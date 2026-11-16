Nike apuesta por un diseño rompedor que rinde homenaje a una de las tradiciones más reconocibles de la cultura catalana, con detalles que también estarán presentes en el pantalón y el escudo

Lamine Yamal en el Metropolitano con la tercera equipación del FC Barcelona de este curso 2026/2027.

Aunque todavía queda mucha temporada por delante, el FC Barcelona ya ha comenzado a trabajar de lleno en el próximo curso 27/28, al menos en su apartado comercial.

Las camisetas representan una fuente de ingresos cada vez más importante para los grandes clubes y la firma que viste al Barça, Nike, ﻿trabaja con antelación en las equipaciones que vestirán los azulgranas en la campaña 2027/2028. Una de ellas ya ha salido a la luz y no dejará indiferente a nadie.

El 'Correfoc' inspira el diseño de Nike

La cuenta especializada en equipaciones y material deportivo 'Memorabilia1899' ha filtrado las primeras imágenes de la que sería la tercera camiseta del Barça para la temporada 2027/2028. La propuesta rompe con diseños más convencionales y apuesta por el negro como color predominante, acompañado de llamativos detalles naranjas y rojizos que dibujan una especie de llamas, chispas y brasas incandescentes.

La inspiración procede del 'Correfoc', una de las manifestaciones festivas más emblemáticas de Cataluña. En esta tradición, grupos de participantes disfrazados de diablos y dragones recorren las calles y plazas entre música, pólvora y pirotecnia. Equipados con horcas cargadas de petardos y bengalas, protagonizan auténticas lluvias de chispas mientras bailan y corren al ritmo de la percusión.

El diseño traslada precisamente esa imagen de fuego y movimiento a la indumentaria azulgrana. No se trata, por tanto, de un simple estampado decorativo, sino de un homenaje a una expresión muy reconocible de la cultura popular catalana.

Negra y con llamas: la revolucionaria tercera equipación del FC Barcelona 2027/2028. / X | Memorabilia1899

El escudo y el pantalón también tendrán detalles en naranja

La apuesta estética no se limitará a la camiseta. Según las imágenes difundidas, el pantalón corto también será negro﻿, mientras que tanto el escudo del FC Barcelona como el logotipo de Nike incorporarán tonalidades anaranjadas, en consonancia con los motivos de fuego de la parte superior.

Negra y con llamas: la revolucionaria tercera equipación del FC Barcelona 2027/2028. / X | Memorabilia1899

No sería la primera vez que el conjunto culé recurre al negro en una tercera equipación. Ya lo hizo en la temporada 2020/2021, cuando lució una camiseta completamente negra con detalles dorados en el cuello, las mangas, el escudo y el distintivo de la marca japonesa Rakuten, entonces patrocinador principal.

Una filtración aún no confirmada oficialmente

Conviene recordar que, pese a la fiabilidad que se atribuye a esta cuenta por sus anteriores adelantos de equipaciones, las imágenes difundidas son todavía meras recreaciones ﻿y ni la estadounidense Nike ﻿ni el FC Barcelona han confirmado ni mucho menos presentado oficialmente el modelo. Por tanto, el diseño podría sufrir modificaciones antes de su lanzamiento definitivo.

La misma cuenta ya había adelantado en las últimas semanas cómo serán las otras dos camisetas azulgranas para el próximo curso. La primera recuperaría las tradicionales franjas verticales, dejando atrás los degradados y las combinaciones de diferentes tonalidades de las últimas temporadas, además de incorporar un cuello con volantes de inspiración vintage. La segunda también habría sido filtrada, con un diseño especial relacionado con Kobe Bryant y Los Angeles Lakers.