Bellingham y Cucurella, enfrentados tras el España-Inglaterra: reproches, tensión y bronca en el vestuario

Su enfrentamiento, desatado en la jugada del penalti de Pau Cubarsí sobre Harry Kane, fue uno de sus momentos más calientes del duelo en el Metropolitano y continuó en el túnel

El España-Inglaterra del Metropolitano dejó algo más que la derrota del combinado de Luis de la Fuente (2-3). Entre los numerosos encontronazos que se produjeron durante el encuentro, uno de los más llamativos tuvo como protagonistas a Jude Bellingham y Marc Cucurella﻿.

El inglés y el español, compañeros de equipo en el Real Madrid, no pudieron reprimir su sangre caliente defendiendo los intereses de sus respectivas selecciones, por lo que su compañerismo en el equipo blanco se puso más que nunca en entredicho. Las imágenes demostraron que cualquier tipo de vínculo entre ellos está ahora mismo aparcado.

El penalti de Cubarsí y la bronca de Bellingham a Cucurella

La escena más comentada llegó en los minutos finales de la primera parte, en la jugada que terminó con el penalti de Pau Cubarsí sobre Harry Kane﻿. La jugada tuvo como previa una falta un choque de trenes de Marc Cucurella con Elliot Anderson en el centro del campo, aunque Clément Turpin no pitó falta y aplicó la ley de la ventaja﻿. Tras decretarse la pena máxima, el lateral español quedó tendido en el terreno de juego reclamando la falta previa quejándose del fortísimo pisotón del inglés.

Fue entonces cuando Bellingham se dirigió directamente hacia Cucurella para recriminarle el dolor ya que entendía que estaba fingiendo con el fin de que se revisase la acción en el VAR para invalidar el posterior penalti. Con el español en el césped, el británico se acercó muy enfadado para recriminarle su actitud. Primero le señaló con el dedo﻿, se agachó para decirle algo al oído e incluso intentó levantarlo, provocando la intervención de Mikel Oyarzabal ﻿para evitar que el mal rollo fuese a mayores.

Bellingham, muy enfadado con Cucurella al considerar que estaba fingiendo. / Imago

La acción continuó con el penalti confirmado sobre Kane y el primer gol de Inglaterra transformado igualmente por el ganador del Balón de Oro.

La bronca continuó camino del vestuario

El enfrentamiento no quedó reducido a esa acción. Cucurella y Bellingham volvieron a cruzarse reproches ﻿en los minutos finales de la primera mitad y protagonizaron otro episodio de tensión al descanso. De camino al túnel de vestuarios se formó una tangana entre los dos madridistas en la que también participaron otros futbolistas como Fabián Ruiz, Ben White y Morgan Rogers.

La discusión subió de tono y hubo palabras altisonantes entre los protagonistas, en un ambiente especialmente caliente después de una primera mitad cargada de protestas y enfrentamientos. El incidente fue uno de los momentos más tensos de una noche en la que tampoco faltaron las quejas al colegiado francés.

Un pique que viene de Wembley

Lo cierto es que no es la primera vez que Bellingham y Cucurella se las tenían durante un enfrentamiento entre España e Inglaterra. En el partido de ida, disputado en Wembley, ambos ya protagonizaron un encontronazo después de una entrada del español sobre el centrocampista. Entonces, el inglés restó importancia al asunto con un escueto "nada, nada".

Esta vez, sin embargo, el episodio tuvo bastante más repercusión y se censuró especialmente en el vestuario español la actitud de Bellingham.