, una persona excepcional, y estaba entusiasmado con esta posibilidad", añadió.

La operación contaba además con el respaldo de Massimiliano Allegri, que había solicitado su incorporación para reforzar el ataque del equipo partenopeo. Sin embargo, las conversaciones no terminaron de fructificar y el Arsenal no encontró una solución definitiva con el conjunto italiano. Ese desenlace terminó beneficiando al Barcelona. Mientras el Nápoles no conseguía cerrar la operación, el club azulgrana avanzó en las negociaciones y encontró una oportunidad para hacerse con un futbolista que llevaba tiempo deseando vestir su camiseta.

Un sueño cumplido y un impacto inmediato en el Barça

El propio Gabriel Jesus dejó claro desde su presentación que su voluntad había sido determinante para aceptar la propuesta azulgrana. "Los jugadores siempre tenemos la última palabra y yo dije: 'Quiero jugar en el Barça'", reconoció entonces. El brasileño también explicó que estaba convencido de que acabaría encontrando una oportunidad para llegar al conjunto catalán. Una ilusión que, según sus propias palabras, le acompañaba desde pequeño y que terminó convirtiéndose en realidad gracias a que su posible fichaje por el Nápoles nunca llegó a concretarse.

Su adaptación al equipo de Hansi Flick está siendo progresiva. Aunque todavía no ha conseguido hacerse con un puesto fijo en el once titular, el atacante está aprovechando sus oportunidades desde el banquillo y aportando soluciones en el frente ofensivo. Sus números respaldan ese impacto inicial: cuatro goles y dos asistencias en apenas 286 minutos. Un rendimiento que le ha permitido ganarse un sitio en la rotación ofensiva y ofrecer alternativas al técnico alemán.

Así, lo que inicialmente parecía una espera frustrada por el interés del Nápoles terminó convirtiéndose en la puerta de entrada a uno de los grandes objetivos personales de Gabriel Jesus. La operación que no salió en Italia acabó cambiando su destino y permitiéndole cumplir su sueño de jugar en el Barcelona.