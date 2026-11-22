El director deportivo del Valencia habla de los movimientos que pueda hacer en el mercado de enero aunque avisa que no quiere "una revolución"

El Valencia dio un paso de gigante en Vallecas en sus aspiraciones por salir de la zona de descenso y empezar a ver el futuro de otro color. El conjunto de Javier Aguirre logró su segunda victoria consecutiva a domicilio lo que le permitirá preparar el duelo contra Osasuna con mucha más motivación y tranquilidad.

En Vallecas estuvo Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, que atendió a los medios de comunicación tras la victoria para dejar sus sensaciones. "Respirando, la verdad es que sí... Desde que llegó el míster, llevamos tres puertas a cero creo. Al final es la forma de salir de ahí abajo. Yo creo que ir a partidos altos es complicado para salir de ahí abajo. Creo que han venido jugadores que no estaban convocados a estar con el equipo. Creo que 143 personas, o entradas, no había más, de Valencia. Y un poco por Copete, que lo ha pasado mal en su preparación. Sabemos que era un partido importantísimo. Los datos fuera de casa son tremendos, son muy buenos. Tres ganados, son diez puntos. Y ahora, en estos momentos, Mestalla debería ser nuestro fortín. Tenemos que prepararnos", explicaba.

Mejorar en Mestalla, el debe del equipo

"En Mestalla es el momento de darle la vuelta a la situación. Es verdad que si analizas un poco el calendario, todo han sido partidos contra equipos Champions. Creo que solo hemos perdido un partido en Mestalla, bueno dos, pero el día del Villarreal fue en el 97' o el 98'. A ver si le podemos dar una alegría a nuestra gente, porque al final no todos pueden viajar y esperamos que, no sé cuándo, le podamos dar una victoria".

"Es cierto que el mercado está lejos, que hago mi faena, que es llamar a todos los clubes que puedo"

Lance del Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga. / Imago.

Dedicatoria de la victoria

"Es verdad que alguien me decía, y lo puedo decir ahora: 'Mañana ganamos en Vallecas', cuando hicimos una foto que nos vieron por ahí. La verdad es que se la dedicamos un poquito a él, que es difícil, está en un momento tan complicado, pero si le ayuda a pasar un poquito mejor".

El mercado de enero, los 100 millones de Pitchwise

"¿Qué le puedo decir? Que es verdad, que no voy a discutir que hayan metido 100 millones de euros. Creo que el CSD lo tiene que aprobar, pero ahí ya me pierdo un poco. Es cierto que el mercado está lejos, que hago mi faena, que es llamar a todos los clubes que puedo y a todos los jugadores porque tened en cuenta que, primero, es un mercado muy complicado, el de diciembre, porque no son futbolistas que, a lo mejor, seas tú el que, menos con la clasificación que tenemos, el que tú escojas. Quizás algunas opciones son que te escojan ellos a ti. Entonces es otra circunstancia. Tenemos solo dos licencias, tenemos que ver qué hacemos con Sergi Canós y con Diego López, que están recuperándose, y ojalá sea cuanto antes. Pero lo que quiero es bajar un poco la expectativa, porque no va a haber una macrorevolución. Si no hubiera revolución, nos iría mejor".

"Tenemos solo dos licencias, tenemos que ver qué hacemos con Sergi Canós y con Diego López"

Por qué no habrá revolución

"No me gusta revolución, porque hemos ganado con todo el grupo, hoy aquí, con gente que no está jugando, que no podía jugar, que ha estado con el grupo, y a base de coraje. Lo que pasa es que no quiero menospreciar la victoria que hemos conseguido hoy. Jugábamos de cinco, a Luis Rioja haciendo carrilero, Pablo Maffeo por dentro, todos los que han sumado desde ese banquillo, y quiero darle más valor a eso que a lo que pueda venir. Al final, creo que es faltarle un poco de respeto a todos los jugadores no darle importancia a lo que hemos conseguido hoy".

Su adaptación a la nueva propiedad

"No sé si los americanos querían que dieran la aprobación a mi llegada. Yo también me estoy adaptando. Parece que llevo mucho, pero llevo un mes y medio. Estoy auditando yo también, pero sí que es cierto que se genera una expectativa quizás irreal. Vuelvo a repetir, yo no quiero quitar méritos. Hablar del mercado hoy es posible quitar méritos al grupo, cómo ha estado, cómo hemos defendido, cómo Pablo Maffeo no podía ir con la pierna, fue con la cabeza. Le doy más valor a eso y, obviamente, trataremos de ayudar al equipo, como todos los equipos que nos puedan ayudar, en eso estoy. Y sí que os pido: no vamos a tener un equipo todo americano, con todos los que he tocado, pero es mi trabajo y el de la gente que trabaja con nosotros".