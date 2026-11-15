Troy Parrott se dirige directamente a Pellegrini a una semana del Sevilla - Betis: "El entrenador sabe lo que quiero y cuándo rindo al máximo"

Cuestionado tras la derrota con Irlanda si a Pellegrini le habría gustado su actuación, el delantero aseguró que el chileno sabe lo quiere y en qué condiciones ofrece su mejor rendimiento, a la vez que recuerda que todavía se está adaptando

Troy Parrott no logró ayer frenar su sequía realizadora en la derrota de Irlanda contra Austria por 1-0, pero firmó una buena actuación﻿, con mucha actividad en la vanguardia, estadísticas destacadas y hasta tres ocasiones fabricadas y malogradas por el meta Schalager.

Al final del choque, como reflejo de la repercusión en Irlanda de su fichaje por el Betis, el periodista Tony O'Donoghue le preguntó en RTÉ directamente si cree que su actuación internacional habría gustado a Manuel Pellegrini, su entrenador en Heliópolis, a lo que respondió con claridad con el derbi contra el Sevilla a la vuelta de la esquina.

Mensaje de Parrott a Pellegrini tras perder con Irlanda

"Espero que sí. Es difícil de decir, porque son dos entornos diferentes. Todavía soy nuevo allí, todavía me estoy adaptando. Creo que el entrenador de allí sabe lo que quiero, sabe cómo soy", señaló Troy Parrott, que expresó sus intenciones tanto en el Betis como en Irlanda a sabiendas de que su competencia en ataque en La Cartuja, Cucho Hernández, podría llegar a tiempo para el duelo cainita del próximo sábado.

"Ocurre lo mismo que con el entrenador de la selección. Como he dicho en otras entrevistas, quiero jugar cada minuto de cada partido. Siento que es entonces cuando rindo al máximo. Esta noche me he sentido en muy buena forma, la verdad", indicó el delantero verdiblanco, que insistió en el buen nivel del ataque irlandés.

"Llevamos un par de años construyendo algo aquí, y ya estamos viendo los frutos de lo que intentamos hacer. Todos los jugadores de ataque sabemos lo que cada uno quiere y lo que queremos hacer. Creo que eso se nota en el campo, que estamos creando esas conexiones sólidas", indicó tras el choque el punta, que confía en romper su mal fario de cara a puerta en la próxima cita ate Kosovo, la última antes de regresar a la capital hispalense para preparar el derbi del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Una sequía en el Betis de dos meses sin marcar

"Espero que el martes todo encaje y podamos marcar algunas de las ocasiones que hemos tenido esta noche", ﻿aseguró un Parrott que no ve portería en general desde el anterior parón con Irlanda, en el que destacó sobremanera y que no 'moja' en el Betis desde el 8 de septiembre, cuando le marcó al Lille en el estreno en la Champions.

Pocos días antes había anotado contra el Real Madrid, pero en tierras francesas se cortó su flujo goleador como bético y le urge reanudarlo tras la fuerte inversión verdiblanca el pasado verano.

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A priori, Parrott será el titular en el derbi a menos que Cucho se recuperase completamente en el tiempo que resta y Pellegrini considerase que está acto para salir de inicio, lo que parece muy poco probable.