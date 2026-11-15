De la Fuente saca pecho tras romperse la histórica racha de la selección española: "El que venga por detrás que lo mejore"

El seleccionador nacional asumió con naturalidad la derrota ante Inglaterra en la Nations League y se mostró "orgulloso" de la reacción de sus jugadores tras verse inicialmente "desbordados" por el rival

España no pudo prolongar su espectacular racha de 43 partidos invicta ﻿y sucumbió en el Metropolitano ante Inglaterra. Tras verse 0-3 en el marcador, siendo muy superada por su rival, la campeona del mundo reaccionó tras la expulsión de Anderson, que brindó a Oyarzabal la opción de recortar distancias de penalti con media hora por delante. Pero el asedo de la 'Roja' acabó muriendo en la orilla, pese a lo cual su entrenador, Luis de la Fuente, quiso resaltar el esfuerzo realizado.

"No tengo más que palabras de orgullo y agradecimiento a los jugadores y poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora, el que venga por detrás que lo mejore. Orgulloso de un camino fantástico y todo lo que nos queda por delante", indicó en Teledeporte ﻿el riojano, que sacó pecho pese a perder la primera plaza del grupo en la Nations League, lo que les condenará a jugar fuera de casa el segundo partido de los cuartos de final que se disputarán en el mes de marzo.

Para el seleccionador, no hay que poner peros a la derrota. "﻿Hay que saber ganar y saber perder y los 30 primeros minutos hemos estado desbordados﻿, el rival ha sido mejor, ellos han marcado su territorio, hemos tenido momentos de llegada y con el 0-3 hay que poner en valor lo que hemos hecho. Ese 0-3 nos ha lastrado mucho", explicó.

Hasta tres lesionados en España

Además, De la Fuente hizo referencia al hecho de ver condicionado sus cambios por hasta tres lesionados. "Cuando los partidos no empiezan bien se van acumulando situaciones adversas, Pubill ha tenido un problema en el tobillo, Cubarsí una molestia muscular, Zubimendi también... ﻿pero hemos sabido recomponernos y los jugadores lo han dado todo, una pena no haber conseguido al menos el empate pero orgulloso, insisto una y otra vez, de este fantástico grupo de jugadores", resaltó.

Unai Simón no pone paños calientes: "Han sido mejores"

Por su parte, Unai Simón no tuvo reparos en reconocer la superioridad de Inglaterra y admitió que el equipo debe corregir errores con miras a los cuartos de final, que se disputarán en marzo. "Ha sido un partido donde evidentemente han sido superiores a nosotros en el aspecto físico. Han empleado un uno para uno agresivo ﻿donde nos ha costado muchísimo encontrar la última línea. Se nos pide pelear hasta el final y lo hemos intentado. Pero han sido mejores que nosotros y hay que asumirlo. Esto sigue y hay que atender a qué tenemos que mejorar. Es bueno que ocurra en estos momentos y aprender de ello para corregirlo en marzo", afirmó en declaraciones a Teledeporte.

Unai Simón, porteros de la selección española. / Imago

"Llevábamos en el Mundial concediendo muy pocas ocasiones. Teníamos muy pocos goles esperados. En estos seis partidos de Nations lo hemos ampliado y hemos encajado. Hay que mejorar. Los escenarios son diferentes y dan pie a partidos más abiertos. Esa tensión que a veces hay en un Mundial aquí no la hay ﻿y a veces se juega con un poco más de libertad. Ahora, a aprender de los errores. La tendencia daba pie a que pudiera ocurrir esto. Mejor ahora para aprender", concluyó.