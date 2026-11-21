El entrenador del Rayo Vallecano ha lamentado la falta de puntería de sus jugadores en un partido donde cree que merecieron más, aunque recalca que "hay que tener trabajo y tranquilidad"

El Rayo Vallecano encadenó su segunda derrota consecutiva y de paso dio vida a un rival directo por la permanencia como el Valencia tras caer esta tarde en Vallecas con el solitario gol de José Copete que además les acerca a los puestos de descenso. Pese a todo, el técnico rayista se mostró confiado en poder revertir la mala racha en los próximos partidos.

"Hemos encajado a balón parado y quizá nos hemos precipitado un poco. Además no hemos tenido amplitud en ataque, algo que hemos corregido en la segunda parte, pero también hemos hecho mucho presión tras pérdida. Hemos tenido veintiún tiros, un larguero, un posible penalti, pero no hemos podido meter pese a que tenemos jugadores muy ofensivos", dijo Beñat San José en conferencia de prensa.

"No estamos atinando pero hay que tener trabajo y tranquilidad. Goles son amores y si no marcas lo pagas. Me preguntan por el Valencia y no sé si es el peor de la historia o no porque habría que analizarlo todo pero es que en la Liga española todo es complicado", señaló el preparador vasco.

"No estamos atinando pero hay que tener trabajo y tranquilidad. Goles son amores y si no marcas lo pagas"

"Nos han faltado ideas, a veces sí, pero espíritu hemos tenido y hemos tenido buena presión tras perdida. Si no hay goles parece que no hay ideas pero con 5-4-1 replegándose el rival es complicado. Puede que haya faltado un poco de ideas en algún momento pero el equipo ha estado atacando, presionando y poniendo jugadores ofensivos", señaló.

El técnico vasco dijo estar "preocupado solo en seguir trabajando, bien sea con partidos ganando, empatando o perdiendo". "Cuando te enfrentas a rivales supuestamente de tu liga tal vez las criticas pueden ser más fuertes si perdemos o ganamos. Tengo que agarrar la responsabilidad y asumirla. Urgentemente tenemos que mejorar tener pegada. Es un mal resultado y tenemos que ir mejorando. Confío en lo que están haciendo los jugadores y en cómo lo hacen", apuntó.

Para Beñat "solo falta pulir los detalles en la finalización". "Nos cuesta tener una referencia en el área y tenemos que buscar herramientas y el perfil adecuado", concluyó.

Lejeune cree que merecieron más: "Dimitrievski ha hecho un partidazo"

Florian Lejeune, defensa francés del Rayo Vallecano, lamentó la derrota contra el Valencia, con un gol a balón parado, "el primero de la temporada", y opinó que su equipo "mereció más" .

El Valencia, con un gol de cabeza de José Manuel Copete a los cuarenta minutos, sumó la segunda victoria consecutiva liguera fuera de casa y doblegó al Rayo Vallecano, que encadena dos derrotas seguidas y se acerca peligrosamente al descenso.

"Creo que hemos merecido más. Hicimos un buen partido con muchas ocasiones pero encajamos a balón parado, el primero de esta temporada. Lo hemos intentado de todas las formas posibles pero tenemos que seguir empujando porque el equipo está en buena línea", dijo Lejeune, en declaraciones a DAZN. "Dimitrievski ha hecho un partidazo. Hoy no han entrado nuestros remates y ellos con poco nos han hecho daño a balón parado", finalizó.