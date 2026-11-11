Troy Parrott ya apunta al derbi: "He oído lo mucho que se detestan los equipos y eres del Sevilla o del Betis, no hay otra"

El delantero bético señala desde la concentración de Irlanda sus ganas de jugar en el derbi después de lo mucho que le han dicho y la polaridad que divide la capital hispalense: "Allí no hay término medio"

Una de las grandes incógnitas de cara al derbi es si Cucho Hernández llegará a tiempo y Pellegrini dispondrá de la opción de elegir entre el colombiano y Troy Parrott, titular en la ausencia de su compañero.

De ser así, al míster se le presentará un bendito dilema teniendo en cuenta que el delantero irlandés arrastra una sequía goleadora desde el 9 de noviembre, cuando marcó su segundo y último gol como bético en el partido de Champions contra el Lille. Es cierto que el técnico le ha respaldado y pedido paciencia para el delantero, pero también que necesita máximas garantías de cara al duelo cainita.

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Mientras Cucho trabaja en su recuperación, Parrott se encuentra con su selección para los dos próximos partidos de la Nations League, el primero el sábado contra Austria, y desde la concentración no ha podido esconder su deseo de disputar El Gran Derbi contra el Sevilla.

Parrott piensa en el derbi en la concentración de Irlanda

De ese modo, en declaraciones a RTE en el 'cuartel general' de Irlanda ha señalado que ahora mismo tiene que estar centrado en los compromisos de su combinado nacional, pero que está deseando participar en el duelo de máxima rivalidad hispalense.

"Los partidos que se juegan esta semana con Irlanda son los más importantes, porque son los próximos encuentros, pero tengo muchas ganas de que llegue ese en particular, porque el derbi es un partido enorme", señaló Parrott, que asegura que le han hablado mucho de este encuentro tan especial y quiere formar parte de él en el terreno de juego.

"O eres del Sevilla o eres del Betis"

"He oído hablar mucho de lo importante que es y de lo mucho que se detestan ambos equipos. Por lo que he visto hasta ahora en Sevilla, o eres del Betis o eres del Sevilla. No hay término medio", explica en su país el delantero bético, que insiste en que cuenta los días para vestir de verdiblanco en el derbi de la capital hispalense: "Tengo muchas ganas de vivir ese partido".

Los dos partidos de Irlanda, ante Austria y Kosovo, pueden ser una buena oportunidad para que Parrott recupera la confianza de cara a gol, pues cabe recordar que el punta brilló sobremanera en el anterior parón, hasta el punto de que uno de sus tantos se hizo viral. Es cierto que también existe el riesgo de que sufra algún problema físico, si bien sería importante para los verdiblancos que regresara de la concentración con la 'flechita' hacia arriba.

Solo dos goles como bético

Hasta el momento, Parrott ha disputado un total de 697 minutos como verdiblanco repartidos en 13 partidos, con un bagaje de dos goles, ambos a principios de septiembre, y una asistencia.