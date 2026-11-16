Cucho Hernández protagoniza las buenas noticias en el Betis a cinco días del derbi

El cafetero, en el comienzo de la semana del Gran Derbi, ha comenzado a entrenar para intentar llegar a ese encuentro; aunque este lo haya realizado de forma parcial

Ya se puede decir de forma oficial. Tras un fin de semana marcado por el parón de selecciones, todo vuelve a la normalidad de la mejor manera posible. Sevilla ya se prepara para acoger una de las semanas más especiales que hay en el fútbol español, como es el Gran Derbi. Béticos y sevillistas ya se preparan para que, este sábado, se pueda conseguir la victoria en esta primera ronda de la batalla de esta temporada. En unas circunstancias en las que el Betis parte como favorito, los de Luis García Plaza intentarán aprovechar sus buenas sensaciones para poder amarrar un encuentro que va más allá de los tres puntos.

El equipo de Manuel Pellegrini, en este parón de selecciones, ha vivido una semana atípica (y un día casi de infarto). El pasado jueves tuvo que ser Rodri Marina el salvador verdiblanco en la eliminatoria frente al Navalcarnero para evitar que el conjunto verdiblanco protagonizase una de las grandes sorpresas de esta Copa del Rey, teniendo que acudir a la prórroga para que Rodrigo Riquelme anotase el 2-3 definitivo en el electrónico. Un pequeño susto que, ante la importancia de lo que se avecina, ha quedado en el tintero. Aunque no se puede olvidar, evidentemente.

El colombiano da buenas señales a pocos días del derbi

En la mañana de este lunes, el equipo ha vuelto a ejercitarse en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, todo eso para empezar a preparar lo que será uno de los encuentros más importantes del campeonato. El conjunto verdiblanco lo ha hecho con importantes novedades sobre el terreno de juego, como es Cucho Hernández. El colombiano ha saltado junto a sus compañeros al terreno de juego y, en los primeros instantes, ha realizado los ejercicios de activación. Cuando el resto del plantel ha comenzado los rondos, él se ha marchado individualmente con uno de los preparadores para seguir trabajando de forma parcial, por lo que habrá que ir viendo su evolución durante estos días, teniendo en cuenta que puede ser una de las piezas claves para Manuel Pellegrini ante el rendimiento de Troy Parrott.

Cucho Hernández, en la sesión de esta mañana / Estadio Deportivo

Los internacionales irán volviendo en estos próximos días, estando previstos que sean los españoles los primeros en hacerlo. Tanto Marc Roca como Álvaro Valles no han disputado minuto alguno en su viaje con el combinado de Luis de la Fuente, siendo el último descartado en ambos partidos, algo que ha levantado cierta polémica entre la afición del Betis. Poco a poco irán regresando y con el anhelo de poder estar en el mejor estado de forma para el Gran Derbi.

Una de las curiosidades en el entrenamiento ha estado en la presencia de Juan Rodríguez, hermano de Jesús Rodríguez. El jugador de dieciocho años, cuya posición es delantero centro, ha estado esta mañana bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Esta imagen no es rara de ver en este tipo de sesiones donde hay parón de selecciones, por poder completar las sesiones con jugadores de las categorías inferiores, aunque siempre es interesante ver la evolución de este tipo de jugadores que tanta expectación genera.