Partidos de la Nations League hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Alemania-Países Bajos, con la primera plaza del Grupo A2 en juego, y Grecia-Serbia, con los helenos todavía con opciones de alcanzar los cuartos de final, destacan en una jornada de lunes con diez encuentros

Esta semana llega cargada de citas deportivas y en este vídeo repasamos los acontecimientos más destacados de lunes a jueves. En fútbol, ponemos el foco en los grandes duelos internacionales: Alemania-Países Bajos, Grecia-Serbia, Suiza-Escocia, Gibraltar-Malta, Dinamarca-Noruega, Gales-Portugal y Polonia-Suecia, sin olvidar el compromiso de la selección española sub-19 frente a Finlandia. También habrá mucho baloncesto con una nueva jornada de Euroliga en la que destacan partidos como Barcelona-París, Baskonia-Hapoel Tel Aviv, Partizan-Valencia Basket y Besiktas-Real Madrid. Y cerramos con el tenis, porque Turín acoge las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada y que popularmente conocemos como la Copa de Maestros. Toda la agenda deportiva de la semana, con los partidos y las citas que no te puedes perder.

La última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League continúa este lunes 16 de noviembre con diez partidos por delante repartidos entre las Ligas A, B, C y D. El gran foco estará puesto en Berlín, donde la selección alemana recibe a los Países Bajos en un duelo que puede decidir el liderato del grupo A2 y las dos plazas que dan acceso a la disputa de los cuartos de final. Los neerlandeses llegan como líderes con once puntos, mientras que Alemania y Grecia suman ocho y todavía tienen opciones de meterse entre los dos primeros puestos de un grupo que promete emoción hasta los últimos instantes.

Alemania-Países Bajos, el gran partido de la jornada

El Olympiastadion de Berlín acogerá a partir de las 20:45 horas uno de los duelos más atractivos de esta última jornada. Países Bajos parte con ventaja en la clasificación, pero Alemania tendrá la oportunidad de arrebatarle el primer puesto ante su afición y cerrar la fase de grupos por todo lo alto.

El conjunto dirigido por Xavi Hernández llegan lanzados después de firmar un contundente 7-0 ante Grecia, con Tijjani Reijnders como gran protagonista gracias a su triplete. Alemania, por su parte, también llega con buenas sensaciones tras imponerse por 1-3 a Serbia. El precedente entre ambos conjuntos terminó con empate en el partido disputado el pasado parón, por lo que todo queda abierto de cara a este segundo enfrentamiento que cierra el grupo.

Grecia, con opciones de meterse en los cuartos de final

Grecia llega a esta última jornada con opciones reales de dar la sorpresa y meterse en los cuartos de final. Los helenos necesitan los tres puntos y deberá mirar de reojo lo que ocurra en Berlín, ya que no dependen de sí mismos para conseguir el billete a la siguiente ronda. Un tropiezo alemán podría abrirles la puerta a la segunda posición siempre y cuando obtengan los tres puntos en esta última jornada.

Grecia en la derrota frente a Países Bajos la pasada jornada. / Imago.

El 7-0 encajado ante Países Bajos ha complicado seriamente el panorama para los griegos, que necesitan pasar página cuanto antes. Serbia, que viene de perder frente a Alemania por 1-3, será su último obstáculo en una jornada en la que los resultados del grupo decidirán el futuro de las tres selecciones.

Los otros ocho partidos para cerrar la fase de grupos

Además de estos dos encuentros destacados, la jornada de este lunes contará con otros ocho partidos repartidos entre todas las ligas.

Islas Feroe - Moldavia (16:00)

Kazajistán - Eslovaquia (16:00)

Estonia - Bulgaria (18:00)

Islandia - Luxemburgo (18:00)

Lituania - Liechtenstein (18:00)

Macedonia del Norte - Eslovenia (20:45)

Suiza - Escocia (20:45)

Gibraltar - Malta (20:45)

Alemania - Países Bajos (20:45)

Grecia - Serbia (20:45)

¿Dónde ver la Nations League en España?

El Alemania-Países Bajos se disputará en el Olimpyastadion de Berlín se podrá ver en abierto a través de La 1 y RTVE Play. El resto de encuentros de la jornada se podrán seguir a través de DAZN, que ofrece los partidos de la competición en directo. Además, en ESTADIO Deportivo podrás seguir toda la actualidad de la jornada.