Rafa Jódar pierde contra Zverev en su estreno en las ATP Finals

El español ha caído en dos sets, por un doble 6-4, lo que le obliga ahora a no fallar en los dos partidos que le restan en la fase de grupos, frente a Arthur Fils y Ben Shelton, si quiere estar en las semifinales del último torneo del año

Rafa Jódar no ha comenzado con buen pie su andadura en las ATP Finals ya que ha caído en su entreno contra Alexander Zverev (6-4 y 6-4). No era un debut sencillo para el madrileño ya que enfrente tenía al número 1 del mundo que ha hecho buenos los pronósticos﻿. El tenista español se queda prácticamente sin margen de error ya que si quiere estar en las semifinales del último torneo del año tendrá que ganar los dos encuentros de la fase de grupos que le restan, frente a Arthur Fils y a Ben Shelton.

A Rafa Jódar le falta un punto aún para batir a Alexander Zverev

El duelo comenzó muy parejo y ambos hicieron valer sus respectivos servicios. Sin sorpresas. Rafa Jódar fuerte en sus ofensivas y Alexander Zverev en sus saques. Reparto de juegos así hasta el 3-3, cuando Zverev, tras un largo intercambio, puso una bola medida inalcanzable para el español y le rompió el saque. Habían transcurrido veintiocho minutos.

Fue Alexander Zverev el que rompió la igualdad en el séptimo juego que fue cuando rompió el saque a Rafa Jódar. El alemán, actual número 1 del mundo de la ATP, no falló al servicio y se llevó la primera manga por un igualado 6-4.

Rafa Jódar, durante el partido que ha perdido contra Alexander Zverev. / IMAGO

En el segundo set, la tónica al comienzo fue similar la primera manga, y el alemán, que estuvo muy acertado en esta primera jornada de las ATP Finals, le volvió a romper el servicio para poner el 3-1 y mirar cara a cara al primer triunfo. Rafa Jódar peleó, dio guerra y trató de salir del partido con los pies por delante, pero Alexander Zverev demostró por qué ha ganado dos Grand Slams en esta temporada.

El alemán controló el partido a través de un ritmo alto desde el fondo de la pista sin que Rafa Jódar pudiera responder. Alexander Zverev, de hecho, no titubeó y consiguió cerrar el partido después de una hora y veintisiete minutos, en su primera bola de partido. Logrando así su primera victoria en las ATP Finals y poniéndole las cosas muy difícil a un Rafa Jódar que aún tendrá que pelear si quiere pasar de ronda en este torneo.

Las cuentas de Rafa Jódar para pasar a semifinales en las ATP Finals

A Rafa Jódar se le ha complicado mucho su futuro en las ATP Finals ya que el tenista madrileño ahora se ve obligado a ganar los dos partidos si quiere tener alguna opción de estar en la siguiente ronda de este torneo.

Rafa Jódar va a necesitar ganarle los partidos a Arthur Fils y a Ben Shelton en los próximos días si quiere clasificarse para las semifinales de las ATP Finals. Con un triunfo es prácticamente imposible superar esta ronda. No le será sencillo al español ya que la superficie de las ATP Finals (dura, rápida y bajo techo) se adapta perfectamente al juego de Ben Shelton. Mientras que Arthur Fils cuenta con un saque y una derecha poderosas que le hace ganar muchos puntos de manera sencilla.