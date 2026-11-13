Rafael Louzán avisa a Marruecos y FIFA sobre el Mundial 2030: "Es un tema que es innegociable la final en España"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dicho que el último partido de la Copa del Mundo es una prioridad absoluta para España y no contempla la opción que se juegue en otro de los países organizadores

Nuevo capítulo en la lucha por la final del Mundial 2030 que se va a disputar en España, Marruecos y Portugal dentro de algo menos de cuatro años. Es pública la carrera que hay entre España y Marruecos para ser sede del partido más importante, y que cierra, la competición y España no está dispuesta a perder dicho encuentro tal y como ha manifestado Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien ha avisado a la FIFA y al país africano.

Rafael Louzán, en vísperas del partido que la Selección Española va a jugar contra Inglaterra, correspondiente a la UEFA Nations League, ha dicho públicamente que España le ha transmitido a la FIFA que la final del Mundial 2030 se debe jugar en nuestro país y es algo que no negocian. "Hemos dicho que es un tema que es innegociable la final en España", ha asegurado a la Cadena COPE.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en un acto. / IMAGO

No hay que olvidar que desde hace meses la comité organizador de Marruecos ha expresado en varias ocasiones que la gran final se va a disputar en el Estadio Hassan II de Casablanca que se encuentra en plena construcción ya que el país africano confía en que sus buenas relaciones con Gianni Infantino﻿, presidente de la FIFA, le permitan albergar dicho encuentro. España, por su parte, siempre se ha mantenido firme señalando que la gran final se jugaría en terreno español. De hecho, hay voces políticas, como la de Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia del gobierno, que han asegurado que el Mundial 2030 puede no jugarse en España en caso de que no tenga la final.

Por ahora no hay decisión tomada con respecto a la gran final del Mundial 2030, pero la FIFA tendrá que anunciar cuál es el país, si España o Marruecos, que será sede de un partido que tiene gran impacto económico, social y reputacional. Es por ello que hay una carrera abierta por hacerse con él.

Rafael Louzán pide más trabajo juntos a Marruecos, Portugal, Paraguay, Uruguay y Argentina

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), también ha aprovechado para exigir más trabajo conjunto a los otros países que van a tener partidos del Mundial 2030. "Ahora bien, yo creo que hay que sentarse con, en este caso, Marruecos y Portugal, para fortalecer la candidatura, porque yo creo que ya hay que dejar las dudas de que esto es un mundial muy importante para los tres países. Es una proyección al mundo de España, Marruecos y Portugal, de Argentina, de Paraguay también y de Uruguay, que creo que se merecen ese respeto de tener un partido, no diríamos inaugural, pero van a tener un partido antes de que comience, de que arranque el Mundial en España, Marruecos y Portugal, y por lo tanto, vamos a trabajar para que, de alguna manera, sentarnos y decir, oye, a ver, ¿qué es lo que hay que consolidar aquí?".