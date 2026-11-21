El tenista español, que no confirma su presencia en la Copa Davis por "falta de tiempo", se ha visto bien físicamente ante Shelton pese a la dureza del encuentro

La única duda que Carlos Alcaraz ha dejado tras ganar en tres sets a Ben Shelton en las semifinales de las ATP Finals ha sido física. Después de salir lesionado del duelo ante Medvedev y pasar por encima de Cobolli, el tenista murciano volvió a saltar a pista con un vendaje en el muslo y una protección en la rodilla.

Y, tras dos horas intensas ante Shelton, había dudas de cómo le había podido afectar de cara a la final de mañana. Sin embargo, el de El Palmar ha tratado de tranquilizar a todo el mundo y asegura encontrarse en buenas condiciones físicas, aunque también ha puesto en duda su presencia en la Copa Davis.

En este sentido, el tenista murciano explicó en rueda de prensa que había afrontado el encuentro sin reservas, dispuesto a comprobar su estado físico y con buenas sensaciones tanto en sus desplazamientos como en el juego. "Físicamente me he encontrado muy bien. La verdad que hoy no era momento para especular, no era momento para ir con dudas. Había que ir a por todas y ver cómo me sentía. Sinceramente me he sentido bien, me he movido bien", explicaba a los medios tras el encuentro.

Alcaraz reconoce, no obstante, que las molestias en la pierna le habían llevado a controlar algunos movimientos y evitar esfuerzos innecesarios. Una circunstancia que, según señaló, también le ha servido para aprender a gestionar mejor determinadas situaciones en pista y no arriesgar en exceso cuando no es necesario.

"Quizás no he hecho el loco como podía haber hecho en otro momento si no hubiese tenido la pierna, pero creo que esto me ha ayudado también a entender un poquito cómo debo ir a muchas bolas cuando esté sano, que quizás no tengo que hacer el loco, no tengo que ir a correr ciertas bolas imposibles para estar bien físicamente y encontrarme bien", añade el español.

Alcaraz asume su propio error en el inicio

En lo referente al juego, Alcaraz admite que su comienzo no fue el esperado, en parte por confiarse tras el gran nivel mostrado en la semifinal anterior frente a Flavio Cobolli. "Yo creo que he dado por hecho que iba a jugar al nivel que jugué ayer y yo creo que eso es un error", asume.

El español arrancó con dudas y errores, mientras que su rival, Ben Shelton, le exigió desde el primer momento con un juego muy rápido y agresivo. Pese a ello, consiguió sobreponerse y cerrar el encuentro en un ajustado desempate del tercer set. "Obviamente también crédito de Ben, que él me ha jugado a una velocidad muy alta y me ha presionado en todo momento. Y sobre todo, eran errores buenos, pero eran errores, era un poco de frustración de no encontrar un buen nivel", afirma sobre ese inicio del que pudo sobreponerse.

Carlos Alcaraz celebra un punto / @ATP

El murciano destacó la importancia de las ATP Finals dentro del calendario y valoró la oportunidad de disputar una nueva final después de una semana muy positiva.

También insistió en que su evolución física está siendo favorable y que cada vez se encuentra más cómodo sobre la pista, aunque todavía prefiere no forzar determinados movimientos.

Será duda para la Copa Davis

De cara a la final de este domingo, Alcaraz tiene previsto centrarse en la recuperación junto a su fisioterapeuta para llegar en las mejores condiciones posibles. En cuanto a su posible participación en la Copa Davis, prevista para la próxima semana en Bolonia, evitó confirmar su presencia. El poco margen de tiempo para recuperarse y adaptarse a las condiciones de la competición será un factor importante en su decisión.

"Estoy cuidándome. Hoy, una vez más, ha sido una prueba muy importante para mí, para comprobar cómo estoy físicamente. Y creo que ha ido muy bien. Me siento genial, moviéndome con intensidad, aunque probablemente sin exigirme hasta el límite. Si no hubiera tenido este problema en la pierna, podría moverme de otra manera, incluso con mayor intensidad. Pero estoy comprendiendo que simplemente tengo que tener cuidado y que, a veces, no debo exigirme al máximo en determinados movimientos, golpes o bolas. No tengo que correr a por todas las pelotas", reitera el español, que piensa aprovechar "todas las horas disponibles" para recuperarse y preparar la final.