El delantero brasileño vuelve a estar en el mercado tras despertar el interés de varios clubes europeos; el Milan ya habría presentado una propuesta millonaria, pero el entrenador madridista no parece dispuesto a perderlo a mitad de temporada

El Real Madrid pone precio a Endrick pero Mourinho bloquea por ahora su salida / Imago

El futuro de Endrick vuelve a ser uno de los asuntos candentes en el Real Madrid, sobre todo porque se aproxima el mercado invernal y hay varios clubes que están comenzando a mover ficha.

Todo apunta a que el club blanco se ha abierto a escuchar ofertas por el delantero brasileño y estaría dispuesto a facilitar su salida en enero, aunque con unas condiciones económicas muy concretas: no aceptará menos de 60 millones de euros por su traspaso.

Esta nueva postura de la entidad madridista supone un giro de timón respecto a los planes iniciales, cuando la intención era buscar una nueva cesión para que el joven atacante continuase acumulando experiencia sin perder el control sobre sus derechos. Sin embargo, su escaso protagonismo esta temporada ha terminado alimentando las dudas sobre su continuidad.

Endrick, que tiene contrato hasta 2030, viene de firmar una destacada etapa como cedido en el Olympique de Lyon, donde consiguió ocho goles y ocho asistencias﻿﻿, un rendimiento que le sigue sirviendo de aval y que ha despertado el interés de varios pretendientes del fútbol europeo.

El Milan llega con 60 millones, pero Mourinho se planta

Uno de los clubes que más fuerte estaría apostando por su incorporación es el AC Milan. Según publica Corriere dello Sport﻿, el conjunto italiano habría puesto sobre la mesa una propuesta de 50 millones de euros﻿, con otros diez millones en variables y una cláusula de recompra de 80 millones para el Real Madrid﻿.

El Milan cuenta con un posible puente para acercarse al entorno del delantero: Brett Yormark, nuevo consejero delegado de Milan Sports & Entertainment, es hermano de Michael Yormark, presidente de Roc Nation, agencia que representa los intereses de Endrick.

Esta atractiva operación permitiría al club blanco ingresar una cantidad importante sin perder completamente la posibilidad de recuperar al futbolista. Sin embargo, hay un obstáculo llamado José Mourinho que amenaza con dinamitar cualquier negociación﻿.

El técnico portugués se habría convertido en el principal defensor de Endrick dentro del Real Madrid y ya habría trasladado tanto a Florentino Pérez como a José Ángel Sánchez ﻿su tajante oposición a una salida en enero﻿. Mourinho considera que el brasileño tiene condiciones para triunfar en el equipo y entiende que su falta de minutos no justifica desprenderse de él.

Endrick saluda a José Mourinho tras ser sustituido en una partido. / Imago

Sin embargo, el jugador, internacional con Brasil﻿, tendrá la última palabra al respecto y todo hace indicar que ha decidido buscar más protagonismo. El propio futbolista ya ha dejado entrever públicamente que no descarta un cambio de aires en el mercado invernal puesto que necesita continuidad para seguir creciendo y ha asegurado que hará "lo que sea necesario" ﻿para avanzar en su carrera.

Enero se presenta, por tanto, como un momento decisivo por mucho que Mourinho por ahora se siga negando a su salida.

Everton, Newcastle, Fenerbahçe y Roma, a la espera

El Milan no es el único pretendiente. Everton y Newcastle también siguen los pasos del internacional brasileño desde la Premier League, mientras que Fenerbahçe y Roma ﻿aparecen entre los clubes que han mostrado un inicio de interés en su situación.

El conjunto romano contemplaba la posibilidad de incorporarlo a través de una cesión, una fórmula que ahora choca con la intención madridista de priorizar un traspaso definitivo.