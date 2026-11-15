Almeida, rotundo sobre la final del Mundial 2030: "Es insultar directamente a España, lo siento por Marruecos"

El alcalde de Madrid ha sido muy claro cuando ha sido preguntado sobre la gran incógnita de la próxima Copa del Mundo. Un partido que España ya ha declarado como innegociable y que Marruecos da por hecho que se jugará en el Estadio Hassan II de Casablanca

La lucha por albergar la final del Mundial 2030 entre España y Marruecos se recrudece debido a que algunas voces autorizadas del comité español han alzado la voz en las últimas horas para declarar como innegociable que dicho partido no se juegue en su territorio. Primero fue Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ahora ha sido José Luis Martínez-Almeida quien ha dicho que si la final no se disputa en España sería un insulto al país.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, apuesta por una final del Mundial 2030 en España

José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de Madrid, ha asegurado que la final del Mundial 2030 debe jugarse en España porque su el país ibérico uno de los primeros en apostar por la organización. "La final tiene que ser aquí. La iniciativa fue de España y Portugal y luego se sumó Marruecos, aunque hay sedes en otros países. Pero, de verdad, después de lo que esta haciendo el fútbol español, ¿nos van a quitar la final? Después de lo que está haciendo nuestra selección masculina y femenina, la olímpica o en la Eurocopa, ¿alguien tiene el cuajo de robarle la final a una ciudad que tiene los mejores estadios, las mejores infraestructuras y tiene experiencia en albergar grandes acontecimientos?", ha razonado en la exposición Reyes del Mundo que se ha organizado en el ayuntamiento de la capital de España.

El mandamás político de Madrid ha aconsejado a la FIFA que elija a España, y en concreto a la ciudad en la que gobierna, como sede de la gran final del Mundial 2030. "Es cicatero negarle al fútbol español esto. Creo que España debería organizar la final del Mundial y si no la albergamos plantearse qué papel jugamos. Todo tiene un límite. Organizamos la candidatura junto con Portugal, tenemos las mejores infraestructuras, la FIFA nos da la mejor nota tras evaluar las infraestructuras, al Santiago Bernabéu específicamente y también al Metropolitano, y somos campeones del mundo. ¿Qué más se puede pedir?".

"Tenemos las mejores infraestructuras, la FIFA nos da la mejor nota tras evaluar las infraestructuras, al Santiago Bernabéu específicamente y también al Metropolitano"

Martínez-Almeida ha manifestado de que si España no es sede de la final del Mundial 2030 será un insulto para el país. "Es insultar directamente a España, lo siento por Marruecos. Creo que todo tiene un límite. Por mí estaría bien que fuera en Madrid y voy a defender la candidatura de Madrid, en España. Madrid debe ser la sede de la final y si no es en Madrid no soy sectario y que se quede en España, en este caso en Barcelona".

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, junto a Florentino Pérez e Isabel Díaz Ayuso. / IMAGO

El alcalde de Madrid se suma así a Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que hace unos días no dudó en asegurar que están haciendo todo lo posible para que la final del Mundial 2030 se juegue en España. "Hemos dicho que es un tema que es innegociable la final en España", dijo a la Cadena COPE.

Marruecos quiere albergar la final del Mundial 2030

Mientras España mueve ficha, Marruecos también juega sus cartas ya que confía en que sus buenas relaciones con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, les permita albergar la final del Mundial 2030.

De hecho, en los últimos meses, directivos del comité del país africano, como es el caso de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol y ministro de Presupuestos, dijo que dicho partido se jugará en el Estadio Hassan II de Casablanca.

Aún no ha decisión tomada por la FIFA, pero España y Marruecos están batallando por ser sede de la gran final del Mundial 2030.