Desprecio a Troy Parrott que ahora celebran en el Betis: "No aceptaron mi consejo para ficharle y llegará a donde quiera"

Una leyenda irlandesa revela que el fichaje por el Betis fue viable gracias a la decisión de David Moyes de rechazar su consejo de apostar fuerte por el punta, al que compara con Robbie Keane

Troy Parrott se encuentra ahora mismo en la cresta ola tras situarse en el escaparate internacional por sus cuatro goles en el parón internacional con Irlanda y, sobre todo, por su tanto ante Austria que se hizo viral.

El punta ha multiplicado la ilusión del beticismo después de haber marcado ya dos tantos como verdiblanco, se ha convertido en la gran esperanza de la selección irlandesa y en la frustración de clubes que no hicieron lo posible para ficharlo e incluso que rechazaron esta posibilidad.

El 'no' a Troy Parrott que dio alas al Betis

De esta manera, en las últimas horas ha trascendido que el Everton tuvo sobre la mesa el nombre de Parrott como vía asequible para el ataque, pero que su entrenador, David Moyes, no se mostró entusiasmado por esta incorporación y antepuso delanteros como Richarlison, Joshua Zirkzee o Balogum, que tampoco aterrizaron en Hill Dickinson Stadium.

Finamente, tras declinar una apuesta fuerte por Parrott y facilitar el camino al Betis, el Everton solo cuenta a día de hoy como Thierno Barry como referencia arriba y lamentan considerablemente no haber hecho caso a una leyenda del Everton y de Irlanda como Kevin Kilbane.

"No creo que Moyes quisiera aceptar mis consejos"

“No creo que Moyes quisiera aceptar mis consejos. Con Parrott estabas fichando a un jugador que ha madurado. Se le ve físicamente más fuerte. Los aficionados irlandeses saben que no es flor de un día, su talento es real. Si me preguntas cuál es su potencial, podría llegar a cualquier parte que se proponga. Su juego en general está mejorando, tanto técnica como tácticamente. Ahora es un jugador mucho más completo”, señaló Kilbane, encantado por el rendimiento de Parrott en el Betis y, sobre todo, en su selección, y seguro de que hay pocos jugadores capaces de macar un gol como el firmado contra Austria.

"No creo que haya muchos jugadores que lo hubieran marcado, seguramente no hay nadie en el equipo capaz de hacerlo. No tenemos jugadores que piuedan hacer hacer eso ahora mismo", apuntó Kilbane en Off The Ball, donde lo señala como pieza clave de Irlanda.

Comparación con un mito como Robbie Keane

"Él es un talismán para nosotros y seguirá siendo así. Espero que el pico que ha alcanzado en este momento pueda continuar hasta las grandes competiciones, porque en este ciclo actual lo necesitamos. Necesitamos que esté bien, sano y que marque goles para Betis", apuntó Kilbane, que comparó a Troy Parrott con el legendario Robbie Keane.

"Es fenomenal verlo. Ha habido pocos goleadores más allá de Robbie Keane en Irlanda con tanta consistencia anotadora como Parrott", celebró el exfutbolista, que le ofreció una oportunidad al Everton con Troy Parrott que rechazó para beneficio del Betis, que pagó un dinero más que accesible para la Premier: 16 millones más cuatro en variables. Un precio que ya está muy por debajo de su valor real.